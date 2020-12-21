Başkan Tahir Büyükakın, Pembe Köşkü Ensar Vakfı’na tahsis ederek ne demek istedi?    

31 Mart 2019’da yapılan İzmit Belediye Başkanlığı seçimini CHP’nin adayı Fatma Kaplan Hürriyet kazanmıştı…

Böylece AKP’nin 15 yıllık saltanatı sona ermişti…

Seçimi kazanan Hürriyet, Haziran 2019’da geçmiş yıllarda belediyede yaşananlarla ilgili makamında basın açıklaması yaptı…

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Başkan Hürriyet, TÜGVA ve Ensar Vakfı’na aktarılan paraları eleştirdi.

“Bu dernekler için belediyenin bütün her şeyi sunulmuş” diyen Hürriyet, İzmit Belediyesi’nin 250 milyon lira borcu olduğunu bildirdi.

ENSAR VAKFI’NIN ÇİLİNGİRİ

Belediye ile TÜGVA arasında 25 yıllık protokol imzalandığı açıklayan Hürriyet, “Protokole göre, TÜGVA'nın yapacağı bina, ya da diğer işlerini hep belediye yapacak. TÜGVA'nın terliklerini bile biz almışız. 3 bin liralık terlik alınmış" dedi.

Hürriyet, “Ensar Vakfı’nın çilingirini bile biz karşılamışız. Böyle vakıf, cemaat bir sürü dernek var. Ayna alınmış 1510 liraya. Sırf karşılıksız kazandırmak için tüm ortak giderleri biz ödüyormuşuz” açıklamasında bulundu…

Sonrasında gelişen olaylarda Hürriyet, Ensar Vakfı’nı bulundukları binadan çıkardı…

AKP’liler Hürriyet’in bu hareketine tepki gösterdi…

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Aradan 1.5 yıl geçti…

Perşembe günü yapılan Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Ensar Vakfı yeniden gündeme geldi…

Konumuza geçmeden önce size Ensar Vakfı ile ilgili biraz bilgi vermek istiyorum.

ENSAR VAKFI

https://tr.wikipedia.org/wiki/Ensar_Vakf%C4%B1 adresinde Ensar Vakfı ile ilgili şu bilgiler var…

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Ensar Vakfı, 1979 yılında kurulan ve çeşitli alanlarda faaliyet gösteren vakıf. Türkiye genelinde onlarca şubesi vardır, "din ve ahlak eğitimi" ile "değerler eğitimi" vermeyi amaçlayan vakıfta ileri seviyede Arapça dil eğitimi verilmekte, temel İslami ilimler ve sosyal bilimler alanlarında da eğitim seminerleri düzenlenmektedir.

ENSAR VAKFI TECAVÜZ SKANDALI

Karaman'da Ensar Vakfı ve Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği'ne (KAİMDER) ait evlerde kalan çocukların cinsel istismara ve tecavüze maruz kaldığı basına yansıdı.[1] 2012 ve 2015 yılları arasında, 9-10 yaşlarında çok sayıda çocuğa tecavüz ettiği polis raporuyla belgelenen 54 yaşındaki Muharrem B. adlı[2] öğretmen 4 Mart 2016 tarihinde tutuklandı. Kabul edilen iddianameyle beraber Muharrem Büyüktürk'ün "çocuğa nitelikli cinsel istismar, hürriyeti tahdit, kasten yaralama ve müstehcen görüntüleri izletme' suçlarından hâkim karşısına çıkarılmasına karar verildi.[3] Olayın ortaya çıkması üzerine 29 Mart 2016'da Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı, öğretmen Muharrem B.’nin meslekten ihraç edildiğini açıkladı.[4]

İLİŞKİLER

Başkentgaz şirketinin Türk Kızılayı aracılığıyla Ensar Vakfı'na 2017 tarihinde 8 milyon dolar bağış yaptığı ortaya çıkmıştır.[5]

KAYNAKÇA

- "Karaman'da çocuklar anlattı! Korkunç..." Milliyet. 2 Nisan 2016. Erişim tarihi: 8 Nisan 2016.

- "Ensar Vakfı'nda yeni skandal". Odatv. 6 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Nisan 2016.

- "Karaman'daki tecavüz skandalında iddianame kabul edildi". Radikal. 22 Mart 2016. 10 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Nisan 2016.

- "MEB Karaman'da istismarla suçlanan öğretmeni ihraç etti". Habertürk. 29 Mart 2016. 15 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Nisan 2016.

- 1 Şubat 2020 tarihli Euronews haberi, 25 Şubat 2020 tarihinde erişilmiştir.

