Ne oldu bizim “Müslüman kardeşlerimize”?

Uzatmayacağım.

Hani Müslüman Müslüman’la kardeşti…

Hani Müslüman ülkeler bizim dostumuzdu…

Ne oldu, dış sorunlarımızda hangisi bizim yanımızda?

Suudi Arabistan mı?

Mısır mı?

Birleşik Arap Emirlikleri mi?

Hatta Filistin mi?

“Doğu Akdeniz’deki doğalgazın paylaşımı” sorununda, işte gördük hepsi de Yunanistan’la “aynı ittifak” içinde.

O halde neymiş?

Ülkelerarası ilişkilerde, din kardeşliği, ne bileyim ne dostluğu değil, “karşılıklı çıkarlar” ön plandaymış.

Tabii bu çıkarlar, o Müslüman ülkelerin kendi öz çıkarları da değil, emir aldıkları ülkelerin çıkarları…

ABD, hepsinin de ağababası.

İçlerinden bir tanesi, “bağımsız” hareket edebiliyor mu?

Hepsi fasa fiso!

Ve biz hâlâ “din üzerinden” dış siyasetimize yön vermeye çalışıyoruz.

Dini, inanç sahiplerine bırakalım.

Dini, siyasete alet etmekten vazgeçelim.

Milleti Allah’la ve Kuran’la aldatmak, bize yakışmıyor.

Bugün ülkemizde siyaset de ticaret de dinleştirildi.

İnceleyin bakın, camiye gidenler ve oruç tutanların epey bir kısmı, artık “inandıkları” için değil, “siyasette ve ticarette avantaj sağlamak” için camiye gidiyorlar, oruç tutuyorlar.

Bu gerçeği görmemek için, kör olmak lazım.

Bu muhteşem tablo kimin eseri?

*2002’de dış borcumuz 129.6 milyar dolardı, bugün 421.8 milyar dolar.

*2002’de iç borcumuz 91 milyar dolardı, bugün 137.8 milyar dolar.

*2002’de vatandaşın bankalara olan borcu 4 milyar dolardı, bugün 107 milyar dolar.

Vatandaş soruyor; bu “muhteşem tablo” kimin eseri?

Ve vatandaş şunu da soruyor; “Merkez Bankası’nın 128 milyar dolarlık rezervi uçup gitti, nerede bu para?”

Bu sorular, cevap bekliyor.

“28 Şubat sakızı”…

Dikkat ediyor musunuz, ne zaman “işsizlik”, ne zaman “pahalılık”, ne zaman “dış politikadaki hatalar” söz konusu edilse, hemen “28 Şubat sakızı”nı çiğnemeye başlıyorlar.

28 Şubat’ta şöyle zulüm gördük…

28 Şubat’ta bize böyle eziyet ettiler…

Yahu tamam, o yapılanları “olumlu” karşılayan kim?

Senin 28 Şubat dediğin, 23-24 yıl önce yaşanmış bir olay.

O günün şartları içinde değerlendirilmesi gereken bir konu…

28 Şubat 1997’de Necmettin Erbakan başbakan, Tansu Çiller başbakan yardımcısıydı, asker “gerici unsurlarla mücadele” konusunda bir muhtıra verdi, Erbakan çekildi, Mesut Yılmaz’ın başbakanlığında yeni bir hükümet kuruldu.

Uzun uzadıya anlatacak değilim, çünkü bugünkü yazımın konusu bu değil.

Şunu anlatmak istiyorum…

Yıllar önce bir kesimin yaşadığı mağduriyet, bugün bazı yanlışların üzerini örtmek için kullanılmamalı.

Kaldı ki, yaşı uygun olanlar o günleri hatırlar.

28 Şubat’ta herhangi bir televizyon kanalı kapatıldı mı?

Kapatılmadı…

28 Şubat’ta televizyon kanallarına, “Şu dincileri atın, yerlerine şu laikleri alın” diye liste gönderildi mi?

Gönderilmedi…

Herhangi bir gazete kapatıldı mı?

Kapatılmadı…

Herhangi bir gazetenin resmi ilanı kesildi mi?

Kesilmedi…

Herhangi bir gazeteci, eften püften sebeplerle suçlanıp cezaevine atıldı mı?

Atılmadı…

Tamam, yapılmaması gereken bazı şeyler yapıldı, ama benim hatırlayabildiğim kadarıyla yukarıda sıraladıklarım yapılmadı.

Söylemek istediğim şu:

Dün ile bugünün hesaplaşmasını artık bir tarafa bırakıp, önümüze bakalım.

Bu hesaplaşmalar, “bugünün daha iyi olmasını” sağlamıyor.

Bu hesaplaşmalar, “bugün yaşadığımız sorunları” çözmüyor.

Öğrenmenin maliyeti

2005 yılında kaybettiğimiz ABD’li yazar Arthur Miller, öğrenmenin maliyetini bakın nasıl anlatıyor:

‘’Öğrenmenin de maliyeti vardır:

Önceden öğrenenler indirimli fiyattan öğrenir;

Otoriteden öğrenenler özgürlük bedeliyle öğrenir;

Deneyerek öğrenenler etiket fiyatından öğrenir;

Hayattan öğrenenler gecikme zammıyla öğrenir;

Hayattan da öğrenemeyenler boşa gitmiş hayatlarıyla öğrenirler.’’