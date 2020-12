Demek ki neymiş: Telaş yapmayınca oluyormuş !..

Kocaelispor bir an önce sonuca gitmek, bir an önce diğer maça ve bir an önce de 1.Lig’e çıkmak için öylesine telaşlanıyor ki, Hacettepe maçında 5-6 farklı alacağı maçı, son dakikada Benhur’un golüyle kazanırken, saç baş yoldurdu…

Yani sabırsızız biraz…

Ama dünkü maçta sanki daha bilinçli, daha normal tempolu, 90 dakika sonuna kadar temposunu düşürmeyen, çok da vites artırmayan dengeli bir takım izledik…

Hacettepe maçı, telaş sonunda son anda 1-0 biterken…

Dünkü Zonguldak Kömür maçında adeta yürüyen takım, 3-1 kazandı...

İstediğini aldı…

Rakip kilidini açmayı öğrendi…

Böyle devam etmeli…

Nitekim bundan sonraki rakiplere karşı daha dikkatle olmalıyız…

Art arda Hacettepe ve Kömür ile oynadık…

Ama asıl lig şimdi başlıyor…

Küçük denizde boğulmamak çok güzel…

Şimdi okyanusa yelken açabiliriz…

Cumartesi günü Ankara Demirspor karşısında da galip geleceğimizi umuyorum…

Tebrikler Gölcükspor… Adil Kuru ile devam…

Bence Gölcükspor Adil Kuru ile devam etmeli…

Öyle ya da böyle adam maç kazandırıyor…

Berabere kalıyor…

Yenilse de kimse sesini çıkaramıyor…

Çünkü ismi üstünde…

“Emanetçi!..”

Kimse hesap soramaz ama o galibiyetlerle yönetimle hesap sorabilir…

‘Neden benimle devam etmiyorsunuz?’ diye…

Ne dersiniz…

Adil Kuru ile devam mı ?..

Bence devam…