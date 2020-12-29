2020 benim küçük kıyametim oldu

Yarın son gününü yaşayacağımız 2020 yılı benim ve benim gibi birçok insanın küçük kıyameti oldu. Hayatımın en kötü anılarının biriktiği 2020 yılından nihayet kurtuluyoruz. Stres, sıkıntı, acı ve çile dolu bir yıldı.

Henüz ocak ayı bitmeden başladı acı günler. 19 Ocak’ta Ananem Nafiye Ceyhan’ı kaybettim. Meğer ilk ayından rengini belli etmiş 2020…

En büyük travma ise 1 Kasım’daydı. Aklımın ucundan geçmezdi annemi bu kadar erken kaybedeceğim. Hayatımın belki de en büyük acısıydı. Çektiğim acı halen ilk günkü gibi içimde.

Pandemi döneminde maskesini hiç çıkartmamış, sadece bir kez dışarı çıkmıştı. Ama yine de korona illetine yakalanmıştı.

Annem Covid-19’a yakalandıktan sonra, bu lanet hastalığı yenmişti. Ancak kullandığı ilaçlar ve annemin kalbini yormuş ve bir akşam aniden kalbi durmuştu. Benim için o günden sonra hayatın anlamı da değişti. Annesizliğe alışılabilir mi? Bilmiyorum. Ama bu acının tarifi yok.

Şöyle özetleyeyim, “Annenizin yaşaması için sizin kalbinizi almamız gerekiyor” deseydiler, bir saniye düşünmeden kabul ederdim.

Herkesin annesi özeldir ama benim annem gerçekten bir melekti. 65 yıllık hayatında ne birini kırdı, ne birini tersledi, ne de birinin arkasından konuştu. Hiç tanımadığı insanların bile yardımına koşardı. Kanaatkârdı, ailesine düşkün…

Onu yitirdikten sonra anladım, ben hayatımın yarısını onun için yaşıyormuşum. Acısı taze bir evlat olarak söylüyorum, lütfen her imkanınızda anneniz ve babanızla birlikte vakit geçirin. Tabi ki onlara doyamayacaksınız ama onlarla ne kadar çok vakit geçirirseniz o kadar mutlu olacaksınız unutmayın.

2020’nin kabusları bu kadar da değildi elbette. Annemden 50 gün sonra da rahmetli amcamın eşi Nezaket yengem yaşamını yitirdi. Daha 50 gün önce hasta yatağından kalkıp evinin balkonundan bakarak ve ağlayarak annemin cenazesini uğurluyordu. En yakın arkadaşı, sırdaşı artık yoktu. 50 gün sonra aynını kendi yaşadı. Çocukluğumuzun geçtiği binada tek bir aile gibi yaşadığımız yengem, bizim için çok önemliydi. Böylece 2020’nin son ayında da yengemi kaybetmiş oldum.

Üst üste gelen bu ayrılıklar hayli ağır oldu benim için. Taşıması hayli güç…

Peki, yurtta ve dünya da neler hatırlayalım;

· 24 Ocak’ta Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremde 41 kişi hayatını kaybetti.

· 5 Şubat’ta Van’da yaşanan çığ felaketinde 41 kişi yaşamını yitirdi.

· Yine 5 Şubat’ta Sabiha Gökçen Havalimanında yaşanan uçak kazasında 3 yolcu öldü 180 kişi yaralandı.

· 27 Şubat 2020'de Rusya destekli Suriye Silahlı Kuvvetleri, Suriye İç Savaşı kapsamında İdlib'de 400 askerin bulunduğu Türk Silahlı Kuvvetlerine ait piyade taburuna hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucunda 36 Türk askeri şehit düştü.

· Ukrayna Havayollarına ait, Boeing 737 tipi yolcu uçağı kalkışından kısa süre sonra düştü. Uçakta bulunan yolcu ve mürettebattan oluşan 176 kişiden kurtulan olmadı.

· Doğu Afrika’da son 70 yılın en büyük çöl çekirge istilası yaşandı.

· Pakistan'daki yoğun kar yağışı sonucu meydana gelen çığ nedeniyle 108 kişi hayatını kaybetti, 176 kişi de yaralandı.

· Endonezya'da etkili olan şiddetli yağışlar sellere neden oldu; son 7 yılın en büyük sel felaketinde 9 kişi yaşamını yitirdi.

· İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişi hayatını kaybetti.

· Ve 11 Mart, Türkiye’de ilk koronavirüslü hasta tespit edildi. Uzun ve yorucu bir dönemin başlangıcı olarak kabul edilen o günden sonra eski normallerimizi hasretle anmaya başladık.

