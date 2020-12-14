Elektrik faturalarıyla halkı “keriz” yerine koyuyorlar

Biliyorum, “keriz” argo bir sözcük.

Bilerek kullanıyorum…

Elektrik faturalarıyla halkı düpedüz “keriz” yerine koyuyorlar.

Vatandaş parasını verip “enerji” satın alırken, diyorlar ki, “Yok, sen sadece kullandığın elektriğin parasını vermeyeceksin, şunları şunları da ödeyeceksin…”

Ne onlar?

*”Trafo kayıp bedelini” de sen ödeyeceksin…

*”Kayıp-kaçak bedelini” de sen ödeyeceksin…

*”Elektrik dağıtım şirketlerinin temsil ve ağırlama giderlerini” de sen ödeyeceksin…

*”İlan masraflarını” da sen ödeyeceksin…

*”Dernek ve oda aidat giderlerini” de sen ödeyeceksin…

*”Haberleşme giderlerini” de sen ödeyeceksin…

*”Büro harcamalarını” da sen ödeyeceksin…

*”Personel yolluklarını” da sen ödeyeceksin…

*”Yurtiçi ve yurtdışı seyahat masraflarını” da sen ödeyeceksin…

*”Denetim, danışmanlık ve müşavirlik giderlerini” de sen ödeyeceksin…

*”Dava, mahkeme, avukatlık, icra, noter, arabuluculuk giderlerini” de sen ödeyeceksin…

*”Sayaç okuma ve kesme-bağlama masraflarını” da sen ödeyeceksin…

Nasıl, tam “kaymaklı ekmek kadayıfı” değil mi?

Bütün masrafları vatandaş ödeyecek, “kemiksiz kâr” elektrik dağıtım şirketlerine kalacak.

Bunun adı, “halkı keriz yerine koymak” değil de nedir?

Millet, sırtındaki kamburlardan bıktı usandı!

Reform, Türkiye’yi kurtarır mı?

Bugünlerde iktidar temsilcilerinin ağzından “reform” sözcüğü düşmüyor.

Ekonomide reform…

Hukukta reform…

Şunda reform, bunda reform…

“Reform”, biliyorsunuz “düzeltmek” demek.

Bence Türkiye’de işler, kolay ve kısa sürede düzeltilemeyecek kadar kötüleşti ve karmaşık hale geldi.

Söylemek istediğim, Türkiye “reform” şansını kaybetti, bozulan düzenin yoluna girebilmesi için “devrim” şart!

Hastane kapısına bırakılan hasta

Arkadaşım anlattı.

Olay, İzmit’teki bir özel hastanede geçiyor.

Bir ambulans hızla hastanenin acil servis kapısına yaklaşıyor, arka kapısını açıyor, sedyeden indirdiği hastayı kapının önündeki başka bir sedyeye bırakıp hızla uzaklaşıyor.

Hasta, yardıma gelen görevlilere ağlamaklı bir ses tonuyla ”Bütün hastaneler dolu, hiçbir hastane kabul etmedi, beni buraya bırakıp kaçtılar” diye dert yanıyor.

O hastanede de yatak yoktur, ancak hastaya acil serviste sedye üzerinde ilk müdahalesi yapılır.

O işadamına o uçağı kim almış oldu?

“Milletin a’sına koymakla” övünen işadamı Mehmet Cengiz, Fransa’dan tam 370 milyon liraya yeni bir uçak satın almış.

Gazete haberleri böyle…

AKP hükümeti, bir süre önce Mehmet Cengiz’in 425 milyon liralık vergisini silmişti.

Şimdi soru şu:

Mehmet Cengiz, o uçağı kimin parasıyla satın almış oluyor?

Ah benim güzel yurdumun güzel insanları, durup biraz “Bizi kimler yönetiyor” diye düşünün.

Dahası…

“İktidar, Fransız mallarını boykot edelim” çağrısı yapıyor, siz boykota katılıyorsunuz, herifçioğlu gidiyor Fransa’dan 370 milyon liraya uçak satın alıyor.

TÜİK, milletle kafa buluyor

Vatandaşın ağzı burnunda…

Başında bin bir türlü dert var…

Tam böyle sıkıntılı bir dönemde, TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) denilen o resmi kurum, işini gücünü bırakmış milletle kafa buluyor.

Neymiş, işsizlik düşmüş.

Vay canına!

Şuna “Vatandaş iş aramaktan bıktı, iş bulmaktan ümidini kesti, artık İŞKUR’un kapısına gitmiyor” desenize.

Yok, sanki gerçekmiş gibi böbürlene böbürlene rakam açıklıyorlar.

Eylül ayında işsiz sayısı, geçen yılın aynı ayına göre 550 bin kişi azalmış, işsizlik oranı yüzde 13.8’den, yüzde 12.7’ye gerilemiş…

Bu ifade, “kafa bulmak” değil de ne?

Anadolu’da böyle anlamsız konuşanlara, “Gel sen bunu külahıma anlat” derler.

Türkiye’de işsizliğin geldiği boyutun tartışılacak tarafı kalmadı.

Yıllardır yaşadığımız ekonomik kriz nedeniyle işsizlik rakamları zaten kötüydü, pandemi geldi iyice berbat etti.

TÜİK ne açıklarsa açıklasın, bir de yaşadığımız gerçekler var.

Millet artık yutmuyor.