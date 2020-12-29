Ya; “VELİNİMET SİYASETİ” Ya da; TAM DEMOKRASİ.”

İstanbul’da bir belediye meclis toplantısında, CHP’li kadın üye; “Bir kadın olarak bugün sahip olduğum hakları Mustafa Kemal Atatürk’e borçluyum” deyince, AKP’li kadın meclis üyesi; “Ben de Recep Tayyip Erdoğan’a borçluyum” demiş!

AKP’li üye haklıdır!

O, rüyasını bile göremeyeceği Meclis Üyeliği’ni sayın Erdoğan’a borçludur! “Velinimeti O’dur!

Siyaset sahnesinin aktörleri, her fırsatta DEMOKRASİ, ADALET, LİYAKAT üzerine atıp tutuyorlar!

Kimileri, Demokrasi” denince, yalnızca “SEÇİM” sanıyor!

Seçimden sonra, demokrasinin adı “BİZİM PATRON NE DERSE O” anlayışı oluyor!

Patron “kaldır ellerini” diyor, kaldırıyor!

Önüne konan “Torba dolusu yasa önerilerini” okumadan, anlamadan onaylayabiliyor!

Acı gerçek şu ki; Bu ülkede, öncelikle siyasi partilerde demokrasi yok!

Milletvekillerini, belediye başkan ve meclis üyelerini KİM seçiyor?

VATANDAŞ mı?

Hayır!

“Partilerin patronları” olan Genel Başkanlar ve yakın çevresindeki bir avuç siyaset aktörü seçiyor!

ÖNSEÇİM yok!

Olsa da göstermelik!

Bir avuç delegeyi şu ya da bu yolla ikna eden ön sırayı kapıyor!

En büyük güç “MADDİ GÜÇ” oluyor!

Profesyonel delegeler önseçime “hasat zamanı” diyorlar!

Ama tarlayı eken biçen değil, hasadı kapanlar kazanıyor!

Yaşayan görüyor!

Bir süre önce CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bir gazete söyleşisinde; “Ben önseçim istiyorum” dedi.

Dedi de, bizim ülkemizde hemen her seçim “erken seçim” oluyor!

Sonra; “Şimdi önseçim yaparsak yetiştiremeyiz. Bu seferlik, birkaç yerde önseçim, kalanlarda merkez yoklaması yapacağız” oluyor!

Kendimizi aldatmayalım!

Bu ülkede “gerçek anlamıyla” demokrasi yok!

Her şeyden önce AİLEDE demokrasi yok!

Çoğu ailede “baba ne derse o olur!” Velinimet babadır! Yeni nesle demokrasi kültürü veren ya da veremeyen odur!

Eğitimde demokrasi yoktur!

Maddi gücü olan en iyi okullarda okur, “Nitelikli işgücü” olur, kolay iş bulur. Gerekirse yurt dışında iş bulur… Büyük bir kesim ise kötü eğitimin kurbanı, müstakbel asgari ücretli, ya da işsiz olur!

İş yaşamında ve en temel insan haklarından biri olan “FIRSAT EŞİTLİĞİ” yoktur! Siyasal torpili ya da ekonomik gücü olan iş bulur!

Bu ülkede “SENDİKAL DEMOKRASİ” yoktur! Siyasi iktidar değişince, iktidara yakın sendikalar “yetkili sendika” olur!

Bu ülkede ekonomik yaşanda demokrasi yoktur!

Siyasi iktidara yakın olan şirketler ya da kişiler kısa sürede büyük zenginliklere ulaşır, göstermelik ihalelerle ya da ihale olmaksızın büyük işler alabilir ama “toplumsal sağlık” adına işyerleri kapatılan esnaf, sanatkar, bu işyerlerinde çalışan işçiler aç kalır!

Prof. Dr. Toktamış Ateş; “Demokrasi, zengin ülkelerin düzenidir” demişti.

Siyasi iktidar “ekonomide çok iyiyiz, uçuyoruz, milyonlarca Suriyeliye bakıyoruz, hatta başka ülkelere yardım gönderiyoruz” diyor!?

Peki ya “HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ” ve “YARGI BAĞIMSIZLIĞI” ne alemde?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde en çok tazminat ödeyen bir ülkede demokrasi ve adalet aramak kolay mı?

Son olarak altını çizelim;

Milletvekili, belediye başkan ve meclis üyesi adaylarını tüm üyelerin katılımı ile belirlemeyen hiçbir siyasi partiye oy vermeyeceğim!

Ya sizler?

TOPAL ÖRDEK DEMOKRASİSİNE razı mısınız?