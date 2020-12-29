Çanlar ne için çalıyor? 

Hemen her gün bir vesileyle adaletten söz eder, adaleti konuşuruz. Ama sağlanması ve sağlıklı bir şekilde yaşatılması yolunda çabamız var mıdır, onu kendimizde sorgulamayı ihmal ederiz.

Bu hafta da, adalet konusunda anlatmak için çırpındığım endişelerimi çok iyi anlattığını düşündüğüm bir alıntı ile sizleri buluşturmak istedim.

Çok eski yıllarda krallıkla idare edilen bir ülke varmış. Ama; bu ülkede, hukuk ve hakimler, savcılar ve avukatlar da varmış…

Törelere göre, bir vatandaş öldüğünde, şehir merkezindeki dev çan bir defa çalınırmış. Uzun uzun da yankılanırmış.

Eşraftan birisi ölürse çan iki defa, büyük bir devlet adamı ölürse üç defa çalınırmış.

Ya Kral?.. O öldüğünde çan dört defa çalınırmış.

Gel zaman git zaman, şehirde bir olay olmuş ve iş mahkemeye intikal etmiş.

Davanın sanığı olarak mahkeme huzuruna çıkarılan kişinin masumiyetini ise bütün vatandaşlar bilmekteymiş.

Bir formalite olarak görülmesi ve beraat beklenen, davadan sürpriz bir karar çıkmış. Sanık para cezasına mahkûm olmuş.

Hakim, sanığa sormuş :

" -bir diyeceğin var mı ?.. ..."

Sanığın cevabı:" - hayır !.. ..."

Mahkeme bitmiş. Dinleyiciler dağılmış ama kafalarda bir kaygı!..

Kısa bir süre sonra dev çanın sesi duyulmuş..

Merak etmişler, acaba kim öldü ?..

Çan bir defa daha çalmış. Acaba eşraftan kim öldü ?..

Şehir çan sesi ile bir defa daha inlemiş.

Hımmmmm… büyük bir devlet adamı, acaba kim ?..

Soruya cevap alınmadan, çan bir defa daha çalmış ve yeri, göğü inletmeye devam etmiş.

Herkeste bir feryat; eyvah!.. Kralımız öldü!..

Ancak, törede görülüp işitilmemiş bir şekilde çan, beşinci defa da çalınmış. Yer gök inlemiş ve sesler kesilivermiş.

Herkes çanın beş kez çalınmasının ne anlama geldiğini öğrenmek için çan görevlisine koşmuşlar. Bir de bakarlar ki çanı, haksız yere mahkûm edilen adam çalmaktadır.

Sorarlar : -ne demek beş defa çan çalmak ?.. Kraldan daha büyük birisi mi öldü?....

Cevap şaşırtıcı olduğu kadar anlamlıdır da :

-evet ! Adalet öldü ! ..."

“ Adaletsizliği önleyecek gücümüzün olmadığı zamanlar olabilir ama; adaletsizliğe itiraz etmeyi beceremeyeceğimiz bir zaman asla olmamalıdır!..” ELİE WİESEL (nobel barış ödülü sahibi)

Adaletin; Hayatın neresinde, hangi devresinde, ve ne şekilde sizin için de gerekli olduğunu düşünmez ve adaletsizliğe karşı demokratik karşı duruşunuzdan ödün verdiğinizde ya da ortaya çıkan adaletsizliklere karşı duyarsız kaldığınızda;

Günü geldiğinde size de lazım olacak Adaleti istemeye ne kadar hakkınız olabilir?