En yüksek asgari ücret hangi ülkede?

Aralık ayı deyince akla asgari ücret geliyor…

İşveren, işçi ve bakanlık yetkilileri üç-dört toplantı yapar…

Sonra sonuç açıklanır…

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Asgari ücret ile ilgili son durum yaklaşık 10 milyon kişiyi ilgilendiriyor…

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında yapılacak zam oranını belirlemek üç kez toplandı…

Bugün saat 10.30’da açıklayacaklar…

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı için bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını açıkladı.

Bugün toplanacak komisyon, muhtemelen TÜİK’in önerilerini dikkate alacak…

ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 324 LİRA

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

TÜRKİYE SONDAN ALTINCI OLDU

Asgari Ücret görüşmeleri devam ederken, Ajans Pres, Türkiye’nin asgari ücret karnesini açıkladı.

Ajans Press’in, Avrupa İstatistik Ofisi verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Avrupa’da aylık asgari ücretin en yüksek olduğu ülke Lüksemburg oldu.

Böylelikle Lüksemburg’daki brüt asgari ücretin 2 bin 71 Euro olduğu anlaşıldı. İkinci sırada yer alan ülke ise bin 656 Euro ile İrlanda iken, üçüncü sırada bin 636 Euro ile Hollanda yer aldı. Listede 27 ülke yer alırken Türkiye’nin sondan 6’ncı sırada yer alması dikkat çekti.

Buna karşın en düşük asgari ücretin 211 Euro ile Arnavutluk’ta olduğu kaydedildi.

Arnavutluk’u, Kuzey Makedonya (282), Bulgaristan (286), Sırbistan (308) ve Karadağ (331) izledi.

2019 verilerine göre Avrupa’da aylık asgari ücretin en yüksek olduğu ülke Lüksemburg olurken, brüt ücretin 2 bin 71 Euro olduğu anlaşıldı.

27 ülkenin yer aldığı araştırmada Türkiye’nin 22’nci sırada yer aldığı kaydedildi.

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Türkiye’nin ekonomisi gelişiyor deniyor, ama asgari ücret ödemede Avrupa’da 27 ülke arasında 22’inci sıradayız…

Yani, Türkiye’de asgari ücretle çalışanlar perişan…

Hayat şartları, asgari ücretliyi zorluyor da, zorluyor…

TÜRKİYE’DE SON 12 YILDA ASGARİ ÜCRET ARTIŞI

YILLAR NET ZAM ORANI %

2008 481 9

2009 527 8.4

2010 576 9.3

2011 629 9.8

2012 701 12.37

2013 773 8.5

2014 846 11

2015 949 12

2016 1300 30

2017 1404 8

2018 1603 14.2

2019 2020 26.5

2020 2324 15.3

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Dolandırıcılar sınır tanımıyor

Dolandırıcılar, artık kılıktan kılığa giriyor. Son olarak İzmit Belediyesinin adını kullanarak vatandaşı dolandırıyorlar. Alınan bilgiye göre bir takım kişiler İzmit Belediyesi Başkan Yardımcılarının isimlerini kullanarak vatandaşlardan tablet parası istiyorlar. Konuyla ilgili duyuruda bulunan İzmit Belediyesi ise, "Bu şekilde bir talebimiz kesinlikle olmamakla birlikte, vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılık olaylarına karşı daha dikkatli olmaya davet ediyoruz. Bu şekilde vatandaşlarımızdan bağış parası isteyen dolandırıcılar hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunduğumuzun tüm kamuoyu tarafından bilinmesini ister, sağlıklı günler dileriz" dediler. Devir uyanık olma devri, bu tür dolandırıcılık olaylarıyla karşılaşmamak için, bir adım atarken, iki kes düşünmeliyiz.

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Hamza Bebek için 700 bin lira topladı

Bahçecik'te yaşayan Raif ve Şeyma Abuljoud çiftinin SMA hastası olan bebekleri Hamza'nın tedavi masraflarının karşılanması için Gönüllü Umut Elçileri Grubu tarafından yürütülen destek çalışmaları Kocaeli ve ülke genelinde devam ediyor ABD'de gerçekleştirilebilen ve 2 milyon 200 bin euro gibi bir maliyeti bulunan hastalığın tedavisi için Hamza'nın 2 aydan daha kısa bir süresi kaldı. Hamza bebek için ilimizde geniş bir kesim tarafından tanınan ve yaptığı yardımlar ile bilinen Umur Şirin, önceki gece başlattığı “Hamza Yaşasın” kampanyasıyla 700 bin TL topladı. Şirin, İnstagram üzerinden başlattığı kampanya ile bir nebze de olsa Hamza bebeğe ve ailesine umut oldu.

