İşte evde keyifli bir yılbaşı geçirmenin yolları!  

Bugün yılbaşı…

Yani 2020’nın son günü…

2020 yılı herkesin kolay kolay unutamayacağı bir yıl olacak.

Bu yıl her zamankinden farklı olarak yılbaşı, pandemi ve yasaklar nedeniyle evlerde kutlanacak…

Anadolu Sağlık Merkezi’nden Uzman Psikolog Selin Karabulut, evde güzel bir yılbaşı gecesi geçirmenin yollarını anlatarak, 2021 beklentileri ile ilgili de önerilerde bulundu.

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2020 bizler için belki de bu gezegen için çok zor bir yıl oldu. Salgın, doğal afetler, ekonomik problemler, savaşlar... Etkileri ve kendileri hala sümekte. En aktif olanı ve sosyal, duygusal hayatımızı en zorlayanı belki de COVID-19 salgını oldu. Mesafelerimizle birlikte kalplerimizdeki boşluk arttı, görüştüğümüz insan sayısı azaldı, okullar kapandı, hayatımıza yeni roller, yeni alanlar ve yeni manalar katmaya başladık. Bunu başarabildiysek ne mutlu, şanslıyız demektir. Yoksa sıkılmanın bir adım ötesine geçemedik...

İSTEK VE DİLEKLER

Adetten ya, yılbaşı gecelerini farklı şekillerde kutlar olmuşuz. Yüzyıllardan beri sene dönümü önemli olmuş insanoğlu için. Kâh dilek dilemiş, kâh yeni yıldan ümit etmiş arzularını. Kâh dua etmiş kâh adak adamış. Bu sene de elbette dileklerimiz, beklentilerimiz var yeni yıldan. Beklentimiz çok; sağlık bekliyoruz, istiyoruz, felaketlerin son bulmasını istiyoruz, iş istiyoruz, çocuklarımıza iyi bir gelecek istiyoruz. İstemenin sonu yok, hem bedava. Adet bu ya, bunları hep yeni yıldan bekliyor, istiyoruz; ama bu yılbaşında hepimiz evdeyiz, üstelik hep beraber de değiliz. Elbette zaten evde de kutluyorduk; ama toplanıyorduk, büyük sofralar kurup eğleniyorduk, çat kapı birine gidiyorduk, 12’de sokağa çıkıyorduk tam da geriye sayımı yapacakken. İçeceği biten içecek almaya, çocuğu uyuyakalan kendi evine, yorulan, uykusu gelen yatağına gidebiliyordu istese. Şimdi yasak!

TARİH TEKERRÜRDEN İBARET

İnsanoğlu içinde bulunduğu durumun benzerlerini yaşamış daha önce. Salgınlar olmuş, yasaklar olmuş, kayıplar olmuş. Sanki bizler atalarımızdan daha mı şanslıyız, ne dersiniz? Tıbbın, teknolojinin, sosyal iletişimin bu kadar ilerlediği bir çağda COVID-19 salgınına denk gelmek belki de bizi şanssızlığın içinde şanslı kılıyor. Önlemler, ilaçlar, korunma yolları ve aşı. Tarih tekerrürden ibarettir derler ya, bu dönemin de sonu gelecek ve bitecek. Biz insanoğlu kayıplarla acıyla da olsa bu dönemi atlatacağız.

HEDİYE ALMALI MIYIZ?

Aşılanacak ve tekrar sağlığımıza kavuşacağız, tekrar yakınlaşıp kucaklaşacağız. Yalnız kalmaktan, sosyalleşememekten veya kısıtlı hareket alanından şikayetçi olan bizler, düzeni oldukça değişen, normları alt üst olan bizler buruk bir gülümsemeyle anacağız bu günleri. Gelelim yeni yılı karşılarken bu sene neler yapabiliriz, hediye almalı mıyız, alırsak nasıl vermeli, nasıl birbirimizin yeni yılını kutlamalıyız gibi önemsiz gibi görünen ama bize küçük mutluluklar katan yaşamdan anlara...

