Parmak ucundaki eczane ! (2)

Geçen hafta ”Parmak ucundaki eczane!“ başlıklı yazım yayımlandı. Zeytin yaprağındaki maddelerin ur oluşumunu engelleme ve özellikle solunum virüslerini bloke etme yetisine ait bilimsel alıntıları içeriyordu. Ancak bir kere daha belirtmek durumundayım ki aşağıda yazdıklarım da bilimsel yayınlardan alınmıştır, yani “kulaktan duyma” bilgilerle ilgisi yoktur.

Zeytin yaprağındaki maddelerin sağlığımız açısından “müthiş” faydası o yazıdaki ile sınırlı değil:

Her şeyden önce son derece güçlü antioksidan etkiye sahipler. Bu durum başta kanser olmak üzere birçok hastalığı önleme açısından son derece önemli. Antioksidanlar gıdanın temel maddesi olan lipidlerin oksidasyonunu önleyerek ürün kalitesini korumaya da katkıda bulunur. (Lipid oksidasyonu gıdaların hazırlığı ve tüketilmesi safhasında oluşmakta ve istenmeyen tad, koku ve renk oluşumuyla sağlığımızı olumsuz etkilemektedir.),

Kemiklerin sertliğinin azalarak kırılabilir hale gelmesini (Osteoporoz) ve sinirlerde zedelenmeyi önlüyor,

Mikroplara karşı savaş ile cildi ve gözleri koruyucu etkide bulunuyor,

Kan dolaşımı ve kalbe iyi geliyor, Kroner kalp hastalığı riskini azaltıyor,

İçerdiği maddelerden özellikle “Oleuropein” ve “Elenolik asit” antidiyabetik etkiye sahiptir. Bu nedenle yeterli beslenme ve aktif bir yaşam tarzı sürdürüldüğünde kan şekerini düşürmekte, insülin seviyesini düzenlemekte ve glikoz toleransını iyileştirmektedir,

İçerdiği “Alfa-linoleik asit” (ALA), kanda bulunan kolesterol ve lipid değerlerini düşürür. Sonuçta kötü kolesterolün (LDL) seviyesi düşer ve iyi kolesterol (HDL) değeri yükselir. Bu nedenle kan dolaşımında iyileşme sonucu kalp krizi ve felç gibi hastalıkları önlemede etkinlik sağlanır,

Yorgunluk ve halsizlik durumunda rahatlama sağlayan enerji verici bir etkiye sahiptir. Çünkü damar genişletici ve kılcal damarları güçlendiren özelliği nedeniyle beyine oksijen verilmesini destekler,

Mantarların üremesine engel olur,

Diüretik etkiye sahiptir, yani idrar arttırıcıdır. Bu etki, organizmamızdaki toksinlerin atılmasına önemli ölçüde katkıda bulunur,

Zeytin yapraklarının özü yaşlanmanın yanı sıra tüm vücut hücrelerinin dejenerasyonundan sorumlu olan ünlü serbest radikallerle savaşır,

Solunum ve bağırsak enfeksiyonlarına neden olan “gram pozitif” ve “gram negatif” bakterilere etkilidir. Bakteriyel patojenlere karşı da etkiye sahiptir,

Ateş düşürücü etkisi vardır.

Peki..Yan etkileri var mı?

Birçok bilim insanı, zeytin yaprağı çayının olumsuz yan etkisi olmadığı konusunda hemfikirdir. İlk günlerde hafif baş ağrısı, deride sivilce ve kızarıklık, yorgunluk, bağırsak deşarjları, soğuk algınlığı, bulantı, eklem veya kas ağrısı veya can sıkıcı olmayan bazı kaşıntı gibi küçük rahatsızlıklar olabilir ama bu belirtiler birkaç gün içinde kendiliğinden kaybolur.

Bu belirtilerden birine veya daha fazlasına sahipseniz, bu çayın etkin olduğu ve arındırıcı eylemini gerçekleştirdiği anlaşılmalıdır. Keşfedenlerin adıyla Jarish-Herxheimer olarak bilinen bu reaksiyonlar organizmaya büyük miktarlarda karışmış toksinlerin yavaş yavaş ortadan kalkması durumunda oluşmaktadır.

Bu faydalarını dikkate alarak zeytin yapraklarından, geçen haftaki yazımda tarif edildiği şekilde “çay” hazırlayıp içebilirsiniz. Ancak bu çayı hazırlarken bir noktayı kesinlikle unutmamanız gerekiyor: Ağaçlar havada var olan bazı kirletici maddeleri yaprak yüzeylerinden bünyelerine alırlar. Bu nedenle, özellikle karayolu trafiğine yakın yerlerde ve sanayi tesislerinin etki alanı içinde bulunan ağaçlardan topladığınız yaprakları suda yıkamakla yeterince temizlemiş olamazsınız. Yaprakları böyle yerlerden uzak ağaçlardan almak çok önemlidir.

Görüldüğü gibi mübarek, ağaç değil ecza dolabı !

Kaynak:

Coltivazione Biologica. Foglie di olivo. Come preparare in casa un estratto benefico

Olivo: Proprieta curative. A cosa serve. Come si usa?

Francesca Biagioli. 2020. Infuso di foglie di ulivo: un antibiotico naturale usato fin dall’antichità

Estratto di foglie di olivo e sistema immunitario

Massimo Spattini.2020. Proprietà dell’infuso foglie di olivo

I polifenoli e le molecole antiossidanti

ELICRISO. Ambiente e Natura. Guida per la conoscenza e la cura delle piante. Piante sacre.

Dalle foglie di olivo una speranza per la ricerca sul cancro: uno studio ne attesta le potenzialità in termini di prevenzione.