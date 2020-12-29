Su kesintisinden dolayı Büyükşehir ve İSU’nun bir ÖZÜR BORCU var!

Geçtiğimiz hafta İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, basın toplantısı yaptı…

Konu su kesintisi idi…

Genel Müdür Ali Sağlık, “Devlet Demir Yolları (TCDD) bize bir yazı yazdı, Gebze-Köseköy arası Yüksek Hızlı Tren 3. ve 4. Hattının yapılması gerektiğini bildirdi. Biz de bunu kabul ettik. TCDD, bu çalışmayı mutlaka yapması gerekiyordu.” dedi.

11 İLÇEDE SU KESİNTİSİ

Buraya kadar tamam…

Çalışma yapılacaksa, su kesintisi de yapılabilir…

Sağlık, çalışma nedeniyle 28 Aralık Pazartesi günü saat 23.00’ten, 30 Aralık Çarşamba günü saat 23.00’e kadar Kandıra hariç 11 ilçede su kesintisinin yapılacağını açıkladı…

Yani tam tamına 48 saatlik bir kesinti…

Olacak iş değil…

HERKES BİDONLARA KOŞTU

Kesintinin bildirilmesiyle ilgili tepkiler de gelmeye başladı…

Kesintiyi duyan, bidon almaya koştu…

Sonra İSU Genel Müdürlüğü’nden yeni bir açıklama geldi…

Bazı bölgelerde su kesintisinin yapılmayacağı, bazı bölgelerde 48 saat değil de, 16 saat, 20 saat su kesintisinin yapılacağı belirtildi…

BAZI BÖLGELERDE KESİNTİ YOK

İşte bu açıklama herkesi çileden çıkardı…

Önce neden 48 saat su kesintisi yapılacak dendi, sonra da neden bazı bölgelerde su kesintisi yapılmayacak dendi…

Madem 48 saat su kesintisi yapılmayacaktı, neden 48 saat dendi de insanlar endişeye, telaşa sevk edildi.

BU NASIL İŞ BİLMEZLİK!

Bu nasıl bir programsızlık, bu nasıl bir iş bilmezlik anlamak mümkün değil.

Düşünün bir su kesintisini bile eline yüzüne bulaştıran İSU, yarın kapıda olan kuraklık karşısında nasıl önlemler alacak…

Vatandaşlar, bundan sonra İSU’nun yapacağı açıklamalara nasıl güvenecek…

İSU, KRİZİ YÖNETEMEMİŞTİR

İSU, su kesintisinde resmen sınıfta kalmıştır…

İSU, su kesintisinde krize yönetememiştir…

İSU’nun Kocaeli halkına bir özür borcu vardır…

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın su kesintisiyle ilgili bir açıklama yapması lazımdır…

Büyükşehir’in de İSU Genel Müdürlüğü gibi halka bir özür borcu vardır.

İSU’nun bu aymazlığı, hem kendisine, hem de Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a zarar vermiştir…

Muhalefetin eline koz vermiştir…

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“Bir su kesintisini bile planlayamadınız”

Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu da İSU tarafından Kocaeli’de yapılan su kesintisi üzerinden Büyükşehir Belediyesine yüklendi. Mutlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Bir su kesintisini bile planlayamadınız. 3 gün önce Kandıra ilçemiz hariç Kocaeli genelinde 48 saat su kesintisi olacak diye duyurdunuz. Dün ise bir çok mahalle ve bazı ilçelerde su kesintisi olmayacak ve bazı mahallelerde de 16 saatlik bir su kesintisinin olacağını duyurdunuz. İnsanımızı telaşlandırdınız. Su stoklamalarını sağladınız. Bidon alma telaşına soktunuz. Zaten zorda olan esnafı da mağdur ettiniz. Gereksiz yere su, plastik kap stoğu yaptırdınız. Şimdilerde daha değerli olan suyun israf olmasını sağladınız.” Yani anlayacağınız, bu su kesintisi daha uzun süre konuşulacak…

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Müdürlerin istifası!

Önce İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney istifa etti… Önceki gün de AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul istifa etti… Geçmiş yıllara bakıldığında bu tür istifalar pek yaşanmıyordu… Ama son yıllarda bu tür istifalara rastlamaya başladık… Bunun iyi irdelenmesi lazım…

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Ömer F. Gergerlioğlu’nun İSMİNİ KİM KOYDU?

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu, son günlerde gündemde… Cezaevindeki HDP’lilerin çıplak olarak ifadeye götürüldüğünü iddia etti… Gergerlioğlu, önceki gün TBMM Genel Kurul’unda gündemi değerlendirdi.

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Dr. Gergerlioğlu: Ben Çıplak Arama hususunda haklıyım. Haklı olduğum için de güçlüğüm, güçlü olduğum için de kimseden korkmuyorum! Benim adım Ömer Faruk, bu adı bana rahmetli babam koydu. Bana bir gün dedi ki: "Oğlum, sen adaletli ol diye bu ismi sana koydum." Ben de hayatım boyunca -56 yaşındayım- şu ana kadar adaletin peşinde koştum. Harun deyip de Karun diye gitmedim, Allah'a şükürler olsun.”…

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Gergerlioğlu’nun adını babası koymuş, adaletli olmasını istemiş. Maalesef şu günlerde ‘adalet’ tartışılır durumda… Adaletin tartışıldığı bir ortam, fulü bir ortamdır. ‘Adalet’ ve Kalkınma Partisi, zedelenen bu ‘adalet’ duygusunu doğru temellere oturtmalı.

