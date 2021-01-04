6 STK diyor ki; Öfkeliyiz,  tükendik, çünkü, ölüyoruz!

2021 yılına girdik…

Türk Tabipleri Birliği,

Türk Dişhekimleri Birliği,

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası,

Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası,

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve

Teknikerleri Derneği ve Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği,

önceki gün ortak bir bildiri yayınladı…

Türkiye’nin gerçeklerini ortaya koydu…

Dikkat çekici bir bildiri idi…

Bu ortak bildiriyi sizinle paylaşmak istiyorum.

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“Ülkemizde ilk vakanın görüldüğü tarihten çok önce, sağlık emek ve meslek örgütleri olarak halkımızın sağlığı için, sağlık çalışanlarının sağlığı için size uyarılarda bulunduk. Bilimin, aklın yolunu gösterdik. Bizleri dinleyin dedik. Ama siz aklı, bilimi ve bizleri dinlemeyerek hem halkımızın hem de sağlık çalışanlarının hayatını tehlikeye attınız. Siyasi ve ekonomik kaygılarla aldığınız kararlar, ötesinde alamadığınız kararlar yüzünden binlerce insanımızı, yüzlerce sağlık çalışanımızı kaybettik. Kaybetmeye de devam ediyoruz.

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Her gün açıkladığınız sayıların her biri bir candı; anneydi, babaydı, çocuktu, eşti, dosttu. Bu canlarımızı sizin yanlış pandemi yönetiminiz nedeniyle kaybettik. Bu ölümlerin önemli bir bölümü önlenebilir ölümlerdi ve siz önlemediniz, önleyemediniz. En temel hakkımız olan “yaşam hakkımızı” ihlal ettiniz.



POLİTİK BAŞARI HİKAYESİ

Salgının başından beri sürekli şeffaflık istedik ama hiçbir bilgiyi bizlerle paylaşmadınız. Halkın sağlığını değil, ekonomik çıkarları öncelediniz. Bilim insanlarının önerilerine ve kararlarına kulaklarınızı tıkadınız. Salgından politik başarı hikayesi çıkarmaya çalıştınız. Salgın konusunda doğruları söyleyen kim varsa terörist ilan ettiniz. Geldiğimiz noktada maalesef haklı çıkmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Ekonomik ve siyasi kaygılarla aldığınız kararlardan dolayı yitirdiğimiz binlerce canın, yüzlerce sağlık çalışanının hesabını kim verecek?

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Kişisel koruyucu malzeme herkes için ücretsiz ve adil olarak karşılanmalı, dağıtılmalıdır dedik ama ne yurttaşlarımız ne de sağlık çalışanları maskeye ulaşabildi. Beş maskeyi dağıtamadınız, yurttaşlarımız ve sağlık çalışanları kişisel koruyucu malzemeleri çok daha yüksek fiyatlarla, yarattığınız karaborsadan temin etmek zorunda kaldılar. Yaşanan kaos bizleri maalesef haklı çıkardı.

GRİP AŞISI KONUSUNDA UYARDIK



Aylar öncesinden grip aşısı konusunda uyardık, gerekli çalışmaları yapın dedik. Grip salgınıyla birlikte COVID-19 yıkıcı bir etki yapar dedik. Tüm toplumun aşılanması gerekirken, temin edilen aşı sayısı risk gruplarının hemen hiçbirine yetmedi. Sağlık çalışanlarını bile risk grubunda saymadınız. Yurttaşlarımız, yaşanan bu kaosun içinde aşı bulabilmek için ASM’ler, eczaneler, hastaneler arasında dolaştı durdu. Yarattığınız bu kaos yurttaşlarımıza sağlık sorunu, sağlık çalışanlarına da şiddet olarak döndü. Aşının bizler için bir hak, sizler için bir ödev olduğunu söyledik ama siz ödevinizi yapmadınız.

HER ÖLÜMÜN SORUMLUSU SİZSİNİZ

COVID-19 sağlık çalışanları için bir meslek hastalığı sayılmalıdır dedik. Siz samimiyetsiz, ciddiyetsiz şekilde konuyu bulandırdınız. Biz yasa istiyoruz dedik, siz sağlık çalışanlarıyla alay edercesine, bir sayfalık yazıyla kamuoyunu yanıltmayı seçtiniz. Bizlerin, hukukçuların, milletvekillerinin anlattıklarını dinlemeyip sağlık çalışanlarını oyaladınız. 2020 yılını geride bıraktığımız bu günlerde sizleri tekrar ve daha güçlü uyarıyoruz. Ekonomik çıkarları ve siyasi kaygılarınızı değil halkımızın ve bizlerin sağlığını önceleyin. Salgın yönetiminde aklı, bilimi ve bizleri dinleyin. Önlenebilir her ölümün sorumlusu sizsiniz. Yaşam hakkımızın ihlaline karşı sessiz kalmayacağız.

BİZLER YAŞAMAK, YAŞATMAK İSTİYORUZ!

Pandeminin başından bu yana yaşamını kaybeden yurttaşlarımızın yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yitirdiğimiz tüm sağlık çalışanlarını bir kez daha saygıyla anıyoruz. Onlar hastalarının sağlığı için kendi canlarını hiçe saydılar ama sizin yönetememeniz yüzünden hayatlarını kaybettiler. Sağlık çalışanlarını ve vatandaşlarımızı kaybettiğimiz, yanlış sağlık politikaları sonucu ölümlerle ve tükenmişlikle geçen bir yılı geride bırakıyoruz ama tükenmememiz için, ölmememiz için yılın değil sizin zihniyetinizin değişmesi gerektiğini biliyoruz. Sağlık emek, meslek örgütleri ve tüm sağlık çalışanları adına, size “Artık yeter daha fazla eksilmek istemiyoruz” diyoruz. Bizler yaşamak, yaşatmak istiyoruz!”

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Yukarıda 6 STK’nın uyarılarını sizinle paylaştım…

Pandemi, hayatımızı alt üst etti…

İnsanların yaşama sevincini elinden aldı…

İnsanlar önlerini göremez hale geldi…

Hükümet, bizi şu pandemi illetinden kurtarmak için her şeyi göze almalı. Her adımı atmalı.

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Yazıcıda tasarruf

İzmit Belediyesi, kiralık printerlar yerine Devlet Malzeme Ofisi’nden bünyesine kazandırdığı 55 adet A3 ve A4 yeni nesil printerlar ile maliyet ve kağıttan büyük tasarruf edecek. Yazıcıları satın alan İzmit Belediyesi, halkın parasına ve milli servete sahip çıkmaya devam ediyor. Devir tasarruf devri… Devir, har vurup harman savurma devri değil.

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Sağlıkçılara

ulaşım desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, pandemi döneminde ön saflarda hizmet veren sağlık çalışanlarının ücretsiz ulaşım hizmetini 31 Mart 2021 tarihine kadar uzattı. Bu karar sağlıkçıları sevindirdi. Sağlıkçılar, her şeyin en iyisini hak ediyor.

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Türk-İş: Açlık sınırı

aralıkta 2.590 TL

Türk-İş'in hesaplarına göre aralık ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 2.590 lira oldu. 2021 yılında uygulanacak 2.825 TL asgari ücret ile 2020 yılının Aralık ayındaki açlık sınırı arasında 235 TL fark var.