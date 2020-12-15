Ey hükümet, Yunanistan’ın Ege adalarını işgal etmesi “milli güvenlik sorunu” değil mi?

Son işgal haberi, yeni geldi…

Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, duyurdu.

Yunanistan, Ege’deki 19’uncu adamızı da işgal etmiş ve adamızda Yunan Bayrağı ve AB Bayrağı dalgalandırmaya başlamış.

İşgal edilen son adamızın adı, Küçük Çuha Adası…

Ümit Yalım, Küçük Çuha Adası’nın işgalini “Yunan belgelerine” dayandırarak duyurdu.

Yunanistan’ın zaten gizlisi saklısı yok.

Asker çıkarıp adamızı işgal ediyor, kaymakam ve belediye başkanı atayarak yönetim kuruyor, bayrağını dikiyor, sonra da bunu genel kurmay başkanlığının sosyal medya hesabından gururla dünyaya ilan ediyor.

Ümit Yalım, Yunanistan’ın Küçük Çuha Adası’nı işgalini şöyle duyurdu:

“Yunanistan, yine hiçbir engelle karşılaşmadan Küçük Çuha Adası’nı da işgal etti. Osmanlı Devleti döneminden bugüne kadar Türk egemenliğinde olan adada artık Yunan ve Avrupa Birliği bayrakları dalgalanıyor. AB de işgale ortak olmuş. Küçük Çuha Adası, İstanbul’daki Büyükada veya Meis Adası’nın 4 misli büyüklüğünde. Adaya yapılan limanı Yunan şirketi işletiyor. İnşaatını tamamladıkları oteli de işletmeye aldılar. Andreas Çarçalakis adlı birini belediye başkanı olarak atadılar. Şu anda 19 Türk Adası ve 2 Türk Kayalığı Yunan işgali altında. Adalar denizi, Yunan gölüne dönüştü. Türkiye, Anadolu kıyılarına hapsedildi…”

İşgal edilen son ada ile ilgili bilgiler böyle.

Tam 5 yıl önce yazmıştım, kimseden tık çıkmadı

Sevgili okurlarım, hatırlayın, Ege’deki Türk adalarının Yunanlılar tarafından nasıl işgal edildiğini ilk kez bu köşede 31 Ocak 2015 tarihinde yazmıştım.

Yani tam 5 yıl önce…

Yine Ümit Yalım’ın açıklamalarıydı yazdıklarım.

İşin vahametini anlayabilmek için, o yazdıklarımı bir daha hatırlayalım:

“Ümit Yalım, Emekli Kurmay Albay ve İnşaat Mühendisi.

Son görevi, Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri…

Önceki akşam kendisini Aydınlar Ocağı toplantısında dinledim.

Daha önce bu konuda parça parça gazete haberleri okumuştum, birinci ağızdan bütününü dinlemek bir başka oldu.

2004-2009 arası, AKP iktidarının ilk yılları…

Yalım’ın “vatan toprağı” dediği yerler, Ege Denizi’ndeki 16 ada ve 1 kayalık.

Yunanistan, buraları önce işgal, sonra da ilhak etmiş.

Şimdi bu adalarda Yunan Bayrağı dalgalanıyor…

16 Türk adası ile 1 kayalığın isimleri şöyle:

Muğla sınırları içinde kalan adalar: Sakarcalar, Keçi, Kalolimnoz, Ardacık, Koçbaba.

Aydın sınırları içinde kalan adalar: Bulamaç, Nergizcik, Eşek, Hurşit, Fornoz.

İzmir sınırları içinde kalan ada ve kayalık: Koyun Adası, Venedik Kayalıkları.

Türkiye karasularında bulunan adalar: Gavdos, Gaidhouronisi, Koufonisi, Dhia, Dionisades.

Bu adaları, “kıytırık kara parçaları” olarak kabul etmeyin!

Her biri Büyükada kadar, Kaş’ın önündeki Meis kadar…

Sözü, Ümit Yalım’a bırakmadan önce şunu belirteyim.

Yunanistan tarafından işgal edilmeden önce bu Türk adaları “sit alanı” kapsamındaymış.

Bu nedenle bırakın bu adalara yerleşmeyi, adalara günübirlik seyahat etmek bile yasakmış.

Yunanistan buraları bir güzel işgal etmiş, askerini yerleştirmiş, bayrağını dikmiş, arzu eden Yunanlıları da bu adalara yerleştirerek yaşam başlatmış.

Yunanistan Genel Kurmay Başkanlığı, bu adaların nasıl işgal edildiğini, Yunan askerlerinin adalara nasıl yerleştirildiğini internet sitesinde övüne övüne anlatıyor…

Anlayacağınız, işin gizlisi saklısı yok!

Şimdi resmiyette Türk toprağı görünen bu adalara ancak pasaportla girilebiliyor.

Hani son yılların dillerden düşmeyen “eşbaşkanlık” safsatası var ya, şimdi Ege’de resmen olmasa da fiilen “eşbaşkanlık” uygulanıyor.

Yani?

Yani, Muğla’da Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin belediye başkanı ve valisi görev yapıyor, Muğla sınırları içinde bulunan işgal altındaki Türk adalarında ise Yunanistan Devleti’nin belediye başkanı ve valisi var.

İşte Ümit Yalım’ın söyledikleri!

