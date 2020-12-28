AKP iktidarında ekmeğe yüzde kaç zam geldi?    

Ekmek… Temel ihtiyacımızdır… Ekmeğin, buğday ve benzeri tahılların gıda olarak kullanılmaya başlanması ve daha sonra tarımı ile Ortadoğu'da, özellikle Urfa, Şam, Kudüs arası bölgede ortaya çıktığı tahmin edilebilir. Ekmekle ilgili kısa bir bilgi verdikten sonra gelelim asıl konumuza…

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CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, TBMM KİT Komisyonu'nda TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal'a, “2002-2020 yılları arasında buğday fiyatları ve bir çuval un fiyatında ne kadar artış oldu?” diye sordu. Sertel'in soruları TMO Genel Müdürlüğü'nce yazılı olarak yanıtlandı.

TMO, 2002 yılında ton başına 230 TL olan sert ekmeklik buğday fiyatının yüzde 617 artarak bin 650 TL’ye çıktığını açıkladı. 2002’de 23.32 TL olan bir çuval (50 kg) unun fiyatı ise yüzde 387 arttı ve 113.62 TL’ye yükseldi. Ekmeğe de 18 yılda yüzde 597 zam geldi.

Geçtiğimiz günlerde TBMM’de kuru ekmek skandalı yaşanodı…

TBMM'de yaşanan skandal olayın tutanakları da sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Tutanaklarda CHP’li Engin Altay'ın "Millet aç, millet perişan. Evet herkesin midesine bir şey giriyor, kuru ekmek giriyor." sözlerine karşı AKP'li Şahin Tin'in "O zaman aç değiller demek." dediğinin kayıt altına alındığı görüldü…

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Yukarıda belirttiğim gibi AKP döneminde ekmeğe yüzde 597 zam geldi…

Ama AKP’li milletvekili Şahin Tin, ‘ vatandaş kuru ekmek yiyorsa, o zaman aç değiller’ diye biliyor…

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Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı’nın önceki gün bir açıklaması basına yansıdı…

Un fiyatlarında artış oldu diyen oda başkanı Sarı,“Bir un çuvalı bugün 150-160 lira bandında. Bu rakam 115-120 liradan buraya çıktı.

Malum elektriğe, doğalgaza zam geldi.

Pandeminin de her fırına getirdiği ek maliyet var.

Aylık maliyet 3-5 bin lira civarında. Yılbaşında asgari ücrete de zam gelecek.

Yılbaşında ekmek fiyatlarıyla ilgili bir çalışma yapacağız.

İş kaybımız yüzde 30 düştü…

Şu anda bu yönde bir çalışmamız yok.

Her fırın en az bir araç kullanıyor.

Araçlar artık lükse girdi.

Bir fırın aracı 150 bin lira civarında.

Araç giderini karşılamak için fırıncının kazanması lazım.

Kocaeli’de ortalama 1 milyon 200 bin ile 1 milyon 500 bin arasında ekmek üretiliyor. Günde ortalama 50 bin ekmek de bayata düşüyor” dedi.

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Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, yılbaşından sonra ekmeğe zam yapacaklarının sinyalini verdi…

2021 yılında enflasyon yüzde 14 civarında olacak…

Yani ekmeğe zam kapıda…

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Koronavirüs zengin fakir ayrımı yapmıyor

Ekonomi çevrelerinin ilgiyle takip ettiği Forbes dergisi, 2020 yılında vefat eden milyarderlerin listesini yayınladı. Dergi, 16 milyarderin hayatını kaybettiğini açıklarken, ölüm sebeplerinin başında korona virüsü salgını olduğuna dikkat çekti. Korona çok adaletli… Zengin fakir dinlemiyor…

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1230 yıllık çınar!

Gölcük’ün Saraylı Köyü meydanında yer alan ve yaşı 1230 olarak hesaplanan dev çınar ağacı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından tedavi edildi. Çınar, bir nevi köyün sembolü durumunda.35 metre uzunluğunda 14 metre gövde çapındaki 1230 yaşındaki anıt çınar, görenlerin ilgisini çekiyor. Bu tür ağaçlara ne zaman sahip çıkmalıyız, gereken titizliği göstermeliyiz.

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Gölcük’te 2020’de 1010 çift evlendi!

