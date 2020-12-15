Geçinemeyen ailelerin enerji giderlerini devlet karşılasın!

Türkiye’nin ekonomisi zaten iyi değildi…

Bir de mart ayında başlayan pandemi süreci, ekonomiyi iyice allak bulak etti…

Zamlar peş peşe geldi…

İşsizlik arttı…

Geçim sıkıntısı, halkı perişan etti…

Tüketici zor durumda…

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, zaman zaman ekonomik gidişatla ilgili açıklamalar yapıyor…

Çakar önceki gün de diğer gazeteler gibi bizim gazeteye de mail gönderdi…

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Açıklamasında;

·Kışın 4 kişilik ailenin enerji giderleri asgari ücretin yüzde 28’i

·Pahalı enerji aileleri soğukta bıraktı

·Doğalgaz, kömür ve elektrik tüketicilerin en temel ihtiyacıdır

·Hiç bir tüketici soğukta yaşatılamaz

·Enerji üretimi ve dağıtımı kamulaştırılsın

·Doğalgaz, kömür ve elektrik fiyatları düşürülsün

·Doğalgaz, kömür ve elektrikte KDV kaldırılsın” diyen Çakar’ın değerlendirmesini ve önerilerini birlikte okuyalım;

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“Özellikle, kış koşullarında hanelerin doğal gaz gideri, diğer üç mevsime göre en az iki kat artış göstermektedir. Asgari ücretli ve asgari ücretin altında geliri olan aileler ile işsiz olan 10 milyondan fazla aile ( hane ) kışın doğal gaz giderlerini, kömür kullananlar ise kömür giderlerini karşılayamamaktadır. Kışın doğal gaz, kömür giderlerine elektrik gideri de eklenince durum çok daha vahim olmaktadır.

BUGÜNKÜ BEDELİ 472.58TL…

Yapılan araştırmalara göre;

Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin yıllık ortalama doğal gaz tüketimi 1500 m3’tür. Aylık ortalama tüketim ise 125 m3’tür. Kışın ise aylık en az doğal gaz tüketimi 250 m3 dolayındadır. 4 kişilik ailenin aylık ortalama elektrik tüketimi ise 230 kilovatsaattir ( kwh). Buna göre, kışın aylık tüketilen en az 250 m3 doğalgazın bugünkü bedeli 472.58TL’dir. Ortalama aylık 230 kilovatsaat elektrik tüketim bedeli ise 172.75TL’dir. 4 kişilik asgari ücretli ailenin kış koşullarındaki enerji gideri ( doğal gaz, elektrik ) 645.33TL’dir. Yani, kış koşullarında enerji gideri asgari ücretin yüzde 28’ini götürüyor.

DOĞAL GAZ, KÖMÜR VE ELEKTRİK

Asgari ücretliler ve asgari ücretin altında geliri olan aileler aylık enerji giderini ödeyemedikleri için zorunluluk nedeni ile doğal gaz tüketimini azaltmaktadırlar.

Doğal gaz tüketimini azaltmak, kısmak zorunda olan aileler yeterince ısınamadıkları ve soğukta kaldıkları için çocukları ile birlikte hastalanmaktadırlar.

Aynı koşullar, kömür kullanan aileler için de söz konusudur.

Doğal gaz, kömür ve elektrik tüketicilerin en temel ihtiyacıdır.

Tüketicilerin insanca yaşayabilmesi için yeterli enerjiye ( doğal gaz, kömür, elektrik) erişebilmeleri konusunda gerekli tüm önlemler alınmalıdır.

Hiç bir aile, hiçbir tüketici soğukta bırakılamaz.

TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ’NİN ÖNERİLERİ

1-Geçinemeyen, geçim zorluğu çeken ailelerin enerji giderlerini devlet karşılasın

2-Enerji üretimi, ithalatı, dağıtımı kamulaştırılsın.

3-Doğal gaz, kömür ve elektrik fiyatları düşürülsün

4-Doğal gaz, kömür ve elektrikte KDV kaldırılsın.”

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Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar’ın açıklamasını yukarıda sizinle paylaştım…

Soğuk havalar kendini iyice hissettirmeye başladı…

Pandemi süreci nedeniyle evde kalma süreleri arttı…

Doğal olarak elektrik ve doğalgaz kullanımı daha da artacak…

Elektrik, doğalgaz ve kömür fiyatlarının indirilmesine fayda var…

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İlçe otobüslerinde paralı binişler DEVAM EDİYOR

