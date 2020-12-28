Gerçek asgari ücret sosyal devlet olmanın bir gereğidir

Her yıl bu zamanlarda sendikalar ile hükümet yetkilileri asgari ücret pazarlıkları yapar ve emekçinin büyük çoğunluğunu doğrudan ilgilendiren vatandaşlarımızın asgari ücretleri belirlenir.

İşveren artan kredi faizleri, vergi yükü, pahalı ham madde, toplumun gelir düzeyindeki düşüklük ile oluşan talep eksikliği, ekonomik demokrasideki eşitsizlikler ve ekonominin içinde bulunduğu kriz nedeniyle önünü göremez durumda olduğunu iddia ederek asgari ücretin fazla arttırılmamasını, arttırılacak ise devletin vergi vs desteğini ister.

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Diğer tarafta ise yoksulluk sınırının altında geçinmeye çalışan asgari ücretli halk yığınları vardır. Oysa ki üretimin temel dayanağı iş gücü ve emek.

Emek ve emekçi olmadan iş hayatının gelişmesi, devam etmesi, üretimin yapılması da mümkün değil. Emekçinin mutlu olmadığı, sosyal ihtiyaçlarını karşılayamadığı, kendisini geliştiremediği bir ülkede adaletten ve çalışma barışından söz etmek mümkün değil.

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Bu nedenledir ki sosyal devlet ilkesi ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelerde yerini almıştır. Sosyal devletin amacı kişilere asgari bir gelir düzeyinin garanti edilmesi, ihtiyaçların karşılanmasında minimum standartların sağlanması, yaşam koşullarının iyileştirilmesi, yoksullukla mücadele, adil gelir dağılımına ulaşma, sosyal adaleti sağlamaktır. Yani , bireylerin kanunlar karşısında sahip olduğu eşitliği koruyarak, temel bireysel hak ve özgürlükleri, sosyal ve ekonomik hak ve özgürlüklerle güçlendirmek suretiyle işlevsel hale getirmektir.

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İnsan hakları evrensel beyannamesinin 23. maddesine göre, çalışan herkesin kendine ve ailesine insanlık onuruna uygun bir yaşayış sağlayacak, her türlü sosyal koruma aracılığıyla da tamamlanan adil ve elverişli bir ücret almaya hakkı vardır.

Türkiye’nin imzacısı olduğu Avrupa Sosyal Şartı’nın 4. maddesine göre, “Tüm çalışanların, kendileri ve ailelerine iyi bir yaşam düzeyi sağlamak için yeterli ve adil bir ücret alma hakkı” var. Ancak, Türkiye’de bu maddeye uygun hareket edilmediğini ve asgari ücretin belirlenmesinde işçinin ailesinin hesaba katılmadığını üzülerek görüyoruz.

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Denetimden uzak ihalelerden, dövize bağlı yap işlet devret sözleşmelerinden, giderek artan yolsuzluklardan kaynaklanan bütçe açıklarının yükünün asgari ücretle çalışan emekçilere yüklenmemesi gerekir. Emeği ile geçinenlerin ailesi ile birlikte onurlu bir yaşam süreceği asgari ücretin belirlenmesi sosyal adalet ve sosyal devlet olmanın gereğidir.

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Ülkemizin imzacısı bulunduğu uluslararası sözleşmeler ve anayasamızda kayda geçen sosyal devlet ilkesin bu konuda iktidara yasal bir görev de yüklemektedir.

Sosyal devlet ilkesi gereğince Devletin asgari ücretten vergi almaması, en az işveren kadar kendisinin de asgari ücretin artırılmasına kaynak aktarması ve çalışma barışını sağlaması temel görevidir.

Bunu yapmayan iktidarların görevinin hatırlatılması ve bu konuda iktidarın zorlanması için, emekçinin hak ettiği asgari ücrete kavuşmasının temini için tabii olan değil direnen, gerçek anlamda işlev gören sendikalara ihtiyaç vardır.

Bu ülkede temel görevimiz iççileri modern kölelikten çıkartacak yeni yasal düzenlemeler getirmek, onların ekonomik açıdan da diğer sosyal katmanlarla eşitliğini sağlamak olmalıdır. Emekçilerimiz bir kişinin değil, bir ailenin geçimini sağlayacak bir asgari ücreti hak etmektedir.