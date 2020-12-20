Meyve şıraları ve  meyvelerin hazırlanması

Saygıdeğer okuyucularım; Bu yazımda sizlerle şırası çıkarılacak meyvelerin hazırlanması ile ilgili bilgileri paylaşacağım. Mevsiminde severek yediğimiz ve vücut için şifalı olan meyveleri diğer mevsimlerde de yiyebilmek için onları konserve ettiğimiz gibi aynı meyvelerin şıralarını çıkararak şişeler içinde evlerimizde dayanıklı hale getirerek saklayabilir ve kullanabiliriz. Meyve konserveleri için hususî kavonoz veya teneke kutuya ihtiyaç olduğu halde meyve şıralarını her zaman bulunabilen içecek şişelerinin içinde yapabiliriz. Meyve şıralarını yapmak o kadar güç bir iş de değildir. Şıra yapımında kullanılan meyveler üzüm, elma, portakal, greyfurt, çilek, vişne, ahududu, karadut, bektaşi üzümü, erik, şeftali, kayısı ve nardır. Meyve şıraları vücut için çok yararlıdır.

Şıra Çıkarılacak Meyvelerin Hazırlanması

Şıraya işlenecek meyveler önce dikkatlice gözden geçirilir. Çürük, ezik, hastalıklı ve haşereli olanlar ıskartaya ayrılır. Meyvelerin küçükleri şıraya işlenerek kıymetlendirilir; fakat çürük, ezik, kurtlu ve hastalıklı olanlar asla kullanılmaz veya büyük meyvelerin bu kısımları kesilerek sağlam kısımları kullanılır. Seçilen meyveler yıkanır. Yıkama suyu çok bol olmalı ve meyveler iyice temizleninceye kadar yıkanmalıdır. Zehirli ilaçlanmış ve üzerinde ilaç kalıntısı olma şüphesi olan elma, armut, şeftali, kayısı ve diğer ilaçlanmış meyveler şıra için kullanılmamalı veya ilaçların zararlarını giderecek işlemlere tabi tutularak temizlendikten sonra şıra için kullanılmalıdır.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere...