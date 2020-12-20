Aşı üreten Almanya’nın  ilham kaynağı Atatürk mü? 

Dünya, şu sıralar koronavirüse karşı üretilen aşıları konuşuyor…

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Lideri Hüseyin Baş’tan aşılarla ilgili sıra dışı bir açıklama geldi…

Gazetemize gelen mailde, dikkat çekici bilgiler vardı.

Gelen maili birlikte okuyalım;

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Atatürk'ün kurduğu Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü'nün önemine vurgu yaparak, "Bugün Almanya o enstitünün çalışmalarını kullanarak Covid aşısı üretti" dedi.

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BTP lideri Hüseyin Baş, “Almanya, Atatürk döneminde kurulan Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü'nün çiçek hastalığına karşı geliştirip ürettiği zayıflatılmış virüs "Modified Virüs Ankara" ile korona virüsü aşısı üretmeye başladı. Bu aşının Atatürk döneminde Türkiye'de üretilen "Türk çiçek aşısı" sistemiyle daha etkili şekilde uygulanabileceği ortaya çıktı.

YURT DIŞINA AŞI SATIYORDUK

Konuyla ilgili BTP lideri Hüseyin Baş'tan dikkat çekici bir açıklama geldi.

BTP Lideri Baş, "Atatürk'ün kurduğu Hıfzısıhha Enstitüsü'nde üretilen aşılarla salgınlarla mücadele edilip yurt dışına aşı sattığımızı biliyor musunuz?" sorusunu sorduktan sonra Almanya'nın Türk aşısından yola çıkarak yaptığı çalışmalara vurgu yaparak, "Almanya bizi kıskanıyor mu bilmem ama Atatürk'ün izinden gittiği kesin!" dedi.



AŞIYI İKİ TÜRK BULDU



Yani BTP lideri Hüseyin Baş, “Bugün Almanya Kovid-19 aşısı üretmiş ise Atatürk'ün kurduğu Refik Saydam Hıfzıssıhha enstitünün çalışmalarını kullanarak başarmıştır ”diyor…

Bilindiği gibi aşıyı, iki Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci buldu…

Belki de aşıyı bulan iki Türk, BTP lideri Hüseyin Baş’ın dediği gibi Atatürk'ün kurduğu Hıfzısıhha Enstitüsü'nde üretilen aşılardan ilham almışlardır.

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İzmit Çevre Köyler Ar-Ge Platformu’ndan teşekkür

Büyükşehir Belediye Meclisi, geçtiğimiz hafta yapıldı… CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir, köylerdeki ulaşım sıkıntısına değinerek bir önerge verdi. Önergesinde “İzmit bölgesi kuzey tarafında bulunan köylerde ulaşım sıkıntısı yaşanmaktadır. Bu bölgeye kooperatifin 23 adet aracı bulunmakta ve sadece 10 tanesi hizmet vermektedir. Bu araçların çalışma saatleri ve güzergahları bölge inşam için yeterli gelmemekte hatta bazı köylere hizmetleri bulunmadığından vatandaşlar kendi imkanları ile (traktör, araba, vb) şehre inmektedir”dedi,

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Taşdemir’in önergesine yanıt veren Başkan Tahir Büyükakın, “Meclise önerge olarak varildi, arkadaşlar çalışıyor. Kırsal alanda ulaşımı Büyükşehir olarak biz yerine getireceğiz” ifadelerini kullandı. İzmit Çevre Köyler Ar-Ge Platform Başkanı İsmail Akdeniz, Başkan Büyükakın’ın cevabını olumlu buldu… Sorunu gündeme getiren Taşdemir ve sorunu çözecek olan Büyükakın’a teşekkür etti.

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Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu’ndan TEŞEKKÜR

Kocaeli Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, önceki gün sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu…

Tipioğlu; #Kocaeli'mizin huzur ve güvenliği için üstün bir vazife anlayışı ile görev ifa eden arkadaşlarımızın gayreti neticesi geçen yıla göre,

* Evden Hırsızlık olaylarında % 50,5,

* İş Yerinden Hırsızlıkta ise % 33,1 azalma sağlandı.

Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi. Tipioğlu, geldiği günden beri güzel işler yapıyor. Faili meçhul cinayetleri tek tek çözüyor. Biz de kendisini tebrik ediyoruz.

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Balda talep yüzde 50 arttı

Salgından korkan bal ve arı ürünlerine koştu. Bağışıklığın her zamankinden daha önemli hale gelmesi ile bal ve arı ürünlerine talep yüzde 50 artış gösterirken, pandemide rekoltenin düşmesi fiyatları artırdı. Pandemi dömeninde mazot, benzin fiyatı nasıl artıyorsa, bal fiyatı da artıyor.

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Yargıtay’dan müdürleri üzen karar

Yargıtay'ın emsal kararına göre çalışma saatlerini kendileri belirledikleri için müdür ya da üst seviyede yönetici olan çalışanlar, fazla mesai ücreti alamayacak. Üst seviyede yöneticiler sadece, iş yerinde sorumlu müdüre talimat veren bir başka yönetici ya da şirket ortağı bulunması halinde fazla mesai ücreti alabilecek.

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En fazla servet kaçırılan ülke!

Türkiye, yurtdışına para çıkarılan ülke sıralamasında dünyada ilk sıraya çıktı. CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, 2016 ile 2019 arasında 1 milyon dolar ve üzerinde 17.100 hesabın yurtdışına çıkarıldığını belirterek, “Türkiye en fazla servet kaçırılan ülke durumunda” ifadesini kullandı. Maliye eski Bakanı Mehmet Şimşek'in yurtdışında Türk vatandaşlarına ait 130 milyar doları bulunduğu açıklamasını hatırlatan Kuşoğlu, “Bugün Türklerin yurtdışında en az 200 milyar dolar serveti var” dedi.

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Kombisini yakmayan bedavacı komşular dikkat!

Havalar soğudu; kombiler, sobalar, ısıtıcılar çalışmaya başladı. Evini ısıtmayıp komşusunun ısısından faydalanan bedavacılar, komşuluk hakkını ihlalden tazminat ödemek zorunda kalabilir. Aynı binayı paylaşan malik veya kiracılar, mevsimsel zorunluluk olmasına rağmen bireysel ısıtma sistemlerini hiç veya yeterli oranda çalıştırmıyor ise sulh hukuk mahkemesinden hâkimin müdahalesini isteyebilirler. İlginç bir haber. Sanırım bu birçok kişiyi ilgilendirecektir.