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ASGARİ ÜCRET yaşamazsak iyi para!

2021 yılında milyonlarca işçi ailesinin geçim maaşı olan asgari ücret brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. İşçi sendikalarının yoksulluk sınırı 8 bin 200 lira açıkladığı bir atmosferde bu maaşın oldukça yetersiz olduğu ifade ediliyor. Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, sosyal medya hesabından asgari ücreti değerlendirdi.

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BTP Lideri Baş, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Evden çıkmazsak, yemezsek, içmezsek, kira ödemezsek, çocuklarımızın okul masrafı olmazsa, kıyafet almazsak, teknoloji gelişmez ve yeni ürünlere ihtiyaç duymazsak... Kısaca yaşamazsak iyi para aslında!” BTP lideri Baş’ın yaklaşımı ilginç. Bu paylaşımdan şu çıkıyor… Ot gibi yaşarsan sorun yok…

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KOMÜNİSTLER DİYOR Kİ: AKP, emekçilerle dalga geçiyor!

Asgari ücret açıklandı… 2825 lira… Bu ücreti kimisi yeterli, kimisi de yetersiz buluyor… Yetersiz bulanlardan biri de Türkiye Komünist Hareketi… Komünistler diyor ki; “Yoksulluk sınırının 8.197 tl olduğu ve bekar bir işçinin “yaşama maliyetinin” 3.073 TL olduğu bir düzende AKP tarafından asgari ücrete yapılan artış oranı emekçilerle dalga geçmektir. Yoksulluk ve işsizliğin her geçen gün arttığı ülkemizde AKP tarafından belirlenen asgari ücrete yapılan artış, AKP’nin sınıfsal kimliğini de bir kez daha gözler önüne sermiştir. AKP, sermaye sınıfının partisidir. Asgari ücrete yapılan zam patronları sevindirmiş, emekçileri ise sefalet ücretiyle yaşamaya bir kez daha mahkum etmiştir. AKP kadroları, çifter çifter maaş alırken emekçilere reva görülen sefalet ücretidir. İnsanca yaşanacak bir ücret için tek yol AKP’ye ve sermayeye karşı mücadeledir.”… Anlaşılan bu asgari ücret, daha uzun süre tartışılmaya devam edilecek.

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Türkiye’nin yüzde 58’i gelecekten UMUTSUZ

Mart ayında başlayan koronavirüs belası, hayatı olumsuz etkiliyor… Aşı çıktı, ama hala büyük bir karamsarlık hakim… Araştırma şirketi Barem'in, global ortağı WIN Grubu ile birlikte dünya genelinde 41 ülkede 39 bine yakın kişiyle görüşerek gerçekleştirdiği ‘Global Umut, Refah Beklentisi ve Mutluluk' araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Sonuçlarda ilginç ayrıntılar ortaya çıktı…

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Araştırmasının sonuçları, umudunu korumak isteyen dünyanın, ekonomide ise endişe içinde olduğunu ortaya koydu. Dünyada kendisi için 2021'in 2020'den daha iyi olacağı umudunu taşıyanların oranı yüzde 43'e yükselirken, nüfusun dörtte biri (yüzde 24) umutsuz olduğunu yüzde 26'sı ise 2020'ye benzer bir süreç beklediğini açıkladı.

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Salgının derinleşmesi ve yayılımın devam etmesi nedeniyle dünyada toplumların yüzde 46'sı, Türkiye'de ise toplumun yüzde 58'i gelecek yılın daha zorlu ekonomik koşullara sahne olacağına inanıyor. Diğer taraftan düşen gelirler ve artan yaşlılık oranı toplumlarda mutsuzluğu da tetikliyor. Türkiye'de her 10 kişiden 2'si kendini mutsuz hissettiğini açıklarken en mutsuz kesimler yüzde 32 ile 55 yaş üstü bireyler ve yüzde 31 ile dar gelirli vatandaşlar oldu. (Sözcü)

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YENİ YILLA İLGİLİ SÖZLER

-2021 tüm insanlığa barış tüm insanlara huzur getirsin. Mutlu yıllar.

-Yeni bir yılda yüzünden gülücükler gönlünden sevgiler eksik olmasın mutlu yıllar.

-Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğimle.

-Yaşamında güzel yıllar mutlu yarınlar gerçek dostluklar hep seninle olsun. Mutlu Yıllar…

-En güzel en huzurlu en barış dolu günler tüm insanlığın olsun mutlu seneler.

-Yeni yıl bizlere kutlu olsun. Yeni yıl sizlere de kutlu olsun. Sağlık başarı ve mutluluk dolu olsun.

-2021 yılı kalbinizdeki tüm iyi dileklerin gerçekleştiği bir yıl olsun mutlu yıllar.

-Yeni yılda her şeyin gönlünüzce olmasını diler tüm beklentilerinizin gerçekleşmesini temenni ederim.

-Yaşamınca güzel yıllar mutlu yarınlar dostça dostluklar hep senin olsun. Yeni yılın kutlu olsun!