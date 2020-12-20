Her yaşın ayrı  bir özelliği var

Büyük bir çoğunluğumuz kendimizi bile tam tanıdığımızı söyleyemeyiz.

Fiziki yapımız dahilinde ki iç organlarımızın yerini, çalışma şeklini ve bunların yapmış oldukları görevlerin asgarisini bile bilenlerin sınırlı olduğunu söyleyebiliriz.

Bir doktorun hastasının muayenesi sırasında nere ağrıyor, neden şikayetçisin sorusuna karnını göstererek buram ağrıyor diyor

Muayenesinde apandisit olduğu ortaya çıkıyor.

Buna yüzlerce karşılaşılan örnek verilmektedir.

Mesela çocuklarda ilk iki, üç yaşlarında öğrenme kapasitesinin yüzde yetmişini tamamladığını toplumumuza bilen ve önem verip okul öncesi eğitimine önem veren ve uygulayan kişiler ve kurumlar parmakla gösterilecek kadar azdır diye düşünüyorum.

Bilimsel olarak ispatlanmış o kadar önemli konuları ıskalamışız.

Ama bunların sonradan telafisi çok güç oluyor.

Hatta bazen imkansız oluyor.

Önemli konulardan birisi de belirli yaşa gelmiş insanların nerede ise gözden çıkarılmasıdır.

Emeklilik durumuna gelmiş insanların adeta üstü çizilmektedir.

Bunların yaptıkları hizmetler, ürettikleri değerler hepsi bir kenara itiliyor.

Emekli olmuş işi bitmiş, artık onlardan ne köy nede kasaba olur anlayışı yerleşiyor.

Birikim, tecrübeleri bile çöpe atılıyor.

Oysaki bilimsel niteliği ve gerçekliği ispatlanmış bir araştırma bu konuda da sınıfta kaldığımızı gösteriyor.

Bu alıntıyı aynen paylaşıyorum.

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Amerika’daki şirketin bilimsel araştırması:

-Bir kişinin en üretken yaşı 60 ile 70 arasındadır.

-En üretken 2. insan aşaması 70-80 yaşları arasıdır.

-En verimli 3. Aşama - 50 ve 60 yaş.

-Bundan önce, kişi henüz zirveye ulaşmamıştır.

-Nobel Ödülü kazananların yaş ortalaması 62'dir.

-Dünyanın en büyük 100 Kilisesi'ndeki papazların yaş ortalaması 71'dir.

-Babaların ortalama yaşı 76'dır.

-Bu bir kişinin en iyi ve en üretken yıllarının 60 ile 80 yaşları arasında olduğunu doğrular.

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Bu çalışma NEW ENGLAND Journal of Medıcıne'da doktor ve psikologlardan oluşan bir ekip tarafından yayınlandı.

60 yaşında duygusal ve zihinsel potansiyelimizin zirvesine ulaştığınızı keşfettiler.

Bu 80 yaşına kadar devam ediyor.

Bu nedenle 60, 70 veya 80 yaşında iseniz hayatınızın en iyi seviyesindesiniz.

Sağlık ve mutluluk dileklerimle.