2021 yılında hedeflerime nasıl ulaşabilirim?

Yeni yıl…

Herkes için yeni bir başlangıcı ifade eder.

Her sene yılbaşı döneminde yeni yıl itibariyle kendimize yeni hedefler koyarız.

Ancak bu hedeflerin çoğuna ertesi sene yılbaşı döneminde baktığımızda çoğunu, hatta neredeyse hiçbirini gerçekleştiremediğimizi fark ederiz.

Peki neden bu hedefleri tutturamıyoruz?

Bize engel olan nedir?

Tüm bu soruların cevaplarını İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Psikoloji Uzmanı Neris Baskan sizler için yanıtlıyor.



Peki neden bu hedefleri tutturamıyoruz?



Psk. Neris Baskan, “Yeni bir başlangıçtan güzel hedeflerden, hayallerimizden vazgeçmeyip bu döngüyü aslında her yılbaşında tekrarlamaya devam ederiz. Peki neden bu hedefleri tutturamıyoruz? Bize engel olan şey ne? O çok istediğimiz fit vücuda, okumak istediğimiz onlarca kitaba veya bireysel hedeflerimize ulaşmakta neden bu kadar güçlük çekiyoruz? Bulduğumuz birçok bahaneyi bir kenara bırakırsak aslında belki hedeflerimizi yeterince faydalı şekilde oluşturamadığımızdan bu durumla karşılaştığımızı fark edebiliriz. Peki, yeni yıl hedeflerimizi listelerken nelere dikkat etmeliyiz?’’ dedi.



Yeni yılda motivasyonunuzu arttıracak hedefler belirleyin!

Öncelikle hedeflerinizi açık ve spesifik tutmak çok önemlidir. Çünkü bunu yapmadığınızda hedeflerinize odaklanamazsınız ve onlarla alakalı motivasyonu da bulamayacaksınızdır. 5 N 1 K soruları burada size yardımcı olabilir. Örneğin sadece ‘yabancı dili geliştirmek’ yerine ‘daha iyi bir pozisyonda çalışabilmek adına İngilizcemi geliştirmek istiyorum, böylece yurtdışı bağlantılı işlerde dil bariyeri ile karşılaşmayayım’ diyebilirsiniz. Ayrıca bu hedeflerin ölçülebilir olması, yer yer bu ara hedeflerinizi kontrol etmeniz hedefe giden yolda motivasyonunuzu arttıracaktır. Aynı örnekten yola çıkarsak b1 seviyesinde İngilizce konuşuyorsanız ve ana hedefiniz c1 seviyesi ise yılın yarısında b2 seviyesinde olmanız gerekir. Veya bununla beraber kendinize belirlediğiniz aylık öğreneceğiniz kelime sayısı olabilir.



Gerçekçi ve vakit ayırabileceğiniz hedefler belirleyin!

Sadece ölçülebilir olması da yeterli değil aynı zamanda ulaşılabilir olması da çok önemli. Yani, bu hedefe ayırabilecek yeterli vaktim var mı? Ne şekilde gerçekleştirebilirim? Ve hedefim gerçekçi mi? Hedeflerimizin gerçekçi olması için maddi ve manevi anlamda bunlara karşılık verebiliyor olmamız büyük bir önem taşır. Yani ‘’istediğim eğitimi karşılayabilecek miyim sorusunu sorduğunuzda cevabınız evet ise buna ayıracak vakit yaratabilir miyim?’’ şeklinde sormak belirleyici olabilir. Eğer finansal anlamda bir yetersizlik ortaya çıkıyorsa bu hedefi belki de dil eğitimi için para biriktirmek olarak değiştirmek ve bunları diğer adımlarla birleştirmek gerekir. Ama unutmayın her anlamda gerçekçi kalmak ve kendimize dürüst davranmamız belirleyici bir etkendir. Yani 20 kilo vermek gibi bir hedefiniz varsa bunu bir ay içinde gerçekleştiremeyeceğinizin farkında olmamız gerekir.



Belirlediğiniz hedefler size uygun mu?

Başka bir nokta ise hedeflerimizi listeledikten sonra bunların bizim için ne kadar uygun olduğunu da sorgulamamız faydalı bir unsurdur. Bazen ilk aklımıza gelen hedef kulağa çok hoş gelse de düşündüğünüzde size hitap etmediğini fark edebilirsiniz. Burada kendimize sorabileceğimiz bazı sorular şöyle olabilir:

Bu sene vaktimi buna harcamak istiyor muyum?

Bu sene doğru bir seçenek mi? – örneğin, beş ülke gezmek bu sene için uygun bir seçenek olmayabilir maalesef.

İstediğim şey bu mu?

Yaşadığım ortamda veya durumda bu hedefi gerçekleştirmem mümkün olur mu?

Son olarak zamana bağlı koyduğumuz hedeflerimizi bir inceleyip, aşamalara bölmemiz faydalı olacaktır. Yani, bir yıllık hedefimizi koyduğumuz hedef doğrultusunda üç aylık, altı aylık, belki de aylık olarak nerelere getirmeniz gerektiğini detaylandırmanız 2021 senesini çok daha verimli geçirmenizi sağlayabilir.

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Psikoloji Uzmanı Neris Baskan’ın açıklamalarını yukarıda sizinle paylaştım…

2020 yılı sıkıntı geçti…

2021 yıla girerken, Avrupa’da aşı başladı…

Yakın zamanda Türkiye de başlayacak…

Umarım en kısa zamanda bu salgından kurtulur ve normal hayatımıza döneriz…

2021 yılı, pandemiden kurtulma yılı olsun.

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HOŞGELDİN 2012

2021 yılı öyle bir yıl olsun ki, 2020 yılının tüm olumsuzluklarını bize unutturabilsin. İsteklerimizin gerçekleşeceği bir yıl dileğiyle.