Pandemi nedeniyle 2020 yılı sıkıntılı geçti… Gölcük Belediyesi Evlendirme Dairesi Müdürleri Hikmet Gencer, Mesut Ayrancı, Hülya Bozkurt ve Kemal Çınar’ın verdiği bilgiye göre, ilçede 2020 yılında 1010 çiftin dünyaevine girdi… Kıyılan 1010 nikahtan 55’inin de yabancı uyruklu olduğu belirtildi…

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Migros’tan ilginç

yılbaşı araştırması

Migros gelenekselleşen yılbaşı alışkanlıkları araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Migros müşterileri arasında, bin kişinin katılımıyla düzenlenen anket bu yıl, tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarındaki etkisini ortaya koydu. Buna göre, yılbaşı gecesini yalnız geçirmeyi planlayanların payı geçen sene yüzde 13 iken bu sene yüzde 28’e yükseldi. Yeni yıl market alışverişlerinde en çok atıştırmalık, meyve ve sebze ürünleri öne çıkıyor. Katılımcıların yüzde 73’ü ise yeni yılda sevdiklerine hediye alacağını belirtiyor. Yani anlayacağınız, toplumun büyük bir kesimi bu yılbaşını yalnız geçirecek…

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Köylere internet!

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, yaptığı köy ziyaretlerinde vatandaşların internet olmadığından özellikle öğrencilerin büyük problem yaşadıklarını belirtmesi üzerine, köylere internet bağlantısının sağlanması için düğmeye bastı. Hiç interneti bulunmayan ya da internetin çekmediği 9 köye internet hizmeti getirmek üzere çalışmalara başlandı. İzmit Belediyesinin internet hizmetiyle ilgili sürdürdüğü görüşmeler olumlu sonuçlanırsa derslerine uzaktan eğitimle devam etmek zorunda olan çocuklar ve aileleri rahat bir nefes almış olacak. Bence çok güzel bir çalışma… Köydeki çocuklar da rahat bir ortamda eğitim görmeli.

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Filli Boya Renk Uzmanı cevaplıyor

Filli Boya’dan takipçilerine, sevenlerine renkli bir hizmet daha: “Uzmana Sor”… Uzmana Sor, her Salı günü 12.00 ile 20.00 saatleri arasında Filli Boya Instagram hesabı üzerinden gerçekleştiriyor. Etkinlik süresince Fili Boya Instagram Hesabı üzerinden alınan sorular, Filli Boya’nın alanında uzman renk danışmanlarına ulaştırılıyor ve onlardan en doğru renk yönlendirmeleri alınarak paylaşılıyor.

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Mobil oyunlara 112 milyar dolar harcandı

App Annie tarafından yapılan araştırmaya göre, Google Play ve iOS harcamaları geçen yıla kıyasla yüzde 25 artarak 112 milyar doları buldu. En çok harcama yüzde 40 oranında mobil oyun kategorisinde gerçekleşti.

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Dizüstü bilgisayar satışları % 71 arttı

Pandemi, hem teknoloji alışkanlıklarını hem de teknoloji ihtiyaçlarını değiştirmeyi sürdürüyor. Evden çalışma ve online eğitimin öne çıktığı bu dönemde en çok ilgi gösterilen ürünlerin başında dizüstü bilgisayarlar geliyor. İncehesap.com verileri dizüstü bilgisayar satışlarının 2020’de adet bazında geçtiğimiz yıla oranla %71 arttığını gösteriyor.

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Kadınlar evden

çalışmaya ne diyor?

Gayrimenkulde Kadın Liderler(GKL) Platformu, sektörde çalışan kadınların pandemi sürecinden nasıl etkilendiğini belirlemek amacıyla; ‘Covid-19 Döneminin Etkisi Araştırma Raporu’nu hazırladı. Sonuçları kamuoyuna GKL Başkanı Neşecan Çekici, açıkladı… Çekici, “Sektörde çalışan kadınların yüzde 75’inin işyerleri teknik olarak, işler aksamadan, evden/uzaktan çalışmaya hazırlıklı ve halen yüzde 43’ü evden çalışmaya devam ediyor. Uzaktan çalışmada, araştırmaya katılan kadınların yüzde 41’i aynı verimlilikte, yüzde 32’si de bu şekilde daha verimli çalıştıklarını ifade ediyorlar.” dedi. Zaten pandemi sonrasında şirketler evden çalışma yöntemine devam edecek, zira bu şekilde patronların da işine geliyor…