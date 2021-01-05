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Makale Yazısı-05 Oca 2021 - 20:00

2021 yılı…
Raif Kandemir

Raif Kandemir

Ne umutlarla başlamıştık 2020 yılına. Yeni yılda kendimiz, ailemiz  yakınlarımız, Milletimiz ve insanlık adına  güzel olan ne varsa dilemiştik. Ömrümüzden bir yılın daha gideceğini bile göz ardı etmiş, Mutlu olmayı hedeflemiştik… 

Önümüze gelen veriler, ulaşılan fiili durum ve sonuçlara bakılınca ne yazık ki, hiç de öyle olmadı. Siyasi, iktisadi, Milli ve manevi varlıklar açısından son derecede sevimsiz bir yıl yaşadık. 

Bütün iyi dileklerimizle ve hakkımız olan beklentilerle, gelen yeni yılın umutlarla kapısına dayandık, diyoruz ki;  

Atatürk ilke ve inkılaplarının  aydınlık eserleri günümüzün ve geleceğimizin ışığı olsun, hiç sönmesin. 

Laik, demokratik, sosyal, hukuka saygılı ve  bağlı cumhuriyetimizle tam bağımsız devletimiz sonsuza değin  varlığını  sürdürsün.   

Ülke bütünlüğümüze, milletçe birliğimize yönelen iç ve dış saldırılar, düşmanlıklar ülkemize zarar vermesin. 

Sağlığımız yerinde olsun, mutluluğumuz artsın asla eksilmesin. Salgın belası defolup gitsin. 

Ülkemizin  Dünya  devletleriyle olan ilişkileri, insani vicdani  sınırlar içerisinde, uluslararası hukukun uygun koşullarında,  milliyetçilik  duygularıyla  yükseklere  taşınsın.  

Komşu ülkelerden  gelen  ve  toprak bütünlüğümüzü  tehdit eden  saldırı ve işgaller her hangi bir  çatışma olmadan  halledilsin.  

Her  ne  sebeple olursa olsun  savaşlar olmasın, insanlar ölmesin. 

Kaynağı kültürsüzlük ve  eğitimdeki çarpıklıklar  olan  şiddetin her türlüsü  yer yüzünden  yok olsun. Kadınlara ve çocuklara  yönelik şiddet ve  tecavüz  eylemleri  içimizi yakmasın. 

Dünya  nimetleri, milli  gelir  hakça paylaşılsın.  Dar ve  orta  gelirli insanları  yoksulluğa sürükleyen adaletsiz gelir dağılımı ortadan kalksın, kimseler  yokluk , sefalet  görmesin… 

Güzel insanların yüreğinde yaşatıp hayata geçirmek istedikleri  bütün  güzellikler  gönüllerine  göre  olsun, 

Allah;  fitne, fesat ve  hasetle, Türkiye  Cumhuriyetinin varlığına, bütünlüğüne ve  devamına  zarar verecek bütün unsurları kahreylesin… 

  Siyaset Dünyamız  ve  siyasilerimiz Türk Milletine  yakışır, ağırbaşlı, saygılı, paylaşımcı, şeffaf ve  olgun bir  seviyede siyaset anlayışını  bu ilkeler çerçevesinde halkımızın önüne  koysun, barışa örnek olsun ! 

 Yaz boz  tahtasına   dönen   eğitim sistemimiz, modern çağın gelişimine   uygun bir seviyede   Atatürk ilke  ve inkılaplarının esaslarına  oturtularak istikrara  kavuşturulsun. 

Geleceği düşünülmeksizin ve gerekli eğitim koşulları   sağlanmaksızın,  açılmış olmak için açılan  eğitim kurumlarından   diploma  almış,  diplomalı  işsizlerimizi  istihdam  edecek     olanaklar   sağlansın. İstihdam edilemeyen  diplomalıların   öğrenim  kredi borçları  silinsin. Ya  da faiz işletilmeksizin  işe başlayacakları  zamana  kadar  durdurulsun. 

İşsizliği   ortadan kaldıracak   Zirai ve  sınaiyi  yatırımlarla istihdam  alanları açılarak, işsizlik sorun olmaktan çıksın. 

Gelen  gideni aratmasın… 

Bu  duygu ve  düşüncelerle,  Türk Milletinin,  Türklük gururunu yaşayabilenlerin, vatanımızın  sadık bekçilerinin ve  varlığını  Türk varlığına  armağan edebilen  her türlü  övgüye  layık  vatan evlatlarının;  Yeni yılı  hayırlı olsun, hayırlar getirsin… 

En derin ve içten duygularımla  yeni yılınızı kutluyorum. 

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