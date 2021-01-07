2020 böyle geçti…

Her yılın bitiminde bir önceki yılın genel değerlendirmesi yapılır. Biz de Kartepe’de 2020 yılında hangi olayların damga vurduğunu derledik.

Bir önceki yıla bildiğiniz gibi ekonomik sıkıntılarla girilmişti. 2020 yılına ise tüm dünyayı etkisi altına alan ve hayatı durma noktasına getiren salgın hastalıkla girildi. Olumsuzlukların yaşandığı, hemen herkesin etrafında bu hastalığa yakalanan ve hayatını kaybeden insanların olduğu bir yıl geride kaldı.

Ancak her şeye rağmen hayatın devam ettiği, yatırımların hız kesmediği ülkemizde, bir çok belediyede de örnek projeler hayata geçirildi.

Kartepe’de de 2020 yılında akılda kalan olaylar nelerdi? Hangi gelişmeler insanların üzerinde bir şekilde iz bıraktı? Bu soruların yanıtını hafızamızı zorlayarak derlemeye çalıştım. Gelin şimdi bunlara bir göz atalım.

Tüm dünyada hayatı durma noktasına getiren covid-19 vakasını, Kartepe’de ilk olarak mayıs ayında duymaya başladık. Pozitif vakaların resmi olarak açıklanmadığı dönem, Kartepe’de yirmi civarında vaka olduğu dilden dile konuşuluyordu. İlk ölümlerin gelmesiyle birlikte Kartepe’de de vatandaşlar covid-19 hastalığını yakından tanımaya başladı. Sonrasında tüm belediyelerde olduğu gibi Kartepe Belediyesi de ilçe genelinde önlemler almaya çalıştı. İlaçlamalar, filyasyon ekibine araç tahsisi, yol ve durak temizliği gibi hizmetler öne çıkmaya başladı.

Bir önceki yıl hizmet anlamında yetersiz kalan Kartepe Belediyesi, pandemi sonrası da projelerde yeteri kadar başarı gösteremedi. Ancak her türlü zorluğa rağmen yine bazı yatımların ilçeye kazandırılmasına yönelik planlamaların yapıldığı bir yıl olduğunu da vurgulamak gerekiyor. Hüseyin Üzülmez döneminde yapımına başlanan Köseköy’de ki Şehit Mahmut Demirel Yüzme havuzu bu dönemde tamamlandı ve açılışı bekliyor.

Yine bu dönemde Derbent eteklerinde belediye bünyesinde Melek Suyu Kahvaltı Evi açıldı. Antik köftenin ardından Belediye bu hizmetiyle bir gelir kapısı daha yaratmış oldu.

İstasyon Mahallesi’ndeki trafik sıkıntısının yarattığı otopark sorunu için belirli alanlara ücretsiz otoparklar yapıldı.

Yine Üzülmez döneminde hayata geçirilmek istenen Teleferik hattı projesi yine bu dönemde de gündeme getirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın teleferik hattının yapımıyla ilgili kapsamlı bir çalışma başlattıklarını söyledi. Ancak beş yıldır sadece dilde kalan bu projenin uzmanlar tarafından yapılabilir olmaması nedeniyle gerçekleştirilemeyeceği de konuşuluyor.

Beş yıldır başta Kartepe ve Kocaeli kamuoyu bir teleferik hülyasıyla yatırılıp kaldırıldı, bakalım gerçekleşmesi ne kadar zaman bulacak, hep beraber göreceğiz?

Geçtiğimiz yıllarda devam eden Belediye hizmetleri bu yılda pandemiye rağmen devam etti. Geçmiş dönemlerde faaliyete geçirilen Alo Evlat Hattı başta olmak üzere yaşlı ve düşkün bakımları olağan hızıyla devam etti.

Kısaca Kartepe’de 2020 yılı pandemi gölgesinde geçti. