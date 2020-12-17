Dünya koronavirüsü Türkiye ise EBA'yı aradı

Google, Türkiye’de ve dünyada merakla beklenen yılın arama sonuçlarını açıkladı. İnternet kullanıcılarının eğilimlerine yer verilen 2020 Google Arama Trendleri raporuna göre,

Google’ın 2020 Türkiye ve dünya arama trendleri raporu, aranma sayısı en yüksek kelimeleri gösteriyor.

Buna göre, 2020’de dünyada en çok aranan kelime koronovirüs oldu.

Koronavirüsü dünyada en çok arayan ilk üç ülke ise İtalya, İspanya ve Katar olarak sıralandı.

**

Google arama sonuçlarına göre, 2020’de Türkiye’de en çok aranan üç kelime, “EBA”, “ dolar kaç TL” ve “ koronavirüs” olarak gerçekleşti.

“Deprem” kelimesi ise bu sıralamanın hemen ardında yer aldı.

Dünya genelinde ise en çok aranan kelime “koronavirüs” oldu.

**

EG Bilişim Teknolojileri CEO’su Gökhan Bülbül, Google’nin sonuçlarını değerlendirdi…

Google arama trendlerinin analizi ile genel pazar eğilimlerinin anlamlandırılabileceğine dikkat çeken Bülbül, dijital pazarlamanın önemine dikkat çekti…

Sonuçların, dijital pazarlama, gerçek zamanlı ve sonuçları net şekilde görme olanağı sağdığını ifade etti…

**

Google’nin sonuçlarına bakıldığında, bu sonuç, 2012’in ilk 6 ayında da devam edecek…

Zira, Haziran ayından sonra bu sürecin yavaşlayacağı söyleniyor…

xxxxxxxxxx

Alo 183’e 1 yılda 336 bin müracaat

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini yanıtlayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çocukların ihmal ve istismarıyla kadınlara yönelik şiddet olaylarının değerlendirildiği Alo 183 Danışma Hattına, 2018 yılında toplam 336 bin 564 müracaat yapıldığını açıkladı. Gürer, 83 milyon nüfuslu ülkemizde kadın ve çocuklara yönelik sorunlarda her gün ortalama 1000 müracaat yapılmasının düşündürücü olduğuna dikkat çekti. Gürer, haklı… Bu rakamlar, ülkemizde şiddetin boyutunu da gözler önüne seriyor.

XXXXXXXXXXXX

Eğitim harcaması 259 milyar 220 milyon oldu

Ajans Press’in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2019 yılı eğitim harcamalarını belli oldu. Böylelikle Türkiye’de eğitim harcamaları 2019 yılında 2018 yılına oranla yüzde 18,2 artarken, 259 milyar 220 milyon TL olarak açıklandı. Devlet kurumları en büyük eğitim harcamasını ise yükseköğretime yaptığı kaydedildi. Öğrenci başına yapılan eğitim harcaması ise 11 bin 769 TL olarak gerçekleşti.