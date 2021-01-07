Var mısınız, bu yıl önce “iyi bir İslam ülkesi” olalım!

Sevgili okurlarım yeni bir yıla girdik.

Kendimiz için, ailemiz için, ülkemiz için önümüze yeni hedefler koyduk.

Herkesin kendisi ve ailesi için koyduğu hedefler, kendine.

Gelin ülkemiz için önümüze ortak bir hedef koyalım.

Bu yıl önce “iyi bir İslam ülkesi” olalım.

Biliyorsunuz, Türkiye’nin “en İslami ülkeler” sıralamasında durumu kötü.

Şimdi aranızdan bazıları, “Ne yani, en İslami ülke biz değil miyiz?” diye çıkışabilir.

Böyle düşünenler, haksız da sayılmaz.

Baksanıza, son yıllarda iyice “dini bütün” bir millet haline geldik.

Dini “Allah ile kul arasında” olmaktan çıkardık, siyasallaştırdık ve de ticarileştirdik.

“Rant aracı” haline getirdik…

Evet, İslam’da Allah ile kul arasında aracı yoktur.

Bir Müslüman, Allah’a ibadet etmek için “aracıya” ihtiyaç duymaz.

Ama gelgelelim, Türkiye’de “aracısız Allah’a ibadet etmek”, hemen hemen olanaksız hale getirildi.

Aracılar, girdi araya.

Siyasetin ve ticaretin egemen güçleri…

Dinimiz, onlardan sorulur oldu.

Siyaset ve ticaret yaparken, çıkar uğruna, dini hep ön planda tuttular.

Sanki onlardan önce ülkemizde Müslümanlık yoktu da, onlar geldi, onların sayesinde İslam ülkesi olduk…

Böyle algı yarattılar.

İslam’ı, toplumsal yaşamın başköşesine koydular.

İnsanları, sadece kıldıkları namaz ve tuttukları oruçla değerlendirmeye kalktılar.

İmam hatip okulu çıkışlı olmak, çok sayıda umre ve hacca gitmek, sıkça cami ve iftar yemeklerinde görünmek; işe yerleştirmelerde ve ihale dağıtmalarda “önemli kıstaslar” oldu.

Devlet yönetiminde, en fazla bütçe Diyanet İşleri Başkanlığı’na verilir hale geldi.

Bilimsel eğitimi bir tarafa bıraktık, binlerce imam hatip ortaokulu ve lisesi açtık.

Dini derneklere, dini vakıflara ve cemaatlere; devlet kaynaklarından akıl almaz olanaklar sağladık.

Laik bir ülkeyiz, devletimizin başında “İslam” sözcüğü yok, yani “İslam Cumhuriyeti” değiliz, ama alınan kararlar ve uygulamalar pratikte “din devletinin özüne” daha uygun.

İyi de, ülkeyi yönetenlerin bütün bu çabasına rağmen, Türkiye, “en İslami ülkeler” arasında mı?

Diğer İslam ülkelerinin, “en İslami ülkeler” sıralamasında, yerleri ne?

Bugün bu konuyu anlatacağım.

İslam ülkeleri, ne kadar İslami?

ABD’deki George Washington Üniversitesi’nden iki Müslüman akademisyen Şeherazade Rahman ve Hüseyin Askari, 2010 yılında, “İslam ülkeleri ne kadar İslami?” başlıklı bir araştırma yayınladı.

Araştırmada, İslami İşbirliği Teşkilatı’na üye ülkelerin, “İslami öğretilere uygun” politikalar izleyip izlemediklerini bulmaya çalıştılar.

Daha sonra bu çalışmayı her yıl yaptılar, Müslüman olmayan ülkeleri de araştırmaya dahil ettiler, “İslamilik Endeksi”ni açıklamaya başladılar.

Müslüman olmayan ülkelerin, “İslamilik Endeksi”ni belirlemeye dahil edilmesi, inanılmaz çarpıcı sonuçlar çıkardı ortaya.

İslam dünyasının, İslam dünyasına yön verdiği iddiasında bulunanların kafaları allak bullak oldu.

O ana kadar kendi dünyasında yaşayan Müslüman ülkeler, Müslüman olmayan ülkelerin “İslamilik Endeksi”nde en üst sıralarda bulunduğunu gördüklerinde “şok” yaşadılar.

Tabii, İslam ülkelerinde yaşayanların, yıllarca “İslam”la nasıl aldatıldıkları da bu vesileyle ortaya çıktı.



Son araştırma, ne diyor?

Son “İslamilik Endeksi” araştırması 2019 yılına ait.

2020 henüz yayınlanmadı, birkaç ay sonra çıkar.

2019 araştırmasında 153 ülke yer alıyor.

Bir önceki yıla göre, değerlendirmede fazla bir değişiklik yok.

Ana hatları, bir önceki yılla aynı.

2018’de olduğu gibi 2019 “İslamilik Endeksi”nde de Yeni Zelanda, en yüksek puanı aldı.

İlk 10’da hiçbir İslam ülkesi yok.

Bırakın ilk 10’u, ilk 40’ta bir tane dahi İslam ülkesi bulunmuyor.

İlk 20’de, Kuzey Avrupa ülkeleri haricinde, Malta ve Japonya yer alıyor.

