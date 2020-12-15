Esnaf çocuğu olmak…

Her insan, yaşadığı hayatın gerçeklerini bilir.

Kahvehanesini kapatmak zorunda kalınca, ailesini yaşatabilmek için, işyeri önünde balık satmaya çalışan vatandaşa engel olan zabıtanın hışmından payını alan küçük çocuğun olayını öğrendiğimde, çocukluk yıllarım canlandı gözümde.

İzmit, İstiklal caddesindeydi dükkanımız. Ben ve kardeşlerim, okula bile gitmeden, o dükkanda ailemizin ekmek mücadelesinin emekçileri olduk. Ağır işti ailemin mesleği; Toprak kaplar imalatı ve satışı yapardık. Soyadımız bu aile mesleğinden gelir.

İmalathanede ustaların yaptığı ürünleri önce gölgede, sonra güneşte kurutur, daha sonra da pişirme işlemi için fırınlara istiflerdik. Pişen ürünü çıkarmak, kamyona yükleyip dükkana ve ardiyeye taşımak hayli zordu. Biz çocuklar, gücümüzün üstünde yüklerin altına girerdik.

Bu koşullara rağmen mutluyduk. Üç kuşak 10 nüfus, aynı çatı altında yaşar, aynı sofrada aşımızı paylaşırdık.

Bayramlarda, maddi imkanlarımız uygunsa, dört kardeşe birden elbise, gömlek, ayakkabı gibi bayramlıklar alınır, maddi koşullar yetersizse küçük çaplı bayramlıklarla yetinirdik.

Babalarımızın işten yorgun gelmeleri biz çocukları üzerdi.

Kış günleri yeterli iş ve kazanç olmamışsa, birlikte üzülürdük.

Ortaokul son sınıfta bir dersten “dinleyici” kalmıştım. O yıl, hemen her gün, sabah ezanı öncesi kalkar, dükkanı açar, siler süpürür, akşama kadar çalışırdım.

Esnaf çocuklarının oyunları bile dükkan çevresindedir. İş oldu mu oyun biter.

O çocukluk yıllarımda, kendi işimizin dışında ahşap fıçı içinde gazoz sattım, komşumuz kahveci İbrahim amcanın ve eczacı Türkan ablanın yanında çıraklık, minibüs muavinliği ve pazarcılık yaptım.

Örneğin, Hereke pazarı Cumartesi günleriydi. Sabah ezanı öncesi kamyonete malları yükler, şoförümüz Nurdoğan ağabeyle erkenden pazara giderdik. Hereke pazarı erken saatte başlar, öğleden sonra 2-3 gibi biterdi. Kimi zaman yağmura yakalanır, sırılsıklam kalırdık.

Amacım kendimi anlatmak değil, “esnaf çocuğu” olmanın yükü ve duygusallığını yansıtabilmektir.

Esnaf çocuğu, babası ile birlikteliğini büyük ölçüde iş ortamında yaşar. Ama bu birliktelik, sıcak bir baba-evlat ilişkisinden farklıdır. İş stresini de babanızla paylaşırsınız. Kimi zaman hata yapar, işe zarar verir, zılgıtı yersiniz! Ev ortamında babanızla birlikte olma şansınız azdır.

Ancak, ekmek mücadelesinde “emekçi” olmanın kişiliğinize yansıması pek çok çocuktan farklı olur. Küçük yaştan itibaren “yaşam dersleri” içinde yoğrulursunuz.

Esnaf çocukları duygusaldır!

Ailenin geçim sorunu o çocuğu farklı ölçüde etkiler.

Tıpkı, işlettiği kahvehanesi Covit 19 nedeniyle kapanan esnafın “0n yaşındaki çocuğunun etkilenmesi gibi.

Adam, kahvehanesinden para kazanamayınca, ailesinin geçimini sağlamak yük ve sorumluluğu ile işyeri önünde balık satmaya çalışmaktadır. Çocuğu da babasının yanındadır. Zabıta gelip de o tezgahı kaldırmaya çalışınca, o küçük yavru da duygusal olarak “savunma ve tepki” psikolojisine girer. Belki birkaç söz eder Zabıtaya.

Zabıta görevlisinin “EMPATİ” kurarak, o çocuğu “HOŞGÖRÜ” ile karşılaması gerekirken, “HOYRATÇA” bir tutum göstermesi, o çocuğun ruh dünyası üzerinde onarımı güç yaralar açar!

Benzer sıkıntıları son zamanlarda Bekçilerle ilgili kimi olaylarda da görmeye başladık!

Zabıta ve güvenlik görevlilerinin rastgele değil, titizlikle seçilmesi, özellikle “insan ilişkileri” ve “insan ruh hali” üzerine ciddi bir eğitim sürecinden geçirilmeleri gerekir.

Özellikle, yerel halkın oylarıyla “halka hizmet etmek” iddiası, sözü ile işbaşına gelen ve zaten halka hizmetle yükümlü belediye başkanlarının Zabıta görevlilerini titizlikle seçmeleri ve ciddi bir eğitim süreci sonrası göreve yönlendirmeleri gerekir.

Yoksa, gün gelir o halk bedelini oylarıyla ödetir!