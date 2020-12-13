Bu sezon da tescil e-di-le-meeeez…

Dünyanın hiçbir ülkesinde hiçbir takım, 1999 deprem faciasının merkezinde olan kentin takımını liglere sokmaz…

Kocaelispor ve Sefa Sirmen bunu yaptı…

En büyük terapi diyerek Kocaelispor’u liglere soktu...

Evlerde 6.5’luk artçılarla üç buçuk atarken, geceleri İsmetpaşa Stadı’na koşup, birlik ve beraberlik içerisinde kendimizi motive ettik…

Ama o zaman lige katıldık diye TFF adeta çanımıza ot tıkadı ve nefes aldırmadı…

Sonunda takımın amatör kümeye kadar düşürdü…

Hiç yardım etmedi…

Hep köstek oldu…

Bir çok takıma kıyak yaparken…

Kocaeelispok’u es geçti…

Kent de buna boyun eğdi ses çıkarmadı…

Depremde bu kentte resmi kayıtsız olarak 50 bin kişi şehit oldu…

Adeta ölü toprağı serildi üzerimize...

Hayat damarlarımız koptu…

Yakınını kaybedenler yaşayan ölüye döndü…

Kaybetmeyenler de onlarla beraber bambaşka insan oldular…

Bu kent yine Türkiye’nin karnını doyurdu, yine ülkeyi ayakta tuttu depremden sonra sadece bir yıl geçmişken vergi rekortmeni oldu…

Karşılığını aldı mı?

Hayır…

Basiretsiz kent yönetimleri, Kocaeli kentini teslim etti, sonra da çekti gitti…

Şimdi de korona pandemisi…

2.Lig Beyaz Grup’ta dünkü maçlar oynanırken Kocaelispor yine maç yapamadı…

Lider Manisa 15 maçta 41 puana ulaştı…

Kocaelispor hâlâ 10 maç yapabildi ve puanı 17…

Grupta Kahramanmaraş, Kocaelispor ve Sancaktepe en mağdur olan takım durumundalar ve zirveyi her an değiştirebilirler…

Ama şunu peşin9en söyleyeyim…

Bu lig sonunda da itirazlar olursa ve takımlar mahkemeye başvurursa, TFF’nin başı fena ağırlayacak…

Düşme ve çıkmalar yeniden düzenlenebilir…