· 20 Haziran da Bursa’nın Kestel ilçesinde aşırı yağış, sele neden oldu. 5 vatandaşımız yaşamını yitirdi.

· 3 Temmuz 2020'de Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan 54 yıllık havai fişek fabrikasında, şiddetli bir patlama meydana geldi. 7 işçi hayatını kaybetti.

· 4 Ağustos salı günü, Beyrut Limanı'nda 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin patlaması sonucu 182 kişi hayatını kaybetti, 6 bini aşkın kişi de yaralandı.

· Giresun'un Dereli, Doğankent ve Yağlıdere ilçelerinde 22 Ağustos günü sel felaketi meydana geldi. 5 kişi yaşamını yitirdi.

· 30 Ekim 2020'de İzmir Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 115 kişi yaşamını yitirdi, binlerce kişi yaralandı.

Bu yazdıklarım, yaşanan felaketlerin sadece bir kısmı. Kısacası 2020 yılını sağ geçiren ve 2021 yılını görecek olan insanlar; hepiniz çok şanslısınız. 2020 yılını sağ salim atlattığınız için.

Allah bizlere ve tüm insanlığa bir daha böyle büyük açılar yaşatmasın. Allah kimseyi sevdiklerinin acısıyla sınamasın.

2020 yılını acılarıyla geride bırakıyoruz, şimdi yeni umutları yeşertme vakti, inşallah Covid aşıları işe yarar ve 2021 yılında daha mutlu bir dünya, daha mutlu bir Türkiye oluruz. Sizlere 2021 yılı için sadece ve sadece sağlık diliyorum. Sağlığımız yerinde olduktan sonra gerisi er ya da geç gelir. Mutlu bir yıl dilerim…

Yuvam Akarca Konutlarından cevap geldi

Geçtiğimiz günlerde Yuvam Akarca Konukları 2’inci etapta oturan bir vatandaşın şikayetini dile getirmiştik. Haberimize konu olan vatandaş yaşanan aksiliklerden bahsetmiş ve yöneticinin 6 bin 200 TL maaş aldığını beyan etmişti. Bu beyanların üzerine konunun muhatabı olan Yuvam Akarca Yöneticisi Adem Elbaş bir açıklamada bulunarak, muğlak olan duruma açıklık getirdi.

Elbaş; “Ben hem üst yönetim hem 2. etap başkanıyım. 2’inci etapta 648 daire bulunuyor. Yönetim olarak kanunun elverdiği şartlarda görev yapıyoruz. Benimle ilgili isnat edilen 6 bin 200 TL maaş alıyor iddiası tamamen yalandır. 5 Kişilik yönetim kurulunda 4 arkadaşımız aidat ödemiyor, ben ise aidat ödeyerek asgari ücret kadar maaş alıyorum. Bu da 2 bin 324 TL yapıyor. Bu asılsız ithamlarda bulunanları anlamak mümkün değil. Neye dayanarak bu iddialarda bulunuyorlar bilmiyorum.

Toplu yapı yönetimleri kanunlarla yönetilir ve kanunların dışına çıkamazsınız. Oturduğu yerden bazı iddialar da bulunan vatandaşımız, ortak alan ısıtmalarında kazan bazına geçilmesini istediğini belirtiyor. Ayrıca kombi sistemine geçilmesini istiyor. Site yönetimlerinde blokun tamamı bu önerilere evet oyu vermek zorunda aksi takdirde, ne kazan bazlı ortak alan ısıtması ne de kombi sistemine geçilemez. Kanun gayet açık, 2 bin metrekare ve üstü toplu yapılarda merkezi sistemden kombi sistemine geçmek için tüm site sakinlerinin olurunun alınması gerekiyor. Bugün bizi eleştirenler kongre olduğu dönemde seçime bile gelmeye üşeniyorlar. 2 kişiyle kongre yaptığımız yıllar oluyor. 3 bin 823 konutu idare etmek, stresli ve zor bir iş. Eleştirilere her zaman açığız ama işin içine iftira girerse bu bizim şevkimizi kırar” dedi.

Kayıp köpek aranıyor

Geçtiğimiz pazar günü Yeşilova Mahallesi Yeşilova Caddesi File market civarı doberman cinsi erkek köpek kayboldu. Köpeğin sahibi, “Dostum” dediği köpeği gören ya da duyanların 0537 789 76 80 numara ulaşıp bilgi vermesini rica ediyor.