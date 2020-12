Vatandaş Karamürsel Belediye Başkanına soruyor, bu yer nerede?  

Karamürsel’den önceki gün bir mail geldi…

Mailde bir sorun dile getirildi…

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın Kızderbent’te halkın ucuza et alabilmeleri için Et ve Et Ürünleri Satış Reyonları yapılacağını belirtmiş… Bunu da 2014 yılındaki seçimlerde dile getirmiş…

Gelen maili birlikte okuyalım;

**

“Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım 2014 seçim beyannamesinde Kızderbent Mahallesi’nde etin menbağı Kızderbent Mahallesinde halkın ucuza et alabilmeleri için “ Et ve Et Ürünleri Satış Reyonları” yapacağını belirtmişti.

AK Parti Karamürsel İlçe Başkanlığının 25 Aralık 2017 tarihinde dönemin Milletvekili Zeki Aygün, Kocaeli AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak’ın da katılımı ile düzenlediği Yerel Yönetimler Danışma Meclisinde Belediye Başkanı İsmail Yıldırım 2014 – 2019 Yerel seçimlerinden bu yana seçim beyan namesi ilerleme durumunu tüm teşkilata slayt sunumu yapmış.

Tamamlanan Beyanname Projeleri 11. Maddesine göre Kızderbent Mahallesinde Et ve Et Ürünleri Satış Reyonlarını gerçekleştirdiklerini hizmete girdiğini bir müjde olarak belirtmişti.

Karamürsel Belediyesinin 26 Aralık 2017 tarihli internet sitesinin haberi üzerine Kızderbent Mahallesinden bir vatandaş 28.09.2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi CİMER’E yazılı olarak başvurarak Satış reyonlarının nerede olduğunu sordu?

CİMER Karamürsel Belediyesi’nin cevaplaması için yazıyı gönderdi ve Karamürsel Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü vasıtası ile 04.11.2020 tarihinde yazıya cevap verdi.

**

“ilgili dilekçenizde bahsedilen iş yeri Biovial Gıda Sanayii ve Ticaret A.Ş. tarafından süt ve süt ürünleri imalat ve satışı (kefir ve sahlep) ilgili şu adreste faaliyet göstermektedir.

Vatandaş sorusuna doğru cevap alamayınca Cumhuriyet Halk Partisi Belediye meclis üyeleri vasıtası ile sorusuna doğru cevap aramış.

Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis üyeleri 2.12.2020 meclis oturumunda sözlü ve yazılı cevap vermek üzere Belediye Başkanına sormuş, ancak belediye başkanı sözlü cevabında böyle bir yer olmadığını söylediği gibi Kızderbent Mahallesinde doğmuş Belediye Meclis Üyelerine dönerek böyle bir yer var mı diye sorduğunda onlardan da böyle bir yer olmadığını teyit ettirmiştir.

Bu durumda yaptı olarak gösterilen yerin aslında yapılmadığı ve buraya ayrılan kaynağın başka şekilde değerlendirildiği de ortaya çıkmıştır.

Ekonomik sıkıntıların arttığı ve tüm vatandaşlarımızın etkilendiği Corona virüs günlerinde vatandaş ucuz et alabileceği umudu ile reyonların yapıldığı yeri aramış ve bulamamıştır.

Vatandaş soruyor: Bu reyonlar nerede? Kızderbent Mahallesinde belediye tarafından yapılan Mezbahane yani Kesimhane kime hizmet ediyor?

Belediyenin yaptım dediği satış reyonları yoksa başka amaç ile mi kullanılıyor?”

**

Gelen mailde gazoz işine merak saran Karamürsel Belediye Başkanına bir dizi soru yöneltiliyor.

Karamürsel Belediyesi, konuyla ilgili açıklama yaparsa, bu köşeden yayınlarım…

Ali Babacan’dan erken seçim önlemi!

Şu sıralar erken seçim dedikoduları iyice yayılmaya başlandı… DEVA Partisi, bir yandan teşkilatlanmaya çalışırken, diğer yandan da seçim çalışmasına başladı… Büyük Kulultay’ı 2021 yılında yapmayı planlayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, olası bir erken seçime karşı, Büyük Kongreyi tarihine öne aldı. Buna göre kongre 29 Aralık Salı günü saat 10.00’da Ankara Atatürk Spor Salonu’nda yapılacak. Deva Partisi Kocaeli İl Başkanı Adem Koç, kurultay çalışmalarına şimdiden başladı. ‘Ateş olmayan yerden duman tütmez’ misali, Babacan, erken seçime karşı önlemini almaya çalışıyor.

BTP, Kocaeli’de hedef büyüttü

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Kocaeli İl Başkanlığı, önceki gün pandemi kurallarına uygun olarak bir toplantı yaptı. BTP Kocaeli İl Başkanı Muharrem Can’ın es sahipliğindeki toplantıya ilçe başkanları ve BTP Genel Merkez Teşkilat Başkanı Lütfullah Önder katıldı. Toplantıda konuşan Teşkilat Başkanı Lütfullah Önder, iddialı söylemlerde bulunarak, “Tüm Kocaeli'de her bir evden en az bir BTP’li olacak şekilde yeni üye çalışmaları başlatıyoruz, en kısa zamanda 1000’lerce üyemiz olacaktır” dedi. İddialı bir söylem. Bakalım BTP bunu başarabilecek mi?

Evcil dostlara 1 milyar TL’lik mama

Son günlerde hayvan katliamları yaşansa da, pandemide evcil hayvanların beslenmesine daha çok önem verdik. Evcil hayvan beslenmesi sektörünün yılı yüzde 25 büyümeyle kapatması bekleniyor. Türkiye’de evcil hayvan olarak 4 milyon kedi, 1 milyon da köpek olduğu tahmin ediliyor. 20 milyon kedi ve köpek ise sokaklarda yaşıyor.

Alkol yasağı ile virüs salgının ne ilgisi var?

Hafta sonu kısıtlama geldi… Yani Cuma günü saat 21.00’den, pazartesi sabahı saat 5’e kadar sokağa çıkma yasağı var… Genelgede yer almamasına rağmen hafta sonlarında marketlerde alkol satışının yasaklanmasına bazı tepkiler var. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, konuyu gündeme getirdi… Bülbül, “Hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmayan kararı kınıyoruz” diyerek isyan etti. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarında saat 10.00 ve 17.00 arasında açık kalacak bakkal ve marketlere alkol satışı yasaklandı. Kararın tekel bayilerinin kapalı olması ve ‘haksız rekabet' oluştuğu gerekçesiyle alındığı öne sürüldü.

Taşdemir’den teşekkür

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, esnafa 112 milyon liralık destek paketi açıkladı… Bu destek paketi, esnaflar tarafından olumlu karşılandı… Paketle ilgili CHP Grup Başkan Vekili Engin Taşdemir, bir açıklama yaptı. Bunu kendilerinin gündeme getirdiğini belirterek, taleplerine yerine getiren Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.