Gazetemize mail gönderen okurumuz, bir sorunu dile getirdi… İlçe otobüslerinde paralı binişlerin devam ettiğini bildirdi… Gelen maili birlikte okuyalım, “ Covid-19 tedbirleri nedeniyle Kocaeli sınırları içerisinde yolcu taşıyan İlçe kooperatiflerine bağlı sivil otobüslerde paralı binişler devam ediyor. Kocaeli Valiliği kararı doğrultusunda 01 Aralık 2020 tarihinden itibaren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüsler hariç diğer ilçe kooperatiflerine bağlı sivil yolcu taşıyan otobüslerde HES kodu ve kent kart sistemi uygulanmayarak, paralı binişler devam etmekte. 65 yaş üstü, 18 yaş altı ve hastalıklı yolcuların paralı binişlerden sayesinde istedikleri gidip geliyor. Yetkililerin bu duruma bir an önce el atlamaları gerekmekte. Covid-19’lu hastaların para vererek otobüse binmesi ve diğer yolcuları tehlike içerisinde bırakmasının sorumluluğunu kim sahip çıkacak”

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Okurumuzun dediğine göre belediye otobüsleri hariç bazi ilçe otobüslerinde paralı binişler devam ediyor… Vatandaşların HES kodu olmadan seyahat ettiklerini söylüyor. Yetkililer bu konuda denetimlerini sıklaştırırlarsa iyi olur…

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İzmit Belediyesi’nden Geri Dönüşüm Kutusu istediler

İzmit Sanayi Sitesi, büyük bir bölge… Yüzlerce işyeri var. Dün sanayi sitesinden bir esnaf gazetemizi aradı… İzmit Sanayi Sitesi’nin belirli bölgelerine geri dönüşüm kutularının konmasını istedi… Esnaf, İzmit Belediyesi’ni aradıklarını, ama belediyenin konuyla ilgili herhangi bir girişimde bulunmadığını söyledi. İzmit Belediyesi yetkilileri, esnafın talebi olan Geri Dönüşüm Kutularını sanayinin belirli bölgesine koyarlarsa iyi olur.

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Çalışanlar gün içinde şekerleme yapıp Netflix izliyor!

Siber güvenlik şirketi Kaspersky tarafından yaptırılan ve KOBİ ölçeğindeki şirketlerde görev yapan 8.000 çalışanın davranışlarını inceleyen yeni bir küresel araştırmaya göre pandemi sırasında evden çalışanlar, normalde saklamak isteyecekleri bazı noktaları keşfettiler. Evden çalışmanın getirdiği fırsatlardan bahseden Türkiye’deki katılımcıların yeni zevkleri arasında hafta içi uzanmaları (%36), Netflix'i art arda izlemek (%40) ve dışarıda bahçede veya balkonda çalışmak (%33) yer alıyor.

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POMEM, 8 bin öğrenci alımı yapacak

Polis memuru yetiştirmek üzere mesleki eğitim veren POMEM için giriş sınavı başvuruları bugün itibariyle başladı. Polis Akademisi tarafından paylaşılan duyuruya göre 1200’ü kadın, 6800’ü erkek olmak üzere toplam 8.000 öğrenci alımı yapılacak. Ön başvurular 08-21 Aralık 2020 tarihleri arasında Polis Akademisi Başkanlığına ait www.pa.edu.tr adresinden online olarak gerçekleştirilecek. İlgilenenlere duyurulur…

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İşsizlikte, eşitsizlikte Türkiye yine ilk sırada!

OECD’nin son raporunda salgına en dezavantajlı yakalanan ülkenin, bölgeler arası istihdam eşitsizliğinin en fazla olduğu Türkiye olduğu ortaya kondu. İstihdamda en güçlü bölgesi ile en zayıf bölgesi arasındaki fark 19 puanı aşan Türkiye'yi eşitsizlikte İtalya, Yunanistan, Avusturya ve İspanya takip ediyor. Türkiye'de Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da işsizlik oranı TÜİK rakamları ile bile yüzde 25'i buluyor. TÜİK rakamlarına göre Doğu ve Güneydoğu’da işsizlik yüzde 25 ise, muhtemelen gerçek işsizlik, yüzde 50’den fazladır…

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BAŞARIYLA İLGİLİ SÖZLER

-Nerede olursanız olun, elinizdekilerle yapabileceğinizi yapın. (Theodore Roosevelt)

-Başarı bir yolculuktur, bir varış noktası değil. (Ben Sweetland)

-Deneyim düşüncenin, düşünce ise eylemin çocuğudur. (B. Dısraeli)

-Coşku, zekâdan daha önemlidir. (Albert Eınsteın)

-Başkaları yararına iyi bir şey yapmak görev değil, zevktir. Çünkü sizin sağlık ve mutluluğunuzu artırır. ( Zoroaster)

-Düşünmek ve söylemek kolay, fakat yaşamak, hele başarı ile sonuçlandırmak çok zordur. (Ziya Gökalp)

-Başarının sırlarından biri, geçici başarısızlıkların bizi yenmesine izin vermemektir. (Mark Kay)

-Yapabildiğimiz her şeyi yapsaydık, buna kendimiz bile şaşardık. (Thomas Edison)