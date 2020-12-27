Devlet şeref aylığı kesintisine, mahkemenin “Yerlikaya” kararı

Devlet, Dünya şampiyonalarında “şampiyon” olan şampiyonluğuna sporculara şeref aylığı bağlıyor.

Yasada yer alan düzenlemeye göre, Dünya şampiyonluğunda başarı derecesine göre asgari ücretin tutarının yüzde 140 ile yüzde 100 arasında değişen tutarlarda sporculara veriliyor.

Ancak, geçen yıl itibariyle dünya şampiyonluğuna sahip birçok sporcuya ödenen asgari ücret seviyesindeki tutar 900 TL’ye indirildi.

Sporcular hangi gerekçe ile şeref aylığının 900 TL.’ye indirildiği konusunda Gençlik ve Spor Bakanlığı ile iletişime geçmeye çalışsalar da bir sonuç elde edemediler. Derece alarak Türkiye’yi Uluslar arası müsabakalarda temsil eden ve şeref aylığı kesinleşen 60 sporcuya adres olarak mahkeme gösterildi.

Bunun üzerine pek çok sporcu konuyu mahkemeye taşımak zorunda kaldı. Sporcular şeref aylığının mevzuattaki belirtilen tutarlar üzerinden ödenmesini talep ettiler.

Mahkemeye başvuran sporculara art arda “ret” kararları gelirken,

sahte diploma skandalıyla gündeme gelen Cumhurbaşkanı danışmanı Hamza Yerlikaya’nın kardeşi Muttalip Yerlikaya hakkında farklı karar çıktı.

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1993 yılında İran’da yapılan Ordulararası Dünya Güreş Şampiyonasında birinci olan Muttalip Yerlika’nın şeref aylığındaki kesiti üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu’nda açtığı da ada mahkeme, şeref aylığından yapılan kesintinin başvuru tarihinden itibaren işletilerek kesintinin kaldırılmasına ve şeref aylığı üzerindeki kesintinin kaldırılmasına karar verdi.

Dünya şampiyonluğu başarısı elde etmiş ve şeref aylığı kesintisi olan diğer sporculara ise mahkeme “ret” kararları verildi. Şeref aylığı kesintisi yaşayan sporcular, Yerlikaya haklı bulunurken kendilerinin haksız bulunmasına tepki göstererek çifte standart olduğuna dikkat çektiler.

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Şeref aylığı almaya hak kazanan sporcular bu karara ”Hiçbir gerekçe sunulmadan aylığımız kesildi. Üstelik bu durumla ilgili” Sayın Bakan ile görüşmek istediğimizde bize mahkemeye gidin” diyerek tepkilerini dile getiriyorlar.

Şimdi sormak gerek;

Bu ne biçim dünya,

Bu nasıl mahkeme?

Mahkemeden karar almak için mutlaka tüm sporcuların soyadının YERLİKAYA veya,

Spor Bakanı Yardımcısı, Cumhurbaşkanı Danışmanı’nın kardeşi mi olması gerekiyor?

Beyler,

Bu devlet sporcusu kabul edilen ve aylık bağlanan sporcuların çoğunun geçimi bu bağlanan aylıkla sağlanıyor…

Lütfen bu çifte standart uygulamasında vaz geçin ve elinizi vicdanınıza koyun,

Devlet şeref aylığına gölge düşürmeden Sporcuların aylıklarından kesintileri kaldırtın, onlara ŞEREF aylıklarını şerefinizle ödeyin!