Dünyada, Müslüman olmadığı halde “İslamilik Endeksi” en yüksek 10 ülke şöyle:

1-YENİ ZELANDA

2-İSVEÇ

3-HOLLANDA

4-İZLANDA

5-İSVİÇRE

6-İRLANDA

7-DANİMARKA

8-KANADA

9-AVUSTRALYA

10-NORVEÇ

Diyeceksiniz ki, “İslamilik Endeksi” nasıl belirleniyor?

Anlatacağım, önce şu sıralamayı tamamlayayım.

İlk 50’de sadece 4 Müslüman ülke var

Fazla uzatmadan yazayım, o 4 ülkeden biri Türkiye değil.

Türkiye, daha gerilerde…

“İslamilik Endeksi”nde ilk 50 arasına; Birleşik Arap Emirlikleri (45’inci), Arnavutluk (46’ıncı), Malezya (47’inci) ve Katar (48’inci) girmiş.

Diğer bazı İslam ülkelerinin sıralaması ise şöyle:

*ENDONEZYA- 64’üncü…

*SUUDİ ARABİSTAN- 85’inci…

*İRAN- 125’inci…

*MISIR- 137’inci…

*SUDAN- 152’inci…

*YEMEN-153’üncü…

Türkiye, kaçıncı sırada?

Evet, “en Müslüman ülke” geçinen Türkiye, “İslamilik Endeksi”nde acaba kaçıncı sırada?

“İslamilik Endeksi”, 4 farklı endeksin bileşiminden oluşuyor.

Bunlar…

*Ekonomi…

*Hukuk ve yönetişim…

*İnsan hakları ve siyasal haklar…

*Uluslararası ilişkiler…

Türkiye’nin “İslamilikte” en güçlü olduğu alan, ekonomi!

Bu haliyle, ekonomi endeksinde 70’inci sırada…

En zayıf olduğu uluslararası ilişkilerde ise 153 ülke arasında 148’inci sırada.

İnsan hakları ve siyasi haklar sıralamasında, Türkiye listede 100’üncü sırada bulunuyor.

Türkiye, genel endekste ise 95’inci sırada.

153 ülke arasında 95’inci…

Yani “İslamilik Endeksi”ne göre, notumuz kötü!

“İslamilik Endeksi” nedir?

Bakın, burası işin püf noktası!

“İslamilik Endeksi”, nasıl oluşturuldu?

Ülkeler, hangi kriterler esas alınarak değerlendirildi?

Bizde “Müslümanlık” denince, hemen akla ezberletilen “İslam’ın 5 şartı” gelir ya…

Şehadet etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekât vermek ve hacca gitmek…

Acaba kriterler arasında bunlar da var mı?

Yok!

Bunlar, “kişisel ibadet” olarak kabul ediliyor.

Çalışmada; Kuran-ı Kerim’deki ilgili ayetler ile Hz. Muhammed’in yaşamı, uygulamaları ve sözleri, “İslami öğretilere bağlılığın referansı” olarak kabul edilmiş.

Ülkeler; çeşitli göstergeler esas alınarak, “ekonomi”, “hukuk ve yönetişim”, “insan hakları ve siyasi haklar”, “uluslararası ilişkiler” bakımından; “İslami kriterlere ne kadar uyumluluk gösteriyor”, “ne kadar İslami yaşıyor”, araştırılmış.

Burada ülkelerin Müslüman olması veya olmaması dikkate alınmamış.

Şu kriterlere bakılmış:

*Hukuksal bütünlük.

*Hukukun üstünlüğü.

*Yolsuzluğun önlenmesi.

*Mülkiyet hakkının güvenliği.

*Hesap verebilirlik.

*İnsan hakları.

*Siyasi haklar.

*Sosyal refah.

*Sosyal sermaye.

*Kişisel özgürlük.

*Eğitime erişim.

*Kadın hakları.

*Medeni haklar.

*Sağlık hizmetlerine erişim.

*Demokrasi düzeyi.

Bütün bu kriterlerin, İslami öğretilerle birebir ilişkisi araştırılmış.

Sonuçta şöyle bir şey çıkıyor:

İslam ülkeleri, “İslam’ın özü” çerçevesinde yaşamıyor.

İslam’ın özüne, “Müslüman olmayan ülkeler” daha çok uyuyor.

İşte bunun sonucu olarak, “en İslami ülkeler” sıralamasında, Müslüman olmayan ülkeler var.

Bu araştırmayı, başta ülkemiz, “Müslümanlığı kimseye bırakmayan” ülkemiz yöneticileri, iyice incelemeli.

Halimiz nicedir, görmeli.

Sadece “namaz kılıp, oruç tutarak” Müslüman olunamayacağını, anlamalı.

Bırakalım isteyen kişisel ibadetini yapsın, asıl sen ülkeyi “İslam’ın özüne uygun” yönetiyor musun, önemli olan bu!

Türk kökenli Mısırlı âlim Muhammed Abduh’un “Batı’ya gittim, İslam’ı gördüm, ama Müslüman yoktu. Doğu’ya döndüm, Müslümanları gördüm, ama İslam yoktu” sözü, “İslamilik Endeks” araştırmasını çok güzel özetlemiyor mu?

Durum bu.

Onun için diyorum ki, gelin bu yıl her şeyden önce “iyi bir İslam ülkesi” olma yolunda önemli adımlar atalım.

Göreceksiniz, sorunlarımızın çoğunu çözeceğiz.