Suçlu Hamza mı?

Televizyonlarda,

gazetelerde,

Hamza Yerlikaya haberleri,

aldı başını gidiyor…

Daha önce bu sütunda yazmıştım;

“Vehbi Akdağ TRAKTÖR’le MEZARA

Hamza VAKIFBANK’TA Koltuğa ! “

Asrın güreşçisi unvan’lı Yerlikaya’nın,

“Lise diplomasının sahte hikayesini”

Ankara’da yargılandığı mahkemede,

Hamza’nın bunu itiraf eden beyanın olduğunu,

Mahkeme savcısının öldüğünü,hakiminin nerede olduğunun bilinmediğini,

Hamza’ya “lise diplomasını” birinin getirdiğini (!),

Diplomayı getirip vereni Hamza’nın tanımadığını yazmıştık.

Şimdi günün konusu?

LİYAKAT KONUSU!

Temcit Pilavı gibi,

diploması sahte de olsa,

LİYAKAT’ ı var (!)

Atanmasında sorun yok (!)

Meselesi…

Bütçe görüşmelerinde en önemli konu oldu.

Evet.

Hamza Yerlikaya başarılı bir spor hayatı olan,

ülkemize birçok şampiyonluklar kazandırmış bir sporcumuz.

Spor hayatının sonunda siyasete soyundu, milletvekili oldu.

Spor Bakan Yardımcısı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve en son,

Vakıflar Bankası yönetimine getirildi.

Lise diploması yok,”sahte” denildi, suçlamalar yapıldı.

Hamza zaten “lise diplomam” var dememiş,

“Lise diplomamı bana tanımadığım biri getirdi, verdi”

demiş!

Esas suçlu Hamza’ya “lise diploması” getiren değil mi?

Hala neden Hamza’yı suçluyoruz?

Neden esas suçluyu Hamza’ya lise diploması getiren şahsı bulup,

O kişiden hesap sormuyoruz?

Yapılacak iş,

Hamza Yerlikaya’ya o lise diplomasını temin eden, getiren şahsı bulup ortaya çıkarmaktır.

Hamza öyle veya böyle “LİYAKATI, Cumhurbaşkanının ona olan sevgisi” nedeni ile bir yerlere getirilmiş milletin gözünde bazı kesimler için hala “lise diploması sahte” bir kişi olarak anılmakta.

Hem asrın sporcusu Hamza’nın hem spor camiasının HEM İKTİDAR PARTİSİNİN aklanması için,

Hamza Yerlikaya’ya lise diplomasını getirip veren kişi mutlaka aranmalı, bulunmalı ve yargılanmalıdır.

Asıl suçlu Hamza değil,

(Suçlu değil derken Hamzay’ı da aklamak gerekmiyor. Hamza’da bu işte duyarlılık gösterip gereğini yapmalı, sahte diplomayı kullanmamalıydı)

Hamza’ya bu yolu gösterenler ve ona sahte lise diplomasını getiren, temin edenlerdir!

Birilerinin kulaklara fısıldadığına göre,

Hamza’ya lise diplomasını getiren kişinin ismi (A) harfiyle başlayan,

Siyaset dünyasında partiler arasında mekik dokuyan sporla ilgili siyasi bir kişiymiş !

Hadi bakalım ADALET Bakanlığı,

Bulun şu SAHTE DİPLOMACIYI !