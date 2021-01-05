2005 yılında asgari ücret 6 bin 750 TL değerindeydi!

Yeni yıl asgari ücretliler için iki farklı heyecan yaşatır. Birincisi, aldığı çeyrek bilete büyük ikramiye çıkma olasılığının heyecanı, ikincisi asgari ücretin ne kadar olacağını bekleme heyecanı.

Genelde ilk hayal hep suya düşer, ikinci hayal ise az da olsa yüreklerine su serper. Öyle ya da böyle bir zam alacaklarını bilirler.

Bizim ülkemizde maaşın ne kadar düşükse yaptığın iş te o kadar ağırdır. Genelde de asgari ücretli çalışanlar, ağır iş kollarında, tehlikeli işlerde çalışırlar. Zar zor geçinen asgari ücretli her yılın son günleri yaklaştıkça alacakları zammı düşünürler…

Sendikalar ne derse desin bu yıl asgari ücrete hatırı sayılır bir zam yapıldı. Yaklaşık 500 TL’lik zam, asgari ücretle çalışanların büyük bir bölümünü sevindirdi.

500 TL’lik zammın sevincini buruk karşılayanlar da var. O da, işveren cephesinden bakanlar. Asgari ücretli, “Maaşa zam, işe son” korkusu yaşıyorlar. Çünkü her yıl yapılan asgari ücret zammı işçiyi ilgilendirdiği kadar işvereni de ilgilendiriyor. Gideri artan işveren ya personel çıkartıyor ya da ürettiği ürünü pahalıya satmaya başlıyor. Böylelikle kısırdöngü oluşuyor. Zam alan asgari ücretli hem işten atılma korkusu yaşıyor hem de ilk ayda aldığı zammın eridiğini görüyor.

Bunu daha net görmek için tarihe bir yolculuk yapmaya ne dersiniz?

Hadi 2005’e gidelim.

2005 yılında asgari ücret 350 TL idi ancak o tarihte bu parayla tanesi 38.50 TL olan çeyrek altından tamı tamına 9 adet alabiliyordunuz. 2020 yılının son gününde ise asgari ücretle sadece 3.1 adet çeyrek altın alabiliyorsunuz.

Bu da insanların zamma rağmen alım gücünün ne kadar düştüğünü gösteriyor.

2005 yılında patronunuzla bir anlaşma yapsaydınız. Ve ona hiç zam istemediğinizi ancak maaşınızı altın olarak ödemesini kabul ettirseydiniz, bugünkü geliriniz tamı tamına 6 bin 750 TL olacaktı. Çünkü bugün 9 çeyrek altının TL olarak karşılığı 6 bin 750…

İŞTE ALTININ VE ASGARİ ÜCRETİN 15 YILLIK SEYRİ

YIL ÇEYREK ALTIN FİYATI ASGARİ ÜCRET MİKTARI KAÇ ADET ÇEYREK ALINIRDI

2005 38.50 350 TL 9 ADET

2006 50.00 380 TL 7.6 ADET

2007 53.00 419 TL 7.9 ADET

2008 71.00 503 TL 7. ADET

2009 91.00 546 TL 6 ADET

2010 119.00 599 TL 5 ADET

2011 165.00 658 TL 3.9 ADET

2012 164.00 739 TL 4.5 ADET

2013 137.54 803 TL 5.8 ADET

2014 150.00 891 TL 5.9 ADET

2015 168.00 1000 TL 5.9 ADET

2016 215.42 1300 TL 6 ADET

2017 262.43 1404 TL 5.3 ADET

2018 358.70 1603 TL 4.4 ADET

2019 478.75 2020 TL 4.2 ADET

2020 742.62 2324 TL 3.1 ADET

2021 750.00 2825 TL 3.7 ADET

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü “Kültür Turizm Söyleşileriyle” dikkat çekiyor

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, pandemi döneminde de kültürel faaliyetlerin devam etmesi için yeni projelerle sahneye çıktı. Önce ilçe kütüphaneleriyle ilgili bir dizi çalışma yapan Taşdelen, kültür etkinliklerinin pandemiye takılmaması için de yoğun bir mesai harcıyor. Müdürlük, yeni dönemde kültür etkinliklerinin sanal ortama taşıyor.

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, pandemi sürecinde sosyal ve kültürel etkinliklerini sosyal medya mecrasına taşıdı. Kuruma ait youtube, instagram, facebook ve twitter hesaplarını aktif hale getiren İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, haftada bir gün sosyal medya hesaplarından yayın gerçekleştirmeye başladı. “Kültür Turizm Söyleşileri” adıyla gerçekleşen yayınlar geniş bir yelpazeye sahip olup; Kentin kültürel miraslarından geleneksel el sanatlarına, fotoğrafçılıktan tükenmeye yüz tutmuş mesleklere, kentin tarihi, doğası ve turizm varlıklarına kadar pek çok alanı kapsamakta. Bugüne kadar 10 binlerce kişiye ulaşan ve binlerce yorum ve beğeni alan Kültür Turizm Söyleşileri, mayıs ayına kadar devam edecek.

16 Ocak Basın Onur Gününde online etkinlik var!

Kocaeli Gazeteciler Camiyeti’nin her yıl kutladığı 16 Ocak Basın Onur Günü etkinliği bu yıl online olarak gerçekleştirilecek. Mustafa Kemal Atatürk’ün, yaşamı boyunca yaptığı ilk ve tek basın toplantısını, Kocaeli’de gerçekleştirmesinin anısına kutlanan bu özel gün, bu yıl görkemli bir şekilde yapılamayacak. Pandemi nedeniyle etkinlik online olarak yapılacak ve düzenlenecek. Resmi törenler ise mütevazi bir şekilde ve az sayıda katılımla yapılacak. Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan, “Her yıl gerçekleştirdiğimiz üyelere yönelik çekilişimizi bu yıl canlı yayınla sosyal medya hesabımızdan yapacağız” açıklamasında bulundu.

Turkcell Superonlıne’a elini kaptıran…

Tek bir telefon görüşmesiyle aboneliğinizin kabul edildiği Turkcell Superonlıne’a girmek çok kolay çıkmak ise neredeyse imkansız. Körfez Yarımca’da ikamet eden bir vatandaş, taahhüt süresi bittikten sonra aboneliğini iptal ettirmek istemiş. 0532 532 00 00​ numaralı bireysel müşteri hizmetleriyle görüşen ve aboneliğini iptal ettirmek isteyen vatandaşa defalarca iptal kaydı açılmış ancak iptal bir türlü gerçekleştirilememiş.

Körfez Yarımca’da kapı kapı gezerek insanları Turkcell Superonlıne’a üye yapan işletme, iş iptale geldiğinde aynı kolaylığı ve hızı maalesef göstermiyor. 15 dakikada abone olabildiğiniz sistemden çıkmanız ise neredeyse imkansız. Bir aydır aboneliğini sonlandırmaya çalışan vatandaş, bir türlü bu işlemi gerçekleştirememiş. Defalarca aboneliğinin bitirilmesi için müşteri temsilcisini arayan vatandaştan en son bir faksla iptal dilekçesi göndermesi istenmiş. Yana yana faks cihazı arayan 72 yaşındaki vatandaşın iptal işlemi halen gerçekleştirilememiş. Aman dikkat, abonelik sözleşmesi imzalamadan önce, çalışacağınız kuruma çok dikkat edin.