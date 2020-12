EYT ile ilgili müjde geldi…

Türkiye’de 700 bin ila 1 milyon kişinin kulağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ağzından çıkacak EYT yasasında. Emeklilik hayalleri kuranlar, hükümetten müjdeli haber beklerken, müjde, astrologlardan geldi.

Şimdi astrolog deyince hemen ümitsizliğe kapılmayın. Bu müjdeyi veren astrologlar öyle böyle kişiler değil.

Hatırlar mısınız bilmem, 2019’un son gününde Fatih Altaylı’nın “Teke Tek” programına bir gurup astrolog katılmıştı. 2020 yılıyla ilgili kehanetlerde bulunuyorlardı.

Astrologlar 2020 yılı için şunları söylemişti “ 2020 yılında tüm eğlence mekanları kapatılacak, mart ayında sert etkiler görülecek. 2020 yeni bir dünya düzenine geçiş olacak. Ama ondan önce dibin dibi görülecek.

Sıkıntılı ve konforsuz bir süreç geçirilecek. 2020 eskinin yıkılma dönemi olacak ve zor bir yıl olacak. Artık geriye dönüş yok… Her ne olacaksa 2 yıl, 2.5 yıl bununla uğraşacağız” demiştiler.

Farklı bir astrolog da “Merkür gezegeni yüzünden nefes almakla bağlantılı, akciğerlerle ve sinir sistemiyle bağlantılı sıkıntılar yaşanacak” denmişti.

Öyle de oldu…

Bu kadar mıydı?

Tabi ki hayır, yıldız haritasına göre yapılan yorumlarda astrologlar şunları da anlatmıştı, “ Bu sene eğitimde gerçek öğretmenler ortaya çıkacak. Tarihte önemli bir sayfa açılacak. Özellikle 2020 Mart ayına dikkat çekmek istiyoruz. Mars, Satürn kavuşması dünya astrolojisinde izlenen bir ayrıntıdır. Bu gezegenleri izleyen Sadullah El Karani’nin bir eserinde, bu gezegenlerin kavuşmasının büyük salgınların başlamasına işaret eder. Bu yüzden Veba gibi salgınlar yaşanabilir.”

Gıda fiyatlarının artacağını bile söyleyen astrologlar, 2020’nin bir kabus yılı olacağını vurgulamışlardı.

O dönem çok dikkat çekmediler. Ancak 2020 yılını yaşamaya başladıktan sonra hemen her ay, bu astrologların söylediklerinden birkaçı hayatımıza girdi.

İlginizi çekti değil mi?

Çekmiştir tabi…

İnsanlar pandeminin ne zaman biteceğini bilim adamları, uzmanlar ve pandeminin başından beri astrologlardan dinler hale geldi…

Bizim evde de durum farklı değil. Hepimizin bildiği belli gazetelerde verilen sosyetik günlük burç yorumlarının dışında, bu dönemde astrolojinin farklı bir yanını gördük.

Şimdi ise 2021 yılı için astrologların söylediklerine kulak verir olduk. 2020 yılıyla ilgili, astrologların öngörülerini pür dikkat dinler olduk.

Ünlü astrolog Ayşen Tok, son röportajında 2021 yılıyla ilgili şu öngörülerde bulundu, “Okullar açılmayacak, aşı 14 Ocaktan sonra olunmalı, bu sene doğan çocuklar çok güçlü çocuklar olacak, geleceğin liderleri bu çocuklardan oluşacak”

Tok, yılın müjdesini de verdi, mesela bu sene 2021 Haziran ayında EYT geçecek, ÖTV indirimi gelecek, otomobiller ucuzlayacak dedi.

Valla ben astrologların yalancısıyım. Ama sıkıntı içerisinde geçirdiğimiz bu günlerde böylesi güzel öngörüleri sizlerle paylaşmak istedim.

Bundan bir yıl önce astrolojiye asla inanmıyorum demek benim için çok daha kolaydı. Ancak artık kafam biraz karışık. Ne dersiniz Ayşen Tok’un söyledikleri gerçek olabilir mi?

Geleceğin gıdası yapay et mi olacak?

BBC’nin ilginç bir haberi gözüme ilişti. Bu kadarı da pes dedirten haberin detaylarından bahsedeyim,

2020’yi yavaş yavaş uğurlarken tüm dünya olarak savaştığımız COVİT-19 virüsü ile bilimin önemini sanırım tüm dünya olarak anladık. 2019 yılı sonrası Çin’de başlayan süreçten bu yana virüsle nasıl mücadele edeceğimiz, nasıl korunacağımız aşının ne zaman bulunacağı eminim hepimizin tek gündem konusu oldu. Gelişen teknoloji aşının beklenenden önce bulunması ile birlikte hepimizin bilime, bilim insanlarının önemine, yatırımın bilim alanında olmasının ülkelere getirisine bakış açımızı da fazlasıyla geliştirdi. Bir yandan pandemi gelişmeleri ile ilgilenirken karşıma çıkan bir haber beni oldukça şaşırttı. Haber şöyleydi ‘’Hayvan öldürülmeden üretilen kültür eti Singapur’da onaylandı’’ BBC’de yayınlanan haberin detayları şöyle verilmişti ‘’Gıdaların geleceğinde hayvanların kök hücrelerinden et üretilen laboratuvarlar kesimhanelerin yerini alacak. Dünyada ilk kez California merkezli start-up Eat Just yapay olarak üretilmiş tavukların Singapur’daki restoranlarda satılması için onay aldı. Hayvan öldürmeden, yağmur ormanlarını yok etmeden arazi karbon salımı ve gıda güvenliğine risk oluşturmayan et satmanın kapıları aralanıyor.’’ Peki, yapay et nasıl oluşuyor? Hücrelere besinler yükleniyor ve özel bir solüsyonda sıcak kalmaları sağlanıyor 4-6 hafta sonra et haline geliyorlar. Evet, geleceğin gıdası yapay et olabilir mi? Neden olmasın. Şaşırır mıyız Hayır. Bir virüsün tüm dünyayı dize getirebildiğini yaşayan nesil olarak herhalde artık hiç bir şeye şaşırmayız. Peki, siz tercih eder miydiniz?

KTO’dan seminer…

Körfez Ticaret Odası "Akaryakıt Sektöründe Sıfır Atık Uygulaması" hakkında bugün saat 14.00‘te Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliğinde, internet üzerinden bir seminer düzenleyecek. Online olarak yayınlanacak olan seminerin son kısmında ise soru cevap yapılacak.