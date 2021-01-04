Bizi bütün dünyaya rezil eden o cümle

Unutun…

Her şeyi unutun…

Avrupa Birliği’ni…

Dış kaynak bulmayı…

Uluslararası ilişkilerde saygı görmeyi…

Evrensel paylaşımlardan pay almayı…

Aklınıza gelebilecek her şeyi, ama her şeyi unutun!

O cümle var ya o cümle, o cümle Türkiye’nin alnına yapıştırılan son “kara leke” oldu.

“Ben SÖZCÜ okumuyorum, kimse de para verip okumasın!”

Bu sözü söyleyen, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Erdoğan’ın “çift sıfatı” var.

*AKP Genel Başkanı…

*Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı…

Erdoğan, “parti genel başkanı” sıfatıyla istediği görüşü açıklayabilir.

Şu gazeteyi okumuyorum, siz de okumayın diyebilir.

Kimsenin böyle bir görüşe söz söyleme hakkı olamaz.

Ama Erdoğan, cumhurbaşkanı olarak “devletin başı”dır.

“Milletin birliğinin” temsilcisidir…

TBMM kürsüsünden “tarafsız olacağına” yemin etmiştir.

“Ben SÖZCÜ okumuyorum, kimse de para verip okumasın” demesi; tarafsızlığını da, demokrasiyi de, basın- fikir ve düşünce özgürlüğünü de yaralamıştır.

Dünyanın hangi demokratik ülkesinde, bir cumhurbaşkanının çıkıp “şu gazeteyi okuyun bu gazeteyi okumayın” diye demeç verdiğini gördünüz?

Böyle bir olay bugüne kadar kesinlikle yaşanmamıştır.

Vatandaş, bir gazeteyi beğenir alır, beğenmez almaz.

Bu en doğal hakkıdır…

Ancak gerçek demokrasilerde, bırakın cumhurbaşkanını hiç kimse vatandaşa “şu gazeteyi al, bu gazeteyi alma” talimatı veremez.

Böyle şey olur mu?

Şimdi bu olup bitenlerden “dünyanın haberi olmuyor” mu sanıyorsunuz?

Bütün dünya, “şeffaf bir oda”!

Herkes, herkesin her şeyini görüyor, duyuyor.

Bunlar bir bir bizim defterimize yazılıyor.

Bundan dolayıdır ki, “uluslararası değerlendirmelerde” notumuz hep kötü.

Demokraside…

Hukukta…

Yargıda…

Özgürlüklerde…

Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 180 ülke arasında 154’üncüyüz.

Yani dünyada bizden daha kötü sadece 26 ülke var.

Türkiye, böylesine bir “ayıp”la nereye gidebilir?

“Basın Özgürlüğü Endeksi”, dünyada “çok önem verilen” bir endeks.

Ülkelerin değerlendirilmesinde, önce bu endekse bakılıyor.

Basını özgür mü, değil mi?

Basını özgür değilse, o ülkenin defteri kapatılıyor.

Diğer endekslerinin hiç birine bakılmıyor.

Çünkü basını özgür olmayan bir ülkenin, diğer hiçbir kurumunun üstün özelliklerde olması beklenemez.

Genel kabule göre, “ülkeler, basını kadar özgürdür”!

İşte o cümle, “Ben SÖZCÜ okumuyorum, kimse de para verip okumasın” cümlesi, ülke olarak çok hassas bir dönemden geçtiğimiz şu günlerde bizi bütün dünyaya bir kez daha rezil etti.

“Unutun, her şeyi unutun” diye onun için söylüyorum.

Ulaşmak istediğimiz her şeyi unutun!

Avrupa Birliği’ni…

Kolay borç bulmayı…

Dış ilişkilerde tekrar saygı görmeyi…

Uluslararası paylaşımlardan pay almayı…

Herkesin kafasında Türkiye ile ilgili zaten “soru işareti” vardı, şimdi bu soru işaretlerinin sayısı çok arttı.

Nasıl olmasın, baksanıza yaşadıklarımıza.

Şunu artık kabullenelim…

İçinde bulunduğumuz zor şartların sorumlusu biziz.

Millet olarak biziz ve bizi yönetenler…

Öyle mızıkçı çocuklar gibi, suçu başkalarının üzerine atmayalım.

Her sorunumuzun altında “dış güç” aramaya kalkmayalım.

Aynaya bakalım, yeter!

Elektrik zammına sadece o kurum seviniyor

Biliyorsunuz, elektrik, yılın ilk günü milleti bir kez daha çarptı.

Yüzde 6 oranında zamlandı, bütçeleri allak bullak etti.

Zamma sevinilir mi?

Sevinilmez…

Ama ülkemizde elektrik zammına sevinen bir kurum var.

Elektrik zammı, o kurumu “ihya” ediyor.

Kurum yöneticileri, utanmasalar her zam açıklamasından sonra keyiflerinden zil çalıp oynayacaklar.

TRT’den söz ediyorum…

TRT, elektrik faturalarından yüzde 2 pay alıyor.

Fatura arttıkça, payı da yükseliyor.

Hepimiz, sen ben o, istesek de istemesek de TRT’ye her fatura ile birlikte ödeme yapıyoruz.

Yaa, “Ben TRT’yi izlemiyorum ki…” yok.

Metazori ödeyeceksin o parayı.