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Yukarıda Vikipedi, özgür ansiklopedide Ensar Vakfı ile ilgili bölümü sizinle paylaştım.

MECLİS’TE KABUL EDİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nde İzmit’teki Tarihi Pembe Köşk’ün 10 yıllığına ENSAR Vakfı’na verilmesi kabul edildi…

AKP’liler ve AKP’ye yakın STK’lar bu karadan memnun…

Diğer kesimlerden büyük tepki var.

HÜRRİYET VE BÜYÜKAKIN

Hatırlanacağı gibi 31 Mart 2019 seçimleri sonrasında İzmit Belediyesi’ni kazanan CHP’li Fatma Kaplan Hürriyet, ENSAR Vakfı’nın binayı boşatmasını istemişti…

ENSAR Vakfı’na AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın sahip çıktı…

Büyükakın, 2024’te yapılacak yerel seçimlerde adı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için geçen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i sıkı takip ediyor… Her hamlesini gözlemliyor…

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Hürriyet, bankamatik olarak nitelendirilen muhtar İbrahim Efe’yi işten çıkardı…

Büyükakın, İbrahim Efe’yi işe aldı…

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Hürriyet, görev yapmadığı ifade edilen bazı zabıta görevlilerini işten çıkardı…

Büyükakın, zabıta görevlilerini işe aldı…

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Hürriyet, Ensar Vakfı’nı binadan çıkardı…

Büyükakın, Ensar Vakfı’na İzmit Tarihi Pembe Köşk’ü tahsis etti…

Yani Büyükakın’ın Hürriyet’in her hamlesine karşı bir hamlesi var…

KÖŞK’ÜN ENSAR VAKFI’NA VERİLMESİ

Büyükakın’ın ENSAR Vakfı davranışını şu şekilde okumak lazım;

ENSAR Vakfı, binalara layık değil, ENSAR Vakfı köşklere layık bir vakıf…

Siz Ensar Vakfı’nı binadan çıkarırsanız biz de kendilerine köşkü tahsis ederiz…

Büyükakın bu davranışıyla ENSAR Vakfı’na, “siz binalara değil, köşklere layıksınız” demeye getirdi…

Anlaşılan, Büyükakın’ın bu hamlesi uzun süre gündemden düşmeyecek…

Ama şunu da ifade etmeliyim ki, Büyükakın kafasına göre köşkü Ensar Vakfı’na vermemiştir…

Muhtemelen Ankara’dan talimat gelmiştir…

Büyükakın da talimatı yerine getirmiştir…

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Öğretmenlerin memnuniyeti!

Eğitim İş Sendikası Kocaeli 1 No’lu Şube Başkanı Sabri Mutlu, pandemi döneminde 1763 öğretmen ile yaptıkları anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Öğretmenlerin % 96,8’inin velilerin çocuklarının uzaktan eğitim sürecinde motivasyonunu sağlayamadığı ya da kısmen sağlayabildiğini belirtmiş. Öğretmenlerin sadece % 10,8’i uzaktan eğitim döneminde öğrenciye verilmesi gereken kazanımların verilebildiğini ifade etmiş. Öğretmenler haklı, uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitim bir olur mu?

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İşsizler yeniden eğitilmek zorunda

Teknolojinin hızla gelişimi ve coronavirüs salgınının ekonomi üzerindeki etkileri, 2025 yılına kadar dünya genelinde 85 milyon insanın işini kaybetmesine neden olacak. Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) yayınladığı Geleceğin Meslekleri raporuna göre, otomasyon sistemlerinin gelişmesi ile birlikte işini kaybedenlere yeniden beceriler kazandırılmalı. 2025 yılına kadar da işini kaybedenlerin en az yüzde 50'si yeniden eğitilmeli.

Devasa işsizlikle ortaya çıkacak zorlukların üstesinden gelmek için ise 4 kritik alan bulunuyor. Dijital öğrenme, mikro kimlik belirleme, becerilere göre kimlik saptama ve uygulamalı öğrenme. Bunların gerçekleştirilmesi için de hükümetler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının ortak çalışması gerekiyor.

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Asgari ücretli hep perişan!

DİSK'e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi BİSAM'ın yaptığı hesaplamaya göre, asgari ücretliden her aile ferdi için bir öğün başına 1.85 lira ile karnını doyurması, 1 buzdolabı için yaklaşık 8 yıl çalışması, 725 liraya barınması ve ısınması, çocuk başına 10 liralık eğitim harcaması ile çocuklarını yetiştirmesi bekleniyor. Asgari ücret için taraflar yarın üçüncü kez bir araya gelecek… Bakalım 2.300 lira olan asgari ücret ne kadar artacak?