Gümüşhane yenilgisinin hesabı tabii ki sorulur…

Başarı sadece rakamlarla kabul edildiği için…

Bu yenilgi başarısızlık olarak nitelendirildiği için…

Yani geleceği değil, bugünü düşünenler için…

Kocaelispor'un Gümüşhanespor karşısındaki gerçekten şok yenilgisinin hesabı ağır olacak…

Şampiyonluğa oynayan ve taviz vermemek isteyen Kocaelispor camiası, Gümüşhane karşısında alınan basit yenilgi sonrası, kelle istemeye başladı bile…

Üst üste 20 maç bile alsanız, bu da artık insanları kızdırıyor…

Neden mi ?..

Yanıtı basit…

10 yıldır saçma sapan liglerde, saçma sapan takımlarla oynuyoruz, saçma sapan sonuçlar alıyoruz…

Kocaelispor yok Hekimoğlu, yok Hacettepe, yok İnegöl gibi mahalle takımlarıyla oynuyor…

Bizim ne işimiz olabilir bunlarla ?..

Halkı da anlayışla karşılamak lazım…



***



Ancak madalyonun diğer tarafına baktığımızda, Dünya Kupası dahil, üç günde böyle bir trafikte, böyle bir pandemi ortamında sürekli maç yapan başka takım tarihte yoktur…

Türkiye'de, belki de dünyada de bir tek Kocaelispor üç günde bir maç oynuyor ve hemen hemen tamamı final niteliğinde…

Zorlu maçları galibiyetle kapatan takım, sahaya zar zor 11 çıkarabilen Gümüşhane'ye bile yenilebiliyor…

Dahası, üst üste 4 kritik maç oynayacak futbolcuların yürüyecek hali yok…

Bizim takım, sezon başı doğru dürüst kamp yapamadığı, erken hoca değişikliği yaşadığı için doğal olarak zorlanıyor…

Devre arası kampı da yapamayacağından, ikinci yarı daha da zorlanacak. Nitekim ikinci yarı 3 hafta sonra dev maçlarla başlıyor…

Lider Manisa…

Takipçisi Sarıyer ilk iki hafta rakiplerimiz…

Yani nefes alacak fırsat yok…

Sezon başı hatalı kararların ceremesini çekiyoruz…

Bunun sonucunda da Gümüşhane karşısında alınan yenilgiden çok sergilenen kötü futbolu da ben anlayışla karşılayabiliyorum. Fakat, bunu sokaktaki adama anlatamazsınız. Dediğim gibi, 10 yıldır gelen bir bıkkınlık var. Her 10 yılda bir sene Süper Lig'de oynayacak bir takım değildir Kocaelispor…

Süper Lig'de devamlı olması gereken bir efsanedir…

Tepkileri anlayışla karşılamak lazım…

Üç günde bir değil, her gün bile maç yapsanız, bunlardan birini dahi kaybederseniz, eleştiriler artarak gelecektir…

Çünkü bu takım, saçma sapan geçen bir sezon (2008) hariç, 20 yıldır Süper Lig'de yok…



***



Görün bakın !..

Şimdi hoca değişir…

Transfer yapılır…

Sıradan futbolcular gelir gider…

Bununla beraber üst lige yükselecek olsak bile, 1.Lig’de alınacak saçma bir sonuç da sabırları taşırır…

Çünkü Kocaelispor, Süper Lig dışındaki ligleri sindirememektedir…

Planlar buna göre yapılmalıdır…

5 yıllık bir proje değil, 6 aylık bir projeye bile kimsenin tahammülü yok…

Dolayısıyla bundan sonra Manisa karşısında bile bir beraberliğe rızamız yok, sabrımız yok…

Kentin gerçeği de bu…

Bunu anlayamazsınız, sağlıklı olarak yolunuza devam edemezsiniz…

Engin Koyun ve yönetiminin bunu iyi anlaması lazım…

Kente yabancı olan bir insan, bu kulübü yönetemez…

Sözüm tüm yönetime aittir…

Sokağa bir an önce inin, insanları anlayın…

Hele hele İzmit'i sakın ha es geçmeyin…

Kocaelispor demek…

İzmit demektir…

Kapiş…



Yemeksepeti.com… Martı kon…



Yemeksepeti.com, Sarıyer’in en büyük destekçilerinden…

Ceo’su resmen başkan gibi…

Yani bu firmadan ısmarladığımız her ürünün geliri Sarıyer’e kaynak oluyor…

Ne diyelim !..

Yemeksepeti.com…

Martı’nın cebine kon !..