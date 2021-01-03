Sıra, manken kadınlarda(!)

Arkadaşım, İlyas Göçmen.

Uluslararası “Fotoğraf” sanatçısı..

Geçtiğimiz yıl Elmalı Halk Pazarı’nda birkaç kare fotoğraf çekmişti.

Aramızda fotoğraf çeken arkadaşlardan birisi İlyas’ın çektiği fotoğrafları görünce:

-Nasıl çektin bunları?

Diye merakla sormuş, İlyas da:

Çektiği mekanı söylemişti.

Meraklı arkadaş İlyas’a “mekanın” nerede olduğunu ısrarla sorsa da İlyas mekanın yerini söylemiyordu.

İlyas’ın çektiği “SIR” fotoğrafları görmek için sıraya girmiştik.

Vay… vay… vay…

O da ne,

Bir sürü çıplak kadın (!) bir arada değil mi?

Adam “uluslar arası” fotoğraf sanatçısı…

Nasıl yaptıysa yapmış bu resimleri çekmiş, bizlerde şaşırıp kalmıştık.

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Konu yeni yılın ilk demeci;

“Başörtülü MANKEN kadınlar” olunca,

Aklıma, İlyas Göçmen arkadaşımın çektiği o “çıplak” kadınlar fotoğrafları geldi…

Meğer canlısından hiç farkı olmayan çıplak kadınlar MANKENLERMİŞ!

Bizim İlyas onları bir mağazanın vitrininde kıstırmış, basmış deklanşöre…

MANKENLER, Başörtülü olunca,

başından-kıçına kadar millet olarak kadınlara HAKARET’i kendimize borç bildik!

Başörtülü AKP’li kadınlar iyi,

Başörtülü CHP’li kadınlar manken!

Tayyip Bey’in yanında duran başörtülü Müslüman,

Kılıçdaroğlu’nun yanındaki başörtülü kadın, MANKEN (!)

(Manken, aslının aynısı, benzeri)

Kadınları o kadar aşağılayıcı MANKENİNDE MANKENİ (sahtesi) diyor.

İnsaf yahu!

Bu ne acımasızlık,

Bu ne ayrımcılık?

Bir oy uğruna kadınlarımıza, ANALARIMIZA,

hakaret ediyorsunuz…

hadi kendi aranızda;

Yüce Millet Meclisi’nde,

televizyonlarda, gazetelerde,

mitinglerinizde,

Etmediğiniz HAKARETLER yetmiyormuş gibi,

Şimdi de kalkmış TÜRK KADININI ayrıştırıyor,

Ötekileştiriyor ve onlara HAKARET ediyorsunuz!

Arap ülkelerinde bile araç kullanmalarına kadınlara izin verildiği şu günlerde,

ülkemizde yıllar önce kadınlara seçme-seçilme hakkı tanındığı halde kadınlarımızı,

BAŞÖRTÜLÜ olarak muhalefet partisinde görmenin MANKENLİKLE ayıplanması,

alay konusu edilmesi,suçlanması anlatılır gibi değil.

benden olan Müslüman,

benden olmayan MÜSLÜMAN olsa bile,

MÜSLÜMAN değil, MANKEN (!)

Öyle mi?

AKP dışındaki siyasi partilerde olan,

BAŞÖRTÜLÜ kadınların tümü de sizce

MANKEN,

Öyle mi?

AKP dışında ülkede yaşayan tüm başörtülü kadınlar

MANKEN,

Öyle mi?

Utanın … Utanın bu sözlerinizden ve,

hakaret ettiğiniz başörtülü KADINLARDAN,

Tez ÖZÜR dileyiniz…