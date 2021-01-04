Aile, adalet ve Milli Eğitim  Bakanlıkları ve kadın cinayetleri!

EMİNE BULUT’un eski kocası tarafından boynu kesilerek katledilmesi üzerine ,26.08.2019 tarihinde ve bu köşede “kadın cinayetlerinin düşündürdüklere” başlıklı bir makale yazmıştım. Bu yazıda kadın cinayetlerinin nedeninin;siyasi sonuç elde etmek için,bağırıp çağıran ve toplumu kutuplaştıran siyasi anlayışın,bilimsel eğitimden çok dogmatık eğitime yönelen eğitim sisteminin ,oturmuş bağımsız ve çağdaş bir adalet,ceza ve infaz sisteminin olmayışı gibi hususlar olduğunu,bu konulara eğilmeden ,kınama mesajları ile yetinilerek kadın cinayetlerinin önlenemeyeceğini ,iddianamenin hemen düzenlendiğini,iktidar tarafından kınama mesajlarının yayınlandığını ama böyle devam ederse yeni cinayetlerin devam edebileceğini belirtmeye çalışmıştım.

**

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, ülkemizde geçen yıl 7 tanesi Kocaeli’de olmak üzere 300 kadının öldürüldüğünü, şüpheli ölümler de eklendiğinde 2011 yılında 121 olan cinayet miktarının bu yıl itibariyle büyük bir artışla 500 lü rakkamlara ulaştığını görüyoruz.Halbuki yıllarca süren mücadelelerden sonra bu konu ile ilgili 6284 sayılı kadının korunmasına dair kanun yapılmasına rağmen bu cinayetler önlenemiyor.

Çünkü Ağustos 2019 tarihinde belirtmeye çalıştığım konularla ilgili hiç bir çalışma yapılmıyor.

Ne aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, ne milli eğitim bakanlığı ve ne de denetimli serbestlik konusunda adalet bakanlığı görevlerini yerine getiriyor.Şekli ,kağıt üzerinde ,adam sendeci anlayış ile çılışıldığı için de ne yazık ki cinayetler artarak devam ediyor.Toplumda önemli bir sosyal yara olarak kanamaya devam ediyor.

**

Örneğin; Hatice Bengi’nin evli olduğu Hüseyin Bengi tarafından bir gün boyunca şiddete maruz bırakıldığı,denetimli serbest olan failin, Hatice Bengi’yi “öldü” zannettiği için bıraktığı, şikayet etmek için gidildiğinde ise kendisine “adliye kapalı 3 gün siz kendinizi güvende tutacak bir yer bulun, bir yerde saklanın, 3 gün sonra biz işleme koyarız ”dendiği ortaya çıktı.

**

Girin her üç bakanlığın internet sitelerine bu hayati konu ile ilgili önemli bir çalışmanın olmadığını göreceksiniz.

Sosyal hizmetlerin Kocaeli sayfasına girildiğinde, iş ilanları vs.lerin bulunduğu ama bu kadar önemli bir konuda en küçük bir çalışmanın olmadığı görülüyor.

**

Halbuki çağdaş dünyada bu tür suçların sadece cezalandırılması ile yetinilmez. Suçu doğuran toplumdaki sosyal psikolojik ve kültürel nedenlere bakılır. Bu konuda ilgili birimler ailelerde sosyolojik incelemeler yaparak insanları cinayete iten nedenleri ortaya çıkartarak cinayetin işlenmesini önler.

Denetimli serbestliği biz tahliye süren doldu, usulen bir psikolojik inceleme yapın ve mahkumu salın şeklinde anlıyoruz. Halbuki denetimli serbestliğin temelinde dışarıda denetim süresini geçiren hükümlünün rehabilite edilmesi ve topluma kazandırılması şartı vardır.

Bizde böyle bir şey gördünüz mü hiç?

**

Bu konuda, iktidarın toplumu kamplaştıran hamasi nutuklar atmaktan, iddianame düzenleyerek sadece suçluyu cezalandırmaktan çok, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Adalet Bakanlığının ortak çalışma yapmaları, bu şekilde cinayetlerin toplumsal nedenlerini tespit etmeleri ile suçu kaynağında yok etme, suç işleyenlerin de topluma kazandırılmasının sağlanması sorumluluğu vardır.

Tabii muhalefetin de bu konularda etkili çalışma yaparak projemler üretmesi ve iktidarı zorlama sorumluluğu da.

Yoksa her yıl bu cinayetlerin artarak devam edeceği gözüküyor.

Aileler dağılıyor, insanlar hayatlarını kaybediyor.

Tabi bu arada ülkemiz de kaybediyor.