*”16 ada ve 1 kayalığın Lozan’da verildiği iddia ediliyor… Bunlar, ihanetin üstünü örtmek için ortaya atılan iddialar. Bu adalar, Kanuni Sultan Süleyman ve IV Mehmet döneminde fethedilen, Atatürk ve İnönü’nün Lozan’da vermediği adalardır. Ayrıca bu adalar da dahil olmak üzere 800 civarında ada, adacık ve kayalık, 1936 yılında dönemin İçişleri Bakanı Şükrü Kaya tarafından Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin envanterine kaydedilmiştir. Hepsinin kaydı vardır.”

*”Bu adalar, 2004 yılında işgal edildi, beş yıl sonra 2009 yılında da ilhak edildi. Siyasi iktidar, işgalin önlenmesi için Silahlı Kuvvetler’e direktif vermedi. Diyeceksiniz ki, Yunanistan’a nota verdi mi? 2004 yılından bugüne aradan 11 yıl geçti, AKP Hükümeti bu adaların işgali, ilhakı, boşaltılması için Yunanistan’a tek bir nota dahi vermedi.”

*”İktidar, vatan topraklarını Avrupa Birliği’nden müzakere tarihi almak için verdi ve 17 Aralık 2004 tarihinde AB’den müzakere tarihi alındı. Bilinen sebep bu!”

*”Türkiye Cumhuriyeti batıdan bölündü ve cumhuriyet tarihinde ilk defa toprak kaybetti. Türkiye’nin batısında iki devletli düzen kuruldu. İzmir, Aydın ve Muğla illerimiz; birisi Türk diğeri Yunanlı olmak üzere ikişer vali ve ikişer belediye başkanı tarafından yönetilmektedir. Vatan topraklarında Yunan bayrakları dalgalanmakta ve Yunan askerleri elini kolunu sallayarak dolaşmaktadır.”

*”Yunanistan, adaların kendisine ait olduğunu iddia ediyor. Ancak ellerinde tek bir somut belge yok. Halbuki bu adaların bize ait olduğunu gösteren başta Lozan Barış Antlaşması’na ekli harita, İngiliz ve Amerikan haritaları olmak üzere çok sayıda uluslararası harita var.”

*”Adalara büyüklük küçüklük açısından bakmak, yanlış bir bakış açısıdır. Çünkü deniz ve hava hukukuna göre, adaların etrafında 6 millik karasuları ile hava sahası vardır. Ayrıca karasularına ilave olarak bitişik bölge, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge de vardır. Örneğin, hali hazırda Yunanistan’ın egemenliğinde gözüken Taşoz Adası’nın hemen yakınında petrol ve doğalgaz çıkarılmaktadır.”

*”Bu adaları hukuken geri almamız mümkün değil. Çünkü aradan 10 yıl geçti. Yunanistan’ın bu toprakları kendiliğinden geri vermesi de uzak bir ihtimal. Ancak savaşarak geri alınabilir. Burada temel soru, savaşmadan verdiğimiz vatan parçasını savaşarak geri almak durumunda kalacak olmamızdır. Siyasi iktidar, kendisinden sonra gelecek hükümete çok ağır bir yük bırakmış durumundadır.”

*”Bu konudan muhalefetin haberi var mı? Evet, var… Sayın Kemal Kıçdaroğlu’nun da, Sayın Devlet Bahçeli’nin de haberleri var. Ama nedense konunun üzerine gitmiyorlar. Türkiye’nin eli kolu bağlanmış durumda.

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Sevgili okurlarım, halimizi görüyorsunuz…

Memleket, ada ada elden gidiyor.

İktidar, inanılmaz bir sessizlik içinde.

Ümit Yalım’ın söylemesine göre, durumdan Kemal Kılıçdaroğlu ve Devlet Bahçeli’nin de haberi var, onlar da seslerini çıkarmıyorlar.

Sanırım ülkemiz, “kutsal ittifak”a teslim edildi.

Kavgaları, görüntüde…

Özde, zihniyetleri aynı!

Bakalım bu işin sonu nereye varacak?”



19 damızın işgali, “milli güvenlik sorunu” değil mi?

Bu arada ilk yazımdan buyana Yunanistan’ın işgal ettiği 17’inci ve 18’inci adalarımızın isimlerini de vereyim.

Yunanistan’ın işgal ettiği 17’inci Türk Adası Ardıçcık, 18’inci Türk Adası ise Marathi…

Şimdi gelelim, son sözümüze.

Hani son günlerde, iktidar da muhalefet de yerli yersiz “milli güvenlik sorunu” sözünü ağızlarından düşürmüyorlar ya…

Yunanistan’ın Ege’de 19 adamızı işgal etmesinden daha büyük “milli güvenlik sorunumuz” olabilir mi Allah aşkına?

Neden iktidarın sesi çıkmıyor?

Neden muhalefet işin üstüne gitmiyor?

Üstümüze ölü toprağı mı serildi?

Gerçekleri bilmek, hakkımız değil mi?

Sadece “Yunanlıların Ardıççık Ada’sında ne işi var?” diye değil, “Yunanlıların bize ait Eşek, Koyun, Bulamaç, Hurşit, Fornoz, Nergizçık, Kalolimnoz, Keçi, Sakarcılar, Koçbaba, Ardacık, Gavdoz, Dhia, Dionisades, Gaidhourenisi ve Koufonisi adalarında ne işi var?” diye de sormak lazım!

Çünkü AKP iktidarı döneminde, Yunanlıların işgal ettiği ada sayısı, Ardıççık Adası ile birlikte 17 oldu.

Bu durum defalarca yazılıp çizilmesine rağmen, şimdiye kadar bir hükümet yetkilisi çıkıp da tek kelime açıklama yapmadı.

Yunanlıların adalarımızı birer ikişer işgal etmesi karşısında, ülkemizi yönetenlerde inanılmaz bir sessizlik var.