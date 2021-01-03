Değişmesi Gereken Kim?

Bir yılı daha geride bıraktık.

Yaşanan hadiselere bağlı olarak “giden” senenin “getirdiklerinin”, “gelen” senenin “getirecekleri” ile telafisinden dem vurarak yeni seneye dair dileklerimizi sıralamak, bir nevi adet haline geldi.

Bu minvalde, 2020, gidişi “dört gözle” beklenen bir yıl oldu.

Zira “getirdikleri” genel manada felaket, acı ve sıkıntı olarak tarifleniyor.

O nedenle senenin değişimi ile hadiselerin de değişimi umuluyor.

Bir manada senenin değişimi umudun başlangıcı olarak görülüyor.

Yılbaşı dileklerinin bir anlamını burada görürüm.

Peki, değişimin miladı seneler midir?

Ya da yaşanan sıkıntılar “senelerin” getirdikleri midir?

“Zamanın ruhu”, zamanın mı bizim mi eserimizdir?

Yeni yıl tebrik ve dilekleri üzerine düşünürken, özellikle de içinde bulunduğumuz bu dönem açısından, “değişimin” nerede başlaması gerektiği sorusuna yoğunlaşıverdim…

Ve cevap her zamanki gibi yine çok açıktı:

Değişimi isteyenin kendisinden.

Yani insandan.

Yani bizden.

Zira zamanın getirip getir(e)medikleri aslında bir yönüyle bizim elimizde şekilleniyor.

Bir başka ifadeyle “getiren” de “götüren” de biziz.

Elimizle yapıp ettiklerimiz “zamanın ruhunu”, o ruh da bizi dönüştürüyor.

Pandemi süreci dahi öyle.

Çünkü ister doğal olsun ister üretilmiş olsun, bir virüsün hayatımızı nasıl etkileyeceğine, tedbir alıp almamak açısından, büyük oranda biz karar veriyoruz.

Depremin bizler için afete dönüşüp dönüşmemesinin altında da bizim doğa ile ilişkimiz yer alıyor.

Doğaya nasıl davrandığımıza, onun üzerinde nasıl “barındığımıza” bağlı olarak doğa dönüşürken biz “yıkılıyoruz” ya da “yenileniyoruz.”

Yangınların çıkışının altında da büyük oranda biz varız.

En azından şahit olduklarımıza bakıldığında, doğal yollardan çıkıp etrafı kül eden yangın sayısı, insan eliyle çıkarılana nazaran oldukça az görünüyor.

Birbirimize ve tabiata uyguladığımız şiddetin yol açtığı acı ve sıkıntılardaki payımız zaten açık.

O nedenle bu yıl kendime şu soruyu sordum:

Kendi elimizle yol açtığımız sıkıntılar için yolcu ettiğimiz senelere dair memnuniyetsizliğimizi belirtiyoruz da acaba memnuniyeti sorulması gereken bizler miyiz seneler mi?

Biz 2020’den memnun değildik ama o bizden memnun muydu acaba?

Biz değişmedikçe umut bağladığımız 2021 bizden memnun kalacak mı peki?

Zamanın ruhundan şikayet ederken o ruha verdiğimiz tahribattan ötürü zaman da bizden şikayetçi olamaz mı?

Derken kendimi şu dileği dilerken buldum:

2021den beklediğimiz tüm güzelliklerin gerçekleşmesi için bunu sağlayacak değişimi insanoğlunun önce kendinde başlatması temennisiyle…

Hoş geldin 2021…