YILBAŞI İÇİN ÖNERİLER

Bu yılbaşı gecesi hepimiz evde olduğumuza göre, bazı günler de sokağa çıkma kısıtlaması olduğuna göre tüm alışverişinizi, market ihtiyaçlarınızı kesinlikle tek bir güne hele hele son güne bırakmayın.

Ev ve iş yerleri mesafeli olanlar o akşamki sokağa çıkma kısıtlaması ve olası trafiği hesaba katarak hareket etmelidirler. Mümkünse özel aracınızla sokağa çıkmayın.

Yılbaşı için hediye alma planınız varsa buna çoktan başlamış olmanızı dilerim. Özellikle çevrimiçi alışveriş siteleri bize bu zor dönemlerde çok yardımcı oldu. Hediye seçerken de kendinizi ve sevdiklerinizi riske atmamak için bu siteleri tercih etmek mantıklı olacaktır. Yoğunluğu hesaba katarak zamanında alışveriş yapmak, adres kısmına hediye sahibinin adı ve adresini yazmak iş yükünü ve riski azaltmak açısından oldukça önemli. Bunun dışında yine çevrimiçi konserler, eğitimler, sesli kitaplar, TV üyelikleri satın alınabilir hediye olarak, hem de ulaştırması çok kolay olur. Gönül isterdi ki uçak bileti hediye edelim veya alalım ama seneye diyelim.

Evdeki kişi sayısını evde yaşayan daimi sakinler şeklinde belirlemek hem bizlerin hem de toplumun faydasına olacaktır, aklımızdan çıkartmayalım.

Yine sevdiğimiz yemekleri yapıp güzel sofralar kurabiliriz. Yine arta kalanları tüm hafta peyderpey tüketip bitirebiliriz. Tatlıyı unutmayalım, tatlı mutluluk verir. Belki bir pasta, belki minik kurabiyeler belki de kabak tatlısı?

Bu sene hemen hemen her fotoğrafı pandemi hatırası sebebiyle çektiğimizden yine “2020’yi uğurlamak” adına hatıra fotoğrafları çekeceğiz. Bol bol gülümseyip selfieler yapacağız. Belki etrafı balonlar, kartlar ve konfetilerle süslemek hatıra kalması ve kutlama havası vermesi açısından iyi fikir olabilir.

Çocuklarımızı, yaşlı aile büyüklerimizi unutmamak, onların da keyif alabileceği etkin katılabileceği eğlenceli aktiviteler planlamak iyi olabilir. Geleneksel kutu oyunları, eşya saklama (sıcak-soğuk), hediye çekilişleri, evin farklı yerlerine küçük notlar ve niyetler bırakma, eski fotoğraflara bakma, müzik çalma, şarkı söyleme... Aslında bizler cep telefonları olmadan da ne çok eğlenirdik, değil mi?

Uzaktaki sevdiklerimize SMS atmak ya da Whatsapp’tan toplu mesaj göndermek yerine belki ararız bu sene, ne dersiniz? Belki görüntülü ararız, belki birlikte güler birlikte ağlarız. İyi dileklerimizi sunar onları sevdiğimizi ve özlediğimizi söyleriz. Bu günlerin geçeceğini ve kucaklaşıp doya doya sarılacağımız günlerin yakın olduğunu hatırlar, hatırlatırız.

2021 YILI, 2020’Yİ ARATMASIN

Anadolu Sağlık Merkezi’nden Uzman Psikolog Selin Karabulut’un yılbaşıyla ilgili önerilerini ve uyarılarını yukarıda sizinle paylaştım…

Şu bir gerçek ki; 2020 yılı zor bir yıl oldu…

Pandimi ve yasaklarla geçti, geçmeye de devam ediyor…

Pandemi nedeniyle;

Ekonomi bozuldu…

İşsizlik arttı…

Esnaf kepenk indirdi…

Kahvehaneler kapatıldı…

Öğrenciler uzaktan eğitime yöneldi…

Her şeye zam üstüne zam geldi…

İnsanlar internetten alışverişe yöneldi…

Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak tezine inananların sayısı çok fazla…

2020 yılını iyi hatırlamayacağız, bari 2021’in ikinci yarısından itibaren her şey düzelsin…

Aşılar bir an önce etkisini göstersin, hayat yine normale dönsün…

2021 yılında her şey gönlünüzce olsun.



