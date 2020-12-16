Mevlana’yı anmak ve anlamak…  

Bugün, Mevlana’nın ölüm yıldönümü.

Yani, “Şeb-i Aruz” günü.

Mevlana, öldüğünde Yaradan’a kavuşacaktı. Bedensel ölüm günü, O’nun için “Düğün Günü” olacaktı.

Mevlana, 1207’de Horasan’ın Belh kentinde dünyaya geldi. 17 Aralık 1273’de vefat etti.

Yaşadığı 13. Yüzyılda Anadolu sürekli olarak Moğol istilasına uğruyordu. Selçuklu Devleti sarsıntı içindeydi.

Bu koşullar altında bile Konya, sanat eserleriyle donatılmış, ilim adamları ve sanatkarlarla dolup taşmıştı.

Mevlana, büyük bir ilim ve din bilginiydi. Temeli, “Bilginler Sultanı” olarak anılan babası Bahaeddin Veled’di.

Mevlana’nın ikinci büyük ışığı ve yoldaşı ise Şems-i Tebrizi oldu. O’nda “mutlak kemalin” varlığını, yüzünde ise “Tanrı nurunu” gördü. Şems, kısa bir süre sonra ölünce uzun yıllar inzivaya çekildi.

Mevlana’yı anarken, asıl soru şu olmalı;

“Ondan bize kalan bilgi ve kültür nedir?”

Vasiyetinde diyor ki;

“Size, Allah’tan korkmayı, az yemeyi, az uyumayı, az konuşmayı, isyan ve günahları terk etmeyi, aptal ve cahillerle oturmamayı, güzel davranışlı ve olgun kişilerle birlikte bulunmayı vasiyet ediyorum. İnsanın en hayırlısı insanlara yararlı olandır. Sözün en hayırlısı az ve anlaşılır olanıdır.”

Mevlana, sanki günümüz siyasetçilerine de önemli uyarılar yapıyor!

· Aklın varsa, bir başka akılla dost ol da işlerini danışarak yap!

· Ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol!

· Sütten çıkınca bütün kaşıklar aktır. Önemli olan içinden çıktığın sütü ak bırakmaktır!

· Unutma; senin için başkasından vazgeçen, bir gün mutlaka başkası için senden vazgeçer!

· Dün akıllıydım, dünyayı değiştirmek istedim. Bugün ise bilgeyim, kendimi değiştirdim!

· Bencillik, gözüne takılmış ayna gibidir. O gözler nereye bakarsa baksın kendisinden başka birini görmez!

· Dilini terbiye etmeden önce yüreğini terbiye et; çünkü, söz yürekten gelir dilden çıkar!

Bir de Şems-i Tebrizi’nin sözlerine bakalım;

· Siz çocuklarınızı kuzu gibi yetiştirirseniz, onlar da büyüyünce koyun olurlar!

· Mühim olan yükseklere çıkıp hayata tepeden bakmak değildir. Önemli olan ne kadar yükselsen de her şeye eşit mesafeden bakabilmektir!

· Kader, hayatımızın önceden çizilmiş olması değildir. Bu sebepten, “ne yapalım kaderimiz böyle” deyip boyun bükmek cehalet göstergesidir. Kader, yolun tamamını değil, yol ayrımlarını verir. Güzergah bellidir ama tüm dönemeç ve sapaklar yolcuya aittir. Öyleyse, ne hayatın hakimisin ne de hayat karşısında çaresizsin!

Mevlana’nın kadına bakışı da ilginçtir.

Özellikle, günümüzde kadını yok sayan, aşağılayan, köle gibi gören, kız çocuklarının okuması ve hayata üretken bir insan olarak katılmasına karşı olan “sözde din adamı” görünen ilkel varlıklara bir tokat gibidir;

· Kadın Hak nurudur, sevgili değil. Sanki yaratıcıdır, yaratılmış değil. (Mesnevi 1. 2435-2446)

· Kadınlar, akıllı erkeklere karşı galip gelirler. Fakat cahil kişiler kadınları mağlup ederler. Bu tür cahiller sert ve kabadırlar. Bunlarda acıma, lütfetme, sevme duygusu azdır. Çünkü, yaratılışlarında hayvanlık duygusu üstündür! (Mesnevi 1. 3434-2437)

Mevlana’yı “yaşam öyküsü” sınırlarına sıkıştırmak yerine, “ANLAMAYI” ve “DÜŞÜNMEYİ” tercih eden aydınlık kişiliklere selam olsun…