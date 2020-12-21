Türkiye, Kurtuluş Savaşı   koşullarına itilmeye çalışılıyor.

Mondros Ateşkes Antlaşmasının akabinde; İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar ülkemizi fiilen işgal etmişlerdi. Anadolu’da Kürt devleti ve Ermeni devleti kuruluyordu.

Yunanlılar kendilerine vaat edilen Ege Bölgesi’ni, Anadolu’yu ele geçirmek üzere, İngiliz, Amerikan ve Fransız savaş gemilerinin koruması altında, 15 Mayıs 1919’da İzmir’e girmişlerdi.

Arap yarımadasında bulunan zengin petrol yataklarına, yani enerjiye ulaşma ve oraları sömürme isteği nedeniyle Arap yarımadasında kukla devletçikler oluşturulmuştu.

Türkiye Araplar dahil tüm komşuları ile kavgalı ve parçalanmaya çalışılan bir ulustu.

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Emperyalizme karşı verilen Kurtuluş savaşı sonrası, büyük Atatürk ve arkadaşlarının doğru tespitleri sonucu genç Türkiye cumhuriyeti yüzünü batı medeniyetinin yarattığı demokrasiye dönmüş, tüm komşuları ile barış anlaşmaları imzalayarak Anadolu’yu bir barış yarımadası haline getirmişti. Birleşmiş milletler cemiyetinin kuruluşu dahil tüm demokratik kuruluşlarda yerini almıştır.

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Geçen hafta kısaca belirtmeye çalıştığım gibi 1940’lı ve 1950’li yıllara kadar tüm dış borçları ödemekle kalmamış, yapısal devrimlerle Dünya’nın örnek aldığı çağdaş bir Türkiye yaratılmıştır. Ağır sanayi hamleleri dahil müthiş bir ekonomik devrim gerçekleştirmiştir.

Ancak çok partili hayata geçiş ile birlikte ciddi siyasi hatalar yapılarak ülkemizin zayıf düşürülmesine neden olacak kuruluş ve kurtuluş genlerinden sapıldığını biliyoruz.

Bugün ülkemiz ciddi bir ekonomik kıskaç altına alındığı gibi, önemli dış politika hataları nedeniyle bir yalnızlığa doğru itildiğini görüyoruz. Bugün emperyalizmin ülkemizi zayıf gördüğü ve yüz yıl önceki saldırılara yeniden başladığını da görüyoruz.

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Yüz yıl önce Anadolu’yu işgal etmesi için Yunanistan’ ı savaş gemileri ile koruyan Amerika ve Fransa gibi ülkelerin bu gün aynı Yunanistan’ a siyasi ve ekonomik destek vermekte olduğunu, Yunanistan’ın görülmemiş biçimde silahlandırıldığını görüyoruz.

Kafkaslarda Ermenilerin yeniden kışkırtılması, haklı Karabağ davasında Ermenilerin yanında durulması, NATO’nun kendisinden sonraki en güçlü üyesi olan ülkemize ABD’nin silah ambargosu uygulaması, parasını verdiğimiz savaş uçaklarını bize vermemesi, Avrupa Birliği ülkelerinin Ege ve Akdeniz’deki haklı davamızda bize karşı durmaları,kukla Arap iktidarlarının Türkiye’nin aleyhine çalışmaları insana kurtuluş savaş yıllarını hatırlatıyor.

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Türkiye’nin bugünlere nasıl ve neden getirildiği ve bunun sorumluluğunun kimlere ait olduğu ayrı bir konu. Halkımız olası seçimlerde bunu görür ve ülkemizi bu noktaya getirenlere sandıkta gereken cevabı verir. Ancak bu gün ülkemize karşı uluslararası alanda yapılan bu ağır ve yıkıcı saldırıya karşı hepimizin tek vücut olması gerekmez mi?

Bugünkü koşullar, ülkemiz için kurtuluş savaşı koşullarına benziyor.

Türkiye’nin ve Anadolu coğrafyasının barış ve huzuru hiç bir iktidar ve ideoloji tutkusuna kurban edilemez.

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Öncelikle iktidarın amasız, şartsız ve koşulsuz olarak tüm siyasi partiler ile görüşerek bir milli mücadele masası oluşturarak bu ağır saldırıdan bir milli mutabakatla çıkmamızın temel koşullarını oluşturması gerekir.

Emperyalizmin kurtuluş savaşına benzer bu saldırısını Türkiye, artık oturmuş bulunan demokratik kültürü ile aşacak güce sahiptir.

2023 yılı; genç Türkiye cumhuriyetinin, demokrasisini eksiksiz olarak hayata geçirmesinin, tamamlamaya çalışılan aydınlanma devriminin tamamlanmasının ve bir Dünya devleti olmasının ikinci yüzyılının başlangıcı olmalıdır.

Geç kalmak ülkemize daha fazla kayıplar yaşatabilir.