Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen KOMEK Sepeti Projesi, önemli bir eksiğin giderilmesini sağladı.

El yeteneği olup da, yaptığı ürünleri pazarlama konusunda desteğe ihtiyacı olan binlerce vatandaşımız bu sayede el emeklerini gelire çevirebilecek. Üstelik vergiden de muaf tutulacaklar.

Büyükşehir’in yaptığı bu projeyi pek çok meslek örgütü hayata geçirmek istedi. Bununla ilgili girişimlerde bulunulsa da başarı olunamamıştı. Şimdi ise hayali kurulan proje hayata geçti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek Ve Sanat Eğitimi Kurslarına katılan vatandaşlar, bu kurslarda kazandıkları becerileri artık gelire çevirebilecek. İlerleyen dönemde ise sadece KOMEK kursiyerleri değil farklı kurslara gidenler ya da hiçbir kursa gitmeden, belli bir yeteneğe sahip kişiler de bu KOMEK Sepeti Alışveriş Sitesi’nden ürün satabilecek.

Büyükşehir Belediyesi, KOMEK Sepeti üyesi satıcılara sağladığı en büyük avantaj ise “Vergi Muafiyeti” Bu site üzerinden satış yapanlar yıllık 220 Bin TL’ye kadar yaptığı satışlar için vergi ödemeyecek.

Bu da aylık 19 Bin TL vergisiz satış yapabileceğini gösteriyor. İlk etapta bu siteye 632 kursiyer kendi mağazasını açtı ve toplamda 2 bin 154 ürünü siteye yükledi.

KOMEK Sepeti Alışveriş Sitesinde dekorasyon, ev ve yaşam, giyim, oyuncak, takı ve aksesuar ve geleneksel sanatlar kategorilerinde ürün satılabilecek. Yani Kocaeli’nin geneli dev bir alışveriş merkezi olacak. Ev hanımları da ev ekonomisine büyük destek sağlayacak. Üreten toplum çekirdek aileyle hayat bulacak.

KOMEK Sepetinde ışık var. Bu proje bu yılın en faydalı projesi olacak…

Öznur Gökkaya, Çin aşısı için gönüllü oldu

Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde görevli Doç. Dr. Öznur Gökkaya, 50 milyon doz siparişi verilen Çin aşısı için gönüllü denek oldu. KOÜ Tıp Fakültesinde aşısını yaptıran Gökkaya, “Çin’in geliştirdiği corona virüs aşısı olarak gönüllü denek oldum, vatandaşlarımız için olası riski üstlenmek ve mesaj vermek adına yaptığım bu görev içinde bulunduğumuz sürece fayda yaratması, normalleşmeye katkı vermesi en büyük dileğim. Şu an bir yan etki hissetmedim. Her şey yolunda, gelsin antikorlar” mesajını verdi.

Biliyorsunuz, biryandan da, Covid-19 aşısı olunması için teşvik çalışmaları devam ediyor. Aşı olmayı düşünmeyenlerin fikrini değiştirmek için zaman zaman protokol üyeleri aşı oluyor ve aşı olurken çekilmiş fotoğraflarını paylaşıyorlar. Tıpkı KOÜ Rektörü Sadettin Hülagü gibi. Ancak 50 milyon doz Çin aşısı sipariş edip, Alman aşısı olanların asıl amacını anlamış değilim. Bize aşı Çin’den gelecekse, Çin aşısı olun da aşı olmayı düşünmeyen vatandaşların aklını çelebilin.

Necmettin Bitlis, bu kitapla ölümsüzleşti

Polisan’ın kurucusu merhum Necmettin Bitlis anısına hazırlanan “Her Şey Hayal Etmekle Başlar” isimli kitap basıldı. Necmettin Bitlis ve Polisan’ın hikayesini anlatan Nuri M. Çolakoğlu’nun kalemiyle hazırlanan 362 sayfalık kitapta 23 Ekim 2017 yılında yaşamını yitiren Necmettin Bitlis ve onun hayali olan Polisan anlatılıyor. Bitlis ailesinin fotoğraflarının da yer aldığı kitap Fotokopi Kitap yayınevi tarafından basıldı. İçerisinde iş hayatına dair ipuçlarının da bulunduğu kitapta, Polisan’ın tarihini de bulacaksınız. Türkiye’nin sanayi devrimini yapan kuşağın başarılı işadamı Necmettin Bitlis’i daha yakından tanımak bu kitapla mümkün. Değerli iş adamı Necmettin Bitlis’e bir kez daha Allah rahmet eylesin diyorum. Onun anısını yaşatmak için, kitabını çıkartanları da bu başarılarından dolayı kutluyorum.