Geçmişi inkar etmek değil,geçmişten ders almak lazım

Sanki bu cumhuriyet AKP iktidarından önce yoktu,da AKP gökten zembille düştü.İktidara öyle geldi.Sanki yapılan yıllık bütçelerin temelinde genç cumhuriyetin getirdiği zenginlikler yok da son 18 yılda yapılanlar var.

İktidar temsilcileri ilk ağızdan ve yıllardır böyle söylemler içersinde.Daima 2002 öncesi ve sonrası diye olaylar anlatılmakta ve 2002 öncesi yok kabul edilmektedir.Özellikle bu ülkenin kurucu liderlerinin döneminden ise hiç bahsedilmemektedir.Vefa ise hak getire ..

Oysa ki ;Cumhuriyetin ilk 15 yılında duyunu umumiye borçları ödenmekte iken,gençlerimiz vea eğitimli kadrolarımız savaşlarda kaybedilmişken büyük yatırımlar yapıldı.Her alanda ülkemizin temelleri atıldı.

Gölcük tersanesi ,Eskişehir hava tamirhanesi ,Alpullu ,Uşak, Eskişehir ,Turhal şeker fabrikaları,Bünyan dokuma Eskişehir kiremit fabrikası,Kırıkkale elektrik santrali ve çelik fabrikası,Ankara çimento fabrikası,Ankara havagazı fabrikası , İstanbul otomobil montaj fabrikası,,Kayaş kapsül fabrikası,Nuri Killigil tabanca, havan ve mühimmat fabrikası,Kırıkkale elektrik santrali ve çelik fabrikası, ,Konya ereğli bez fabrikası,Bakırköy bez fabrikası,Bursa süt fabrikası,Paşabahçe şişe ve cam fabrikası ,Zonguldak antrasit fabrikası,Zonguldak kömür yıkama fabrikası,Keçiborlu kükürt fabrikası,Isparta gülyağı fabrikası ,Ankara, Konya, Eskişehir ve Sivas buğday siloları ,Kayseri bez fabrikası,Nazilli basma fabrikası,Bursa merinos fabrikası,Gemlik suni ipek fabrikası,Keçiborlu kükürt fabrikası ,Ankara çubuk barajı,,Zonguldak taş kömür fabrikası,Barut, tüfek ve top fabrikası,Nuri Demirağ uçak fabrikası (1936- da ilk türk uçağı nud-36 üretildi),Malatya ,Bitlis sigara fabrikası,Malatya bez fabrikası ; İzmit kağıt ve karton fabrikası,Karabük demir çelik fabrikası,Divriği demir ocakları,İzmir klor fabrikası ,Sivas çimento fabrikası gibi ciddi fabrikaları hemen akla gelen tesislere örnekle yatırımlardır. Bu fabrikalar sayesinde 1929-1938 yılları arasında ağır sanayi üretimi %152 artarken toplam sanayi üretimi % 80 artmıştır. Kömürde %100, kromda %600, diğer madenlerde %200 artış olurken demir üretimi 0'dan 180.000 tona çıkmış, şeker üretimi 200 misli artmıştır. 1926'da başlayan şeker üretimi 1927-1930 arasında 5.162 tondan 95.192 tona çıkmıştır. Tekstil sanayi ülkenin tekstil ihtiyacının % 80'ini karşılar duruma gelmiştir. 1924-1929 arasında pamuk ürünleri üretimi 70 tondan 3773 tona, yün 400 tondan 763 tona, ipek 2 tondan 31 tona çıkmıştır.Türk lirası değer kazanmış,Yunanistan dahil tüm komşularımız ile bağımsız ve itibarlı ilişkiler kurulmuş,genç Türk devleti sözü dinlenir devlet olmuştur.Bu gün böyle mi ?

Bu gerçekler tarih sayfalarında yerini almışken, bu günlerde satılan tank palet ve borsa hisseleri dahil bu değerleri satarak iktidarını devam ettirenler,dış politikada dostlarımızın azalmasına neden olanlar ,demokrasiyi geliştireceğine sistemin totaliter yapıya evrilmesine neden olanlar, hala geçmişi karalıyor ve geçmişten ders almıyorlarsa söylenecek başka bir şey yok.

Asıl dersi seçimde Anadolu insanından alacaklardır.Genç cumhuriyetimizin siyasi tarihi bu tür örneklerle doludur.