Umut tazelemek…

İnsanın evrimleşmesindeki en önemli adımlardan biri “TAKVİM” olmalı.

Hangi takvimi esas alırsanız alın, yaşamınızı belirli zaman dilimlerine bölüyorsunuz. Bir gün, bir hafta, bir ay, bir yıl gibi.

Normal bir “ruh dengesi” yaşayan her insan için yeni bir gün, yeni bir hafta, yeni bir ay ve yeni bir yıl, yeni bir UMUT olmalı.

Bir aile düşünün; belirli bir aylık gelirle yaşıyor. Her aybaşı hesap kitap yapılıyor.

Hanım bak, bu ay kredi kartına fazla yüklenmişiz! Gelecek ay şu kadar ödenecek borcumuz var, gibi.

Yeni bir yıla girerken de insan, hesap kitap yapar. Yapmalı da.

Bu yılı nasıl yaşadık? Nerede yanlış yaptık? Gelecek yıl neler yapacağız?

Ve her hesap kitap, aile için YENİ HEDEFLER ve UMUTLAR içermeli.

Devletler için de böyledir.

Her yılsonu, gelecek yılın BÜTÇESİ hazırlanır, tartışılır ve “vatandaşın temsilcileri” tarafından onaylanır. Bütçe, böyle “yasalaşır.”

YÜRÜTME yani “siyasal iktidar” ise bu bütçeye göre hareket etmekle YÜKÜMLÜDÜR!

Ama bizim gibi, Yasama organının siyasi iktidarı “DENETLEME” görevini yapamadığı, Meclis’te parmak çoğunluğu olan siyasi iktidarın yeterli denetiminin yapılmadığı ülkelerde, Yasama organı, siyasal egemenin gücü altında “işlevsiz” kalır!

Oysa, adalet’in “devletin temeli” olduğu ülkelerde, demokrasi tüm kurum ve kurallarıyla işletilir.

Yürütme gücü, yani siyasi iktidarın tüm ulus adına denetimini yapan bir diğer kurum SAYIŞTAY’ın denetimleri de vatandaşı bırakın, Meclis’ten bile saklanır!

Siyasi iktidar bu nedenle “Varlık Fonu” gibi kimi kurumları “Sayıştay denetimi dışına çıkarır!”

Bu engellere karşın, Meclis’te “HALK ADINA” görev yapan bazı milletvekilleri, başlarına gelebilecek her türlü belayı göze alarak bazı bilgilere ulaşır, Meclis kürsüsünden dile getirir. Az sayıda da olsa, “gerçek gazeteciler” de bu bilgileri vatandaşa ulaştırır!

2021’e girerken, ülkemizin durumu özetle şudur;

BÜTÇE ve CARİ DENGE giderek artan bir açık vermektedir!

Sürekli artan DIŞ BORÇLARI ödemek için yeni borçlar bulmak gerekiyor!

Ülkemiz tarım ve orman kaynakları yangınlar, taş ve maden ocakları, çevreye zehir saçan termik santrallerle yok edilmektedir.

Tarımda tam bir sefalet yaşanmaktadır. Emek karşılığını alamayan köylü haciz tehdidi altındadır ve derdini anlatmak için geldiği Meclis’e yaklaştırılmamaktadır!

ÜRETİM EKONOMİSİ ve NİTELİKLİ İŞGÜCÜ üretimi sağlanamadığı için İŞSİZLİK en büyük sosyo-ekonomik sorundur!

YOKSULLUK sürekli artmaktadır. İşçi, memur, esnaf, emekli perişandır.

Bunca soruna karşın Yürütme erkinde olanlar inanılmaz bir İSRAF ve LÜKS içindedirler! Gençlerimiz mutsuz, umutsuz ve ruhsal sarsıntı içindedir!

Uluslar arası ilişkilerde “dost ve müttefik” diyebileceğimiz devlete hasretiz!

Ekonomik ve sosyal sorunlar, “toplumun temeli” olan AİLEYİ sarsmakta, aile içi şiddet olayları artmaktadır!

Daha pek çok konu dile getirilebilir.

Özetle; 2021 yılına umutla değil, derin kaygılarla giriyoruz.

UMUT için;

Siyasette karşılıklı ve dayanaksız suçlamalardan kurtulmak, ülkemiz için “ORTAK ÇÖZÜM” yolları bulup, “ULUSAL BİRLİK” içinde uygulamalı ve bu olumsuz gidişe son vermeliyiz.

Bunun için de;

Tam demokrasi, eksiksiz HUKUK DEVLETİ ve hayatın her alanında ADALET’e ihtiyacımız var.

Yeni yıl, tüm vatandaşlarımız için güzellikler getirsin…