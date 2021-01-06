Bakıp da göremeyen gözler!..

Sağlıklı bir yaşam, insanın “bedensel ve ruhsal sağlığı” olarak tanımlanır.

Sağlıklı bir beden için, çocukluk yıllarından itibaren “sağlıklı ve dengeli bir beslenme” gerek.

Ne yazık ki, ülkemizde egemen olan ekonomik ve siyasal düzen, toplumun büyük bir kesimini sağlıklı ve dengeli bir beslenmeden yoksun kılıyor.

Kimi siyaset bezirganlarına bakarsanız, kuru ekmekle de karın doyarmış! Oysa, karın doyurmak başka, “beslenmek” başka bir durumdur!

İnsanın ruh sağlığı ise, çok daha derin bir konu;

Öncelikle, beş duyunun yerinde olması gerek. Bu duyulardan birini yitiren bir insanın ruhsal sağlığından söz edebilmek zordur!



İçinde bulunduğumuz hafta “Beyaz Baston Körler Haftası” olarak belirlenmiş.

İŞKUR verilerine göre ülkemizde 11 bin 700 görme engelli varmış. İstihdam edilen ise Bin 578 kişi olarak görülüyor.

Bir insan görme yetisini kaybetmesi, insanca ve dengeli bir yaşam için en büyük engellerden biri olmalı.

Görme engeli, doğuştan olabiliyor.

Annenin sağlıklı ve dengeli beslenememesi, bebek için en büyük risk kaynağı. Pek çok hastalığın da kökeninde bu sorun var.

İnsan, başta trafik ve iş kazaları olmak üzere, pek çok nedenle görme yetisini yitirebiliyor.

Bu hafta içinde “Görme engelliler dernekleri” özellikle pandemi koşulları nedeniyle, çeşitli bildirilerle bu hafta içinde toplumun ve yöneticilerin dikkatlerini çekmeye çalışacaklar.

Bu toplumda yaşayan her insan “potansiyel bir engelli” olabileceğini düşünerek, görme engellilerin sorunlarına duyarlılıkla bakmalıdır.

Uygar ve gerçek anlamıyla gelişmiş bir toplum, vatandaşlarının “ruhsal ve bedensel sağlığı” ile ölçülür.

Hastaneleri ve cezaevleri tıklım tıklım dolu bir toplum, “uygar ve gelişmiş” bir toplum olduğunu iddia edemez!

Şimdi, akıl, vicdan ve insafla düşünelim;

Görme engelli insan sayısını en aza indirebilmek için neler yapmalı?

Öncelikle, ekonomik ve sosyal adaletsizliği gidermeliyiz.

Çalışanların büyük çoğunluğunun asgari ücretle yaşamaya çalıştığı bir toplum sağlıklı ve dengeli beslenemez.

SOSYAL DEVLET tüm koşulları ve kurumlarıyla hayata geçirilmelidir.

Anne adayları kamu desteği ile sağlıklı beslenme olanağı bulmalıdır.

“KAMUSAL SAĞLIK” anlayışı, ülkedeki sağlık siyasetinin temeli olmalıdır..

Trafik ve iş kazalarını ölemeye yönelik önlemler alınmalıdır.

Görme engellilerin çağın gereklerine uygun bir eğitim süreci ile iş ve toplum yaşamına kazandırılması sağlanmalıdır.

Görme engelliler dernekleri ciddiye alınmalı, seslerine kulak verilmelidir.

Anayasasında “Demokratik, Laik, Sosyal bir HUKUK DEVLETİ” olduğu belirtilen bir ülkeye yakışan budur.