Vatandaşın hakkını yiyenler!..

Bugünün koşullarında bütün bir ülke olarak sıkıntılı bir dönem yaşıyoruz.

Her gün, daha çok insan işini kaybediyor. Toplumun büyük bir kesimi geçim derdinde.

Bizzat Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in açıklamasına göre; 3 milyon 200 bin abonenin elektrik ve doğalgazı, gelen faturaları ödeyemedikleri için kesilmiş.

Esnaf, işçi, memur, köylü, emekli çok zor durumda. Ödenemeyen krediler ve kredi kartları borçları nedeniyle icra dosyaları sürekli artıyor.

Salgın nedeniyle kapatılan işyerleri sahipleri SOSYAL DEVLET’i arıyor, bulamıyorlar!

İşte, bu koşullar altında EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) bir tebliğ yayınlıyor;

“Bundan böyle, elektrik şirketlerinin temsil, ağırlama, konaklama ve seyahat giderleri elektrik faturalarına yansıtılarak, abonelerden kesilecek!”

Siyasi iktidar, elektrik dağıtım işini ÖZEL SEKTÖRE devretti. Neden?

Gerekçe şuydu;

“Özel sektör, altyapı bakım ve yenileme işini daha iyi yapar, kamuya göre daha verimli işletir ve vatandaş daha uygun koşullarda elektrik tüketir.”

Oysa, tam tersi oldu! Elektrik kesintilerinden gına geldi!

Elektrik Mühendisleri Odası açıklıyor ki;

Altyapı yatırımları yetersiz. Nitelikli insan gücü kaçtı ya da kaçırıldı, yerlerine gelenler yeterli niteliğe sahip değiller!

Bu soruna çözüm üretemeyen EPDK, tüketiciye bir de “kayıp kaçak bedeli” ödetiyor!

Normal her insan;

“Arkadaş, bu özel şirket değil mi? Kazandığından bize pay mı veriyor. O’nun kayıp kaçağını bana neden ödetiyorsun?” diye itiraz etti. Konu YARGI’ya gitti, Yargı “haklısınız, kayıp kaçak bedeli vatandaşa ödetilemez” kararını verdi!

Normal koşullarda bir HUKUK DEVLETİ bu yargı kararına saygı gösterir. Ama öyle olmadı. Siyasi iktidar ve destekçisi olan partinin Meclis’teki oy çokluğu ile “Özel bir Yasa” çıkardılar ve kayıp kaçak bedelini vatandaşa ödetiyorlar!

Elektriğe gelen üst üste zamlardan sonra, milyonlarca abonenin elektriği kesildi!

Yetmedi, şimdi de özel ve güzel şirketlerin her türlü yiyip içme, temsil, otel ve seyahat giderlerini de vatandaşa yükleyecekler!

Bu nasıl bir mantık?

Bu nasıl bir VİCDAN?

Bu nasıl bir CÜRET?

“Demokratik, Laik, Sosyal Hukuk Devleti”nin ÖZGÜR YURTTAŞLARI isek, bu haksızlık karşısında suskun kalamayız.

Yeter artık, inin bu milletin sırtından!



NOT: Bu yazı yazıldıktan sonra, bu fahiş yanlıştan kısmen de olsa dönüldü. Demek ki, hakkımıza hep sahip çıkmalıyız…