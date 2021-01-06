2020 yılında Türkiye’de ne oldu? 

2020 yılını geride bıraktık…

Zor bir yıl oldu…

Pandemi belasıyla uğraştık…

Uğraşmaya da devam ediyoruz…

Dün Vikipedi (özgür ansiklopedi)’ye baktım..

2020 yılını inceledim…

2020 yılında Türkiye'de gerçekleşen olaylara yer verdi…

Mayıs ayı yoktu, ben ekledim.

Bunları sizinle paylaşmak istedim…

Hafızanız tazelensin…

OCAK

6 OCAK - Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının (MİT) yeni binası Etimesgut, Ankara’da açıldı.

10 OCAK - COVID-19 hastalığı ile mücadele için Türkiye Sağlık Bakanlığı bünyesinde Koronavirüs Bilim Kurulu oluşturuldu.

11 OCAK - Silivri açıklarında Richter Ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

15 OCAK - Anayasa Mahkemesi Vikipedi'nin erişim engelini kaldırdı.

24 OCAK - Elâzığ açıklarında Richter Ölçeğine göre 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi, 41 kişi öldü.

ŞUBAT

4-5 ŞUBAT - Van çığ faciası: Van'da gerçekleşen 2 çığ faciasında toplam 41 kişi ölmüştür.[6]

5 ŞUBAT - Pegasus Hava Yolları'nın 2193 sefer sayılı uçuşu: İzmir- İstanbul seferini yapan ve Adnan Menderes Havalimanı'ndan kalkan uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı'na indikten sonra pistten çıkmış, 177 yolcu ve 6 mürettebattan arasından üç kişi hayatını kaybederken 179 kişi yaralanmıştır.

23 ŞUBAT - 2020 İran-Türkiye depremleri: İran'ın Batı Azerbaycan Eyaleti'nin Hoy ilinde meydana gelen 5.8 Mw ve 5.9 büyüklüğündeki depremlerde İran'da 75 kişi yaralandı, Van'da ise 10 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.

27 ŞUBAT - İdlib'te Suriye Hükûmeti tarafından Türk konvoyuna saldırı sonucu 33 asker şehit oldu, 32 asker yaralandı.

MART

1 MART - Türkiye, Bahar Kalkanı Harekâtı'nı başlattı.

11 MART - Türkiye'de COVID-19 pandemisi: Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de ilk kez Koronavirüs vakasına rastlanıldığını açıkladı.

12 MART - COVID-19 tedbirleri kapsamında İlköğretim ve Ortaöğretim 16 Mart'tan itibaren 1 hafta süreyle tatil edildi. Üniversiteler ise 3 hafta süreyle tatil edildi.

17 MART - Türkiye'de COVID-19'dan kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.

21 MART - COVID-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirildi.

25 MART - COVID-19 tedbirleri kapsamına tüm eğitim kurumlarında eğitime 30 Nisan'a kadar ara verildi.

NİSAN

3 NİSAN - COVID-19 tedbirleri kapsamında 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı getirildi.

10 NİSAN - COVID-19 pandemisi ile mücadele kapsamında 31 ilde 2 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildi.[17]

17 NİSAN - COVID-19 pandemisi ile mücadele kapsamında 31 ilde 2. defa haftasonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi.[18]

23 NİSAN - Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yıldönümü kutlandı.

MAYIS



11 MAYIS: Kontrollü sosyal hayata geçişin ilk adımları 11 Mayıs'ta atıldı. Berber, kuaför, güzellik salonu, alışveriş merkezleri ile giyim eşyası, ayakkabı, çanta, zücaciye gibi ürünlerin satıldığı işletmeler belirlenen kurallar çerçevesinde yeniden faaliyete geçti.

19 MAYIS: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması altında kutlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine saatler 19.19'u gösterdiğinde vatandaşlar, evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı okudu.

27 MAYIS: Cumhuriyet tarihinin en karanlık dönemlerinden birine ev sahipliği yapan, ismi "yassı", namı "yaslı" ada olan Demokrasi ve Özgürlükler Adası 27 Mayıs'ta törenle açıldı.

28 MAYIS: Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih", Karadeniz'de sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek üzere İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde 29 Mayıs'ta sefere çıktı.

29 MAYIS: Toplu ibadetin kısıtlanmasından yaklaşık 2,5 ay sonra 29 Mayıs'ta ilk cuma namazı kılındı.

HAZİRAN

1 HAZİRAN - COVID-19 pandemisi ile mücadele amacıyla getirilen yasaklar kademeli olarak kaldırıldı. Normalleşme süreci başladı.

14 HAZİRAN - Bingöl, Karlıova açıklarında Richter Ölçeğine göre 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 1 güvenlik korucusu şehit oldu.

15 HAZİRAN - Türkiye, Kuzey Irak'ta teröristlerce üs olarak kullanılan bölgelere Pençe-Kartal Operasyonu adıyla hava taaruzu başlattı.

17 HAZİRAN- Türkiye, Kuzey Irak'a Pençe-Kaplan Operasyonu'nu başlattı.

Türk diplomat Volkan Bozkır, Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu Başkanlığına seçildi.

TEMMUZ

3 TEMMUZ - Sakarya, Hendek'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. 6 işçi vefat ederken 114 işçi yaralandı.[25]

6 TEMMUZ - Çanakkale, Gelibolu, Ilgardere mevkiinde 450 hektar orman yandı. Çanakkale Boğazı'nda ulaşım durduruldu.[26]

7 TEMMUZ - Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığı seçimi yapıldı. Mustafa Şentop yeniden seçildi.

10 TEMMUZ - Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını oy birliğiyle iptal etti. Kararın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya'nın idaresinin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek camii olarak ibadete açılması kararını imzaladı ve karar resmî gazetede yayımlandı.

AĞUSTOS

21 AĞUSTOS - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de yapılan sondaj faaliyetleri sonucunda 320 milyar metreküp doğal gaz keşfedildiğini açıkladı.

22 AĞUSTOS- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kariye Camii'nin idaresinin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek camii olarak ibadete açılması kararını imzaladı ve karar resmî gazetede yayımlandı.

23 AĞUSTOS - Giresun ve yedi ilçesinde sel ve heyelan felaketi meydana geldi. 6 kişi öldü.

25 AĞUSTOS - Ahlat Köşkü, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü etkinlikleri sırasında açıldı.

EYLÜL

3 EYLÜL - Ankara ve Tarsus'u birbirine bağlayan Otoyol 21 hizmete açıldı.[33]

17 EYLÜL - Türkiye'nin ilk uçan arabası olarak tanıtılan Cezeri, Teknofest Gaziantep'te havalandı.[34]

21 EYLÜL - Yüz yüze eğitim 1. sınıf ve okul öncesi öğrencilerini kapsayacak şekilde kademeli olarak başladı.

24 EYLÜL - Tekirdağ, Marmaraereğlisi açıklarında Richter ölçeği'ne göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

27 EYLÜL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Dağlık Karabağ çatışmaları ile ilgili açıklamasında Türkiye'nin Azerbaycan'a destek verdiğini açıkladı.

EKİM

11 EKİM - Hatay, Belen'de başlayan orman yangınları diğer ilçelere sıçradı. 400 hektar orman yandı.

12 EKİM - Yüz yüze eğitim 2, 3, 4'üncu sınıflar ile 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerini kapsayacak şekilde kademeli olarak başladı.

17 EKİM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de 85 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunu açıkladı.

30 EKİM - 2020 Ege Denizi depremi; Kuşadası Körfezi merkezli olarak, Seferihisar açıklarında Richter ölçeğine göre 6,9 büyüklüğünde deprem ve etkisiyle tsunami gerçekleşti. İzmir'in birçok ilçesinde binalarda hasar oluştu. 117 kişi hayatını kaybetti,1035 kişi yaralandı

KASIM

2 KASIM - Yüz yüze eğitim 5. ve 9'uncu sınıf öğrencilerini kapsayacak şekilde kademeli olarak başladı.

5 KASIM - İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile COVID-19 pandemisi ile mücadele kapsamında yeni tedbirler ilan edildi.

9 KASIM - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Ve Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı.

15 KASIM - Türkiye Grand Prix 9 yılın ardından yeniden düzenlendi.

18 KASIM - İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile hafta sonları 10.00 - 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması ve birçok yeni tedbir getirildi.

ARALIK

10 ARALIK - Türkiye'de COVID-19 pandemisi: Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de vaka sayısının toplam 1 milyon 748 bin 567 olduğunu açıkladı.

14 ARALIK - Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı; Savunma Sanayii Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanı ve Başkanlık yetkililerini yaptırım listesine eklediğini açıkladı.

30 ARALIK - 3 milyon doz Sinovac Biotech COVID-19 aşısı Türkiye'ye ulaştı.

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Yukarıda 2020 yılında yaşananlardan size bir kesit sunduk…

Umarım 2021 yılı, herkes için daha iyi geçer…

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Yozgatlı şehidin mezarı yenilendi



Kandıra’da vatani görevini yaparken 1920 yılında şehit olan Ömer Ünver’in yıpranan mezarı Yozgatlı bir iş insanı tarafından yaptırıldı. İsmini vermek istemeyen iş insanı mezarın başucuna Türk Bayrağı dikilmesini sağladı. İş insanı, mezarın atıl durumunu Babalı Köyü Muhtarı Metin Yürük’ün sosyal medya hesabındaki paylaşımında gördü. Muhtemelen mezarı yapan iş adamı, şehidin yakınıdır.

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Tünele jeneratör!

Büyükşehir Belediyesi, Derince Tüneli’nde elektrik kesildiğinde devreye giren jeneratörü yeniledi. Elektrik kesildiğinde otomatik olarak devreye giren jeneratör tünel içerisindeki aydınlatmanın yanmasını sağlıyor. Güzel bir hizmet… Şunu söylemeliyim ki, Derince Tünel projesi güzel bir proje, keşke tünelin boyutu daha da uzun olsaydı da, Derince’nin iki yakası daha çok noktada birleşseydi.

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2021’in kaderi işsizlik ve iflaslar

Koronavirüsü salgınıyla büyük darbe alan dünya ekonomisini bu yıl da işsizlik ve iflas dalgası bekliyor. Online alışveriş mağaza kapanışlarını hızlandırırken, finans sektörü de batık kredilerle başa çıkmak zorunda kalacak. Gelişmiş ülkelerin toparlanması 2022'de mümkün olabilecekken, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler 2024'e kadar beklemek zorunda kalacaklar. Anlaşılan güvenli aşının bulunacağı 2021 yılsonundan önce de tam anlamıyla normale dönüş mümkün olamayacak.

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Elektrikli araçlar hayatımıza giriyor

Market otoparklarında şarj istasyonu dönemi başlıyor… Elektrikli şarj istasyonu ağı Eşarj ile CarrefourSA, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda Eşarj istasyonu kurulması için işbirliği yaptı. İstanbul’da yer alan üç CarrefourSA marketinin otopark alanına şarj istasyonu yerleştirildi. Anlaşılan elektrikli arabalara ve alışveriş merkezlerinde şarj istasyonlarına alışacağız…

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A101 Instagramda Dünya ikincisi oldu

Dünya çapında faaliyet gösteren sosyal medya strateji ve analiz platformu Social Bakers’ın yayınladığı verilere göre A101, Instagram’da en çok beğenilen markalar arasında birçok dünya markasını geçerek 2. sıraya yerleşti. A101’in sadece Instagram’da 9 milyona yaklaşan takipçi sayısı bulunuyor. Aynı zamanda dünyanın en çok takip edilen marketi olan A101, dünya “alışveriş” sıralamasında da ilk üç marka içinde yer alıyor. A101’i tebrik ediyoruz.

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Telekomünikasyon istihdamı % 7 arttı



Ajans Press’in, Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2020 yılının ikinci çeyreğinde telekomünikasyon sektöründe bir milyon 43 bin kişi istihdam edildi. Böylelikle bu rakamın 2020 yılının ilk çeyreğine göre yüzde 7 arttığı kaydedilirken, 2019 yılının ikinci çeyreğine göre de yüzde 21 arttığı saptandı. Bunun sebebinin COVİD-19 salgınına yanıt olarak uygulanan güvenlik önlemleri, kablolu, kablosuz, uydu ve diğer telekomünikasyon faaliyetlerinin olabileceği kaydedildi. 2008 yılı verileri göz önünce bulundurulduğunda ise telekomünikasyon sektöründe 20-64 yaş arası çalışan 1 milyon 181 bin olarak daha yüksek bir rakamda idi.