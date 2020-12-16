Başkan Hürriyet’i çekemeyen AKP’liler, köpek üzerinden linç kampanyası yürütüyor! 

İzmit’te bu hafta gündem…

Yahya Kaptan Mahallesi’nde ölü bulunan üç köpek…

İzmit Belediyesi Veteriner Müdürlüğü’nde çalışan görevlilerin ihmali ve yanlış yöntemi yüzünden köpekler öldü…

Üç köpek ölünce, kıyamet koptu…

Sanki İzmit’te üç köpek ölmedi de,

İzmit’te büyük bir deprem oldu…

Sanki İzmit’i sel aldı…

İzmit, yerle bir oldu…

VETERİNERLER AÇIĞA ALINDI

Pek ortalıkta gözükmeyen dernekler, aniden ortaya çıktı…

Birbirinden sert açıklamalar yaptı…

İzmit Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulundu…

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, soruşturma tamamlanana kadar veterinerleri görevden aldığını açıkladı…

Bu bile birilerini tatmin etmedi.

VETERİNERLER MÜDÜRLÜĞÜ

Başkan Hürriyet, Meclis’te AKP’lilerle kavga ederek, belediye bünyesinde Veteriner Müdürlüğünü kurdu…

Bu, Hüriyyet’in hayvanlara olan saygısını gösteriyor…

AKP SALTANATININ YIKILMASI

31 Mart 2019’da yapılan seçimlerde 15 yıllık AKP saltanatı yıkarak, İzmit Belediye Başkanı seçilen Fatma Kaplan Hürriyet, hep AKP’lilerin hedefinde…

AKP’liler, seçimden 1.5 yıl geçmesine rağmen İzmit’i kaybetmeyi hala içlerine sindiremediler.

AKP’liler sindirememiş olacak ki, Başkan Hürriyet’e saldırmak için en küçük fırsatı kaçırmıyorlar…

BAŞKAN HÜRRİYET İSTİFA ETSİN

AKP’liler son olarak Yahya Kaptan’da öldürülen üç köpek üzerinden Başkan Hürriyet’e yüklendi. Hüriyet’e demediğini bırakmadılar…

Hürriyet’i saygısızlıkla suçladılar…

Hürriyet’i hayvan düşmanlığı ile suçladılar…

Hürriyet’in çöktüğünü söylediler…

Hürriyet’i istifaya bile davet ettiler…

BASIN TOPLANTISI YAPTI

Başkan Hürriyet, önceki gün köpek ölümleriyle ilgili sosyal medya hesaplarından basın açıklaması yaptı…

Hürriyet, “Yaşananlardan ötürü samimi bir üzüntü içindeyiz. Şeffaf bir şekilde konuyu takip ediyoruz. Gerçek hayvanseverlerin samimi olduğunu biliyorum ama bu durumu siyasi linç kampanyasına dönüştürenler hayvanseverlik değil, samimiyetsizlik, riyakârlık yapıyor” dedi

Hürriyet’in “Biz sorumluluk alıyoruz. Peki siz ne kadar sorumluluk aldınız? Daha önce hayvan ölümlerine, tecavüzlerine sesini çıkarmayanlar, şimdi hayvan sever kesildiler” açıklaması, çok sertti.

AKP’LİLER FIRSAT KAÇIRMIYOR

Hır fırsatta Başkan Hürriyet’i eleştiren, hiçbir fırsatı kaçırmayan AKP’lilerin üç köpek üzerinden Hürriyet’i linç etme kampanyaları, ters teper diye düşünüyorum…

Eleştirecekseniz, icraatları üzerinden eleştirin…

Eleştirecekseniz, verdiği sözleri tutmamasını eleştirin…

Eleştirecekseniz, hizmetlerini eleştirin…

Ama üç köpek üzerinden fırtınalar koparmanız; içinizdeki hıncın, öfkenin dışa vurumu olarak değerlendiriliyor.

Üç köpek üzerinden İzmit Belediye Başkanı Fatma kaplan Hürriyet’e saldırmak, 18 yıldır Türkiye’yi yöneten iktidar partisi mensuplarına yakışmıyor.

AKP’liler şunu bilsin ki; Üç köpek üzerinden Başkan Hürriyet’e saldırmak, siyaseten linç etme girişimi, Başkan Hürriyet’i daha da güçlendiriyor…

Kamuoyu; “AKP’liler Başkan Hürriyet ile ilgili söyleyecek bir şey bulamıyorlar, üç köpek üzerinden yüklenmeye çalışıyorlar” düşüncesi içinde…

Bunu bilesiniz.

SUÇLULAR, CEZALARINI ÇEKMELİ

Yukarıdaki yazımda ifade ettiklerim, üç köpeğin öldürülmesini küçük gördüğüm şeklinde algılanmasın.

Feci bir olay.

Kabul edilir bir olay değil.

Zaten açığa alındılar, haklarında soruşturma açılacak.

Suçlularsa, cezalarını çekerler…

Benim eleştirim, veterinerlerin ihmali yüzünden öldürülen köpekler üzerinden siyaset yapılması, AKP’ye yakın gazetelerin, yandaş yazarların bir belediye başkanını linç etme kampanyası gütmesidir…

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Mutlu: Vurun Fatma’ya kampanyası siyasi bir linçtir

Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu, İzmit Belediyesi veterinerleri tarafından öldürülen köpeklerle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden, "Vurun Fatma'ya kampanyası siyasi bir linçtir" diyerek Hürriyet'e arka çıktı.

Mutlu açıklamalarının tamamında, "Kayyum atamalı, kelepçe takıp Silivri'ye tıkmalı. Nereye vardırdınız işi. Bu hazin sonu hiçbir insan istemez. Köpeğe acıyalım ama insaf ki insaf, insana da acıyalım. Vurun Fatma'ya kampanyası siyasi bir linçtir. Bu tür olayları kimse siyaseti için istismar etmesin" dedi. SP’li Zafer Mutlu’ya katılıyorum… Hürriyet’i üç köpek üzerinden yerden yere vuruyorlar… Haksızlık yapıyorlar…

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Bir babanın köpek feryadı!

Önceki gün İzmit Yenişehir Mahallesi’nde ikamet eden bir vatandaş aradı… Gazetelerde yazılan köpek öldürme olayı ve köpek sorunlarıyla ilgili şikayetini dile getirdi… Vatandaş şunları söyledi; “Önceki gün 9 yaşındaki kızım Gülce ile biraz yürüyüş yapmak istedik. Doğu Kışla’dan Yahya Kaptan’a doğru yürüdük. Yahya kaptan Kavşağı’nın oradaki parkta, akaryakıt istasyonunun karşısındaki parkta, sarı bir ağaç var. Oraya doğru yönelirken, üç-tane köpek geldi… Havlamaya, saldırmaya başladı. Kızım çok korktu. Petrolde çalışan arkadaşlar hemen geldiler ve köpekleri kovaladılar. Birkaç gün önce de aynı yerde köpekler yaşlı bir kadına saldırmışlar, paltosunu yırtmışlar. Yani bölgede sokak köpekleri hep sorun. Yahya Kaptan’da üç köpek öldü diye, birileri işi siyasete çevirmeye başladı. Tamam, köpeklerin ölmesi üzücü, ama şu sokak köpeklerine de bir çözüm bulunmalı. Akşamları sürü halinde dolaşıyorlar… Kime saldıracakları belli değil. Yetkililer, şu sokak köpekleri sorununa kesin çözümler bulmalı”… Sokak köpekleri, her ilçede büyük sorun. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, toplantı yapıp, bu soruna bir çözüm bulmalı.