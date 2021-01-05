2021 yılı…

Ne umutlarla başlamıştık 2020 yılına. Yeni yılda kendimiz, ailemiz yakınlarımız, Milletimiz ve insanlık adına güzel olan ne varsa dilemiştik. Ömrümüzden bir yılın daha gideceğini bile göz ardı etmiş, Mutlu olmayı hedeflemiştik…

Önümüze gelen veriler, ulaşılan fiili durum ve sonuçlara bakılınca ne yazık ki, hiç de öyle olmadı. Siyasi, iktisadi, Milli ve manevi varlıklar açısından son derecede sevimsiz bir yıl yaşadık.

Bütün iyi dileklerimizle ve hakkımız olan beklentilerle, gelen yeni yılın umutlarla kapısına dayandık, diyoruz ki;

Atatürk ilke ve inkılaplarının aydınlık eserleri günümüzün ve geleceğimizin ışığı olsun, hiç sönmesin.

Laik, demokratik, sosyal, hukuka saygılı ve bağlı cumhuriyetimizle tam bağımsız devletimiz sonsuza değin varlığını sürdürsün.

Ülke bütünlüğümüze, milletçe birliğimize yönelen iç ve dış saldırılar, düşmanlıklar ülkemize zarar vermesin.

Sağlığımız yerinde olsun, mutluluğumuz artsın asla eksilmesin. Salgın belası defolup gitsin.

Ülkemizin Dünya devletleriyle olan ilişkileri, insani vicdani sınırlar içerisinde, uluslararası hukukun uygun koşullarında, milliyetçilik duygularıyla yükseklere taşınsın.

Komşu ülkelerden gelen ve toprak bütünlüğümüzü tehdit eden saldırı ve işgaller her hangi bir çatışma olmadan halledilsin.

Her ne sebeple olursa olsun savaşlar olmasın, insanlar ölmesin.

Kaynağı kültürsüzlük ve eğitimdeki çarpıklıklar olan şiddetin her türlüsü yer yüzünden yok olsun. Kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet ve tecavüz eylemleri içimizi yakmasın.

Dünya nimetleri, milli gelir hakça paylaşılsın. Dar ve orta gelirli insanları yoksulluğa sürükleyen adaletsiz gelir dağılımı ortadan kalksın, kimseler yokluk , sefalet görmesin…

Güzel insanların yüreğinde yaşatıp hayata geçirmek istedikleri bütün güzellikler gönüllerine göre olsun,

Allah; fitne, fesat ve hasetle, Türkiye Cumhuriyetinin varlığına, bütünlüğüne ve devamına zarar verecek bütün unsurları kahreylesin…

Siyaset Dünyamız ve siyasilerimiz Türk Milletine yakışır, ağırbaşlı, saygılı, paylaşımcı, şeffaf ve olgun bir seviyede siyaset anlayışını bu ilkeler çerçevesinde halkımızın önüne koysun, barışa örnek olsun !

Yaz boz tahtasına dönen eğitim sistemimiz, modern çağın gelişimine uygun bir seviyede Atatürk ilke ve inkılaplarının esaslarına oturtularak istikrara kavuşturulsun.

Geleceği düşünülmeksizin ve gerekli eğitim koşulları sağlanmaksızın, açılmış olmak için açılan eğitim kurumlarından diploma almış, diplomalı işsizlerimizi istihdam edecek olanaklar sağlansın. İstihdam edilemeyen diplomalıların öğrenim kredi borçları silinsin. Ya da faiz işletilmeksizin işe başlayacakları zamana kadar durdurulsun.

İşsizliği ortadan kaldıracak Zirai ve sınaiyi yatırımlarla istihdam alanları açılarak, işsizlik sorun olmaktan çıksın.

Gelen gideni aratmasın…

Bu duygu ve düşüncelerle, Türk Milletinin, Türklük gururunu yaşayabilenlerin, vatanımızın sadık bekçilerinin ve varlığını Türk varlığına armağan edebilen her türlü övgüye layık vatan evlatlarının; Yeni yılı hayırlı olsun, hayırlar getirsin…

En derin ve içten duygularımla yeni yılınızı kutluyorum.