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Psikolog Selin Karabulut

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Yılbaşı

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Yeni yıl



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Pandemide yılbaşı hediyeleri de değişti

Türkiye’nin 2020’de tanıştığı pandemi, hediye alışkanlıklarını da değiştirdi. Artık, maske ve dezenfektan da yılbaşı hediyeleri arasına girdi. Peki pandemi koşullarında kutlanacak yılbaşında kim, kime ne hediyeler alıyor? Türkiye’nin ilk para iadeli alışveriş sitesi Avantajix.com, geleneksel yılbaşı anketinde bu soruyu en az bir kişiye hediye alan 25-55 yaş grubundaki üyelerinden yaklaşık binine sordu. Ankete göre annelerin yüzde 95’inin, babaların da yüzde 70’inin çocuklarına hediye aldığı belirlendi.

Evli erkeklerin yarısı, çocuklarının yanı sıra eşine hediye aldığını belirtirken, kadınlarda bu oran yüzde 30’lara kadar düşüyor. Bekar erkeklerin yüzde 75’i sevgilisine, yüzde 35’i anneye, yüzde 20’si ise kardeşine hediye alıyor. On erkekten sadece biri babaya hediye almayı aklına getiriyor.

Evli olmayan kadınlar ise hediye alımında anneye öncelik veriyor. Bekar kadınların yüzde 65’i anneye, yüzde 40’ı sevgilisine, yüzde 25’i kardeşine hediye aldığını belirtirken, babayı düşünen kız çocukların oranı da yüzde 20’de kalıyor.

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2021 YENİ YIL MESAJLARI



-Gül için dikene razı olur musunuz, yoksa dikeni de gülü de red mi edersiniz? Yeni yıllarda güllerle dolu günlerin dikenleri sizi düşmanları koruyan çitler olsun. Mutlu Yıllar!!

-"Seni sen yapan ne varsa bu yılda da onları yanından uzaklaştırmaman, hiçbir zaman güzel yüreğinin yönlendirdiği yoldan ayrılmaman dileğiyle… Mutlu yıllar."

-"Allah'ım birlikte göreceğimiz nice yeni yıllar nasip etsin. Sevdiklerinizle sağlıklı, huzurlu, mutlu ve Allah yolunda bir ömür dilerim. İyi seneler."

-“Değerli müşterimiz 2020 nolu hesabınıza 365 eklenmiştir doya doya harcayın…”

-“Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla.. Nice Yıllara!”

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Telekomünikasyon istihdamı % 7 arttı

Ajans Press’in, Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2020 yılının ikinci çeyreğinde telekomünikasyon sektöründe bir milyon 43 bin kişi istihdam edildi. Böylelikle bu rakamın 2020 yılının ilk çeyreğine göre yüzde 7 arttığı kaydedilirken, 2019 yılının ikinci çeyreğine göre de yüzde 21 arttığı saptandı. Bunun sebebinin COVİD-19 salgınına yanıt olarak uygulanan güvenlik önlemleri, kablolu, kablosuz, uydu ve diğer telekomünikasyon faaliyetlerinin olabileceği kaydedildi. 2008 yılı verileri göz önünce bulundurulduğunda ise telekomünikasyon sektöründe 20-64 yaş arası çalışan 1 milyon 181 bin olarak daha yüksek bir rakamda idi.

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A101 Instagramda Dünya ikincisi oldu

Dünya çapında faaliyet gösteren sosyal medya strateji ve analiz platformu Social Bakers’ın yayınladığı verilere göre A101, Instagram’da en çok beğenilen markalar arasında birçok dünya markasını geçerek 2. sıraya yerleşti. A101’in sadece Instagram’da 9 milyona yaklaşan takipçi sayısı bulunuyor. Aynı zamanda dünyanın en çok takip edilen marketi olan A101, dünya “alışveriş” sıralamasında da ilk üç marka içinde yer alıyor. A101’i tebrik ediyoruz.