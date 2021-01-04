Erhan Altın’a sökmez…

Öyle katakulli…

Ayak oyunları…

Ters gitmeler…

Gidere giderler…

Vız gelir, tırıs gider…

Samsunludur…

Herkes Göztepeli bilir…

Fenerbahçe’de oynadı…

Ama sapına kadar Kocaelisporludur…

Zeki Kaya ile beraber en iyi seçimdir bu kulüp için…

Jübileyi de beraber yapmışlardır…

Fotoğrafa bakın ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız…



Kazanmayı öğrendik, kaybetmeyi unutalım…

Kocaelispor kazanmayı öğrendi…

Mantıklı hareket edip, boşa koşmadan maç kazanmayı belledi…

Gücünü ekonomik kullanarak, son 10 dakikadaki finalleri kazanmayı becerdi…

Kapalı kilitlerin anahtarını buldu…

Zorlu finaller var…

24Erzincan, Hekimoğlu Trabzon, Sarıyer, Manisa FK…

Bu dört maç her şeyi belli edecek…

Dördünü de kazanırsak, zirveyi de gele geçirir ve bu işi bitiririz…

Kazanmayı öğendik, kaybetmeyi tamamen unutalım yeter…

Sumudica havasını atıyor ama…

Bir garip teknik adam…

Korona virüsü çıkar çıkmaz özel uçakla ülkesine kaçıyor…

Hangi kulüpte görev yaparsa yapsın, İstanbul dukalığını zorluyor…

3 takımdan birinin başına geçmesi an meselesi…

Gaziantep FK’yı zirveye taşıyor…

Önüne geleni ezip, geçiyor…

Ama Kocaelispor’u elbette bilmiyor…

Hemşerisi Stangaciu iyi bilir…

Nitekim kupa mazında kendi de gördü…

Futbolcuların, son 5 dakikayı yatarak geçirip, 3-2 zar zor tur atladı…

En zorlandığın maçın oldu…

Bizi bir de Süper Lig’de gör Sumu-DUKA…

Ronaldo mu, hadi oradan be !..

2020’nin belalarıyla uğraştığımız yetmezmiş gibi, son gün bir de sinirimiz bozdular…

Dünyada 100 yılın enleri açıklandı…

100 yılın takımı Real Madrid…

Olabilir…

100 yılın teknik direktörü Pep Guiardiola…

Yuh…

Ferguson, Wenger dururken…

Ama, Dünya Kupası’nda bir tek başarısı olmayan oyuncu Ronaldo, 100 yılın futbolcusu seçildi…

Pes !..

Pele değil…

Maradona hiç değil…

Messi yanına bile yaklaşamıyor…

Müller…

Beckenbauer…

Socrates…

Platini…

Yani bunlar bir kenara…

100 yılın yıldızı Ronaldo ha !..

Yuh !..

Ulan bu iş Eurovision şarkı yarışmasını da geçti…

“Kapitalist Covid !”in sonu bu işte…

Akıl tutulması !..

Yemeksepeti.com… Martı kon…

Yemeksepeti.com, Sarıyer’in en büyük destekçilerinden…

Ceo’su resmen başkan gibi…

Yani bu firmadan ısmarladığımız her ürünün geliri Sarıyer’e kaynak oluyor…

Ne diyelim !..

Yemeksepeti.com…

Martı’nın cebine kon !..