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Küçükosmanoğlu aşı gönüllüsü oldu

Kocaeli Barosu’nun başarılı avukatlarından Nazmi Küçükosmanoğlu, çok duyarlı birisi. Küçükosmanoğlu, Çin’den gelen Covid-19 aşısı için gönüllü olarak, bu duyarlılığını bir kez daha gösterdi. İlk aşısını 16 Aralık’ta yaptırdı. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan aşı için gönüllü denek olan Avukat Nazmi Küçükosmanoğlu, ikinci aşısını ise önümüzdeki çarşamba günü yaptıracak. Küçükosmanoğlu ilk aşıdan sonra yan etki yaşamadığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Bu duyarlı davranışından dolayı Küçükosmanoğlu’nu kutluyoruz.

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1230 yıllık çınar!

Gölcük’ün Saraylı Köyü meydanında yer alan ve yaşı 1230 olarak hesaplanan dev çınar ağacı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından tedavi edildi. Çınar, bir nevi köyün sembolü durumunda.35 metre uzunluğunda 14 metre gövde çapındaki 1230 yaşındaki anıt çınar, görenlerin ilgisini çekiyor. Bu tür ağaçlara ne zaman sahip çıkmalıyız, gereken titizliği göstermeliyiz.

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Gelecek Partili Doğan Demir’in sert tepkisi

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Demir, önceki gün basın açıklaması yaparak, sert mesajlar verdi… Demir, partilerine yönelik baskı ve şantajların artarak devam ettiğini belirtti… Bunlara boyun eğmeyeceklerini söyledi. Demir, partililerinin aşıyla, işiyle oynandığını ifade ederek, “Sustuk sustuk ama bir yere kadar. Bizim sabrımızı daha fazla zorlamayın” uyarısında bulundu… Maalesef Türkiye’de bir korku imparatorluğu hakim gibi… Bu ülkede AKP’li olmadın mı işin zor…

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Gölcük’te 2020’de 1010 çift evlendi!

Pandemi nedeniyle 2020 yılı sıkıntılı geçti… Gölcük Belediyesi Evlendirme Dairesi Müdürleri Hikmet Gencer, Mesut Ayrancı, Hülya Bozkurt ve Kemal Çınar’ın verdiği bilgiye göre, ilçede 2020 yılında 1010 çiftin dünyaevine girdi… Kıyılan 1010 nikahtan 55’inin de yabancı uyruklu olduğu belirtildi…

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Köy sakinlerinin YÜZÜ GÜLDÜ

İzmit Belediyesi, Nebihoca Köyü sakinlerinin isteğini yerine getirdi… Belediye ekipleri, köy sakinleri Hatice Köz, Abdi Köz ve Feride Tekerli’nin rahatça evlerinin yanındaki odunluğa gidebilmelerini sağlamak için talep ettikleri parke yolu tamamlayarak mahallelilerin eksikliklerini hızlıca çözdü. Vatandaşlar, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet7e teşekkür etti. Çocukluğu köyde geçen biri olarak, köy sakinlerinin isteklerinin yerine getirilmesi beni her zaman mutlu etmiştir.

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Dilovası ve çevre kirliliği

SP Dilovası İlçe Başkanı Erkan Bilikli, ilçedeki çevre ve hava kirliliğine dikkat çekti… Bilikli, yetkilileri göreve davet etti… Bilikli, yağmur ile birlikte daha da yoğun hissedilen ağır bir kimyasal kokunun ilçeyi yaşanmaz hale getirdiğini belirtti. Çözüm için Kocaeli Valiliği Çevre Birimlerini, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilgili tüm yetkilileri göreve davet etti. Dilovası’ndan çevre ve hava kirliliğiyle ilgili sık sık şikayetler dile getiriliyor. Bu ilçemizde çevre ve hava kirliliğini en aza indirmek için yetkililer üzerine düşeni yapmalı.