Pil bitti ama, umut bitmedi…

Böylesi bir sonuç kimseyi şaşırtmasın…

Bir tarafta yorgunluktan yürüyecek hali kalmayan ve İngiltere’de bile olmayacak şekilde 3 günde bir maç yapan Kocaelispor…

Diğer yanda, son umudu için sahaya çıkan Gümüşhanespor…

Zor bir zemin…

Kolay maç değildi…

Zaten hiç bir maç kolay değil ki bu sene…

Bütçe olarak, camia olarak rakibinden 15 kat fazla olan Kocaelispor, son derece kötü bir oyun sergilerken, Gümüşhane’yi umutlandırdı…

İki pas yapamayan, adeta nefessiz kalan çaresiz Kocaelispor, 3 puanı silinmiş, düşme hattındaki rakibine tek golle boyun eğdi…

Covid’in gözü kör olsun…

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Neyse bu maçta olan oldu…

Şimdi hemen toparlanarak pazar günü 24Erzincan ile yine deplasmanda ve daha da zor bir maça çıkmak için pazara bilenelim…

Aslında Manisa ile aramızdaki puan farkının 4’e inebileceğini yazmıştım iki hafta önce…

Tabii tüm maçları kazanmak suretiyle…

Dün yenilince, Manisa’yı da sevindirdik…

Rahatlattık…

Ayrıca dünkü maçın ayrı bir tablosu, eski teknik adamımız Galip Gündoğdu ile ustası Erhan Altın’ın karşı karşıya gelmesiydi…

Bu ikili, Samsunspor’da görev yapmış, Gündoğdu, Erhan Altın’ın yardımcısı olmuş ve onun referansıyla Kocaelispor’a gelmişti…

Boynuz kulağı geçti…

Gündoğdu ve Gümüşhane, çaresiz ve yorgun Kocaelispor’u yendi…

Bana göre de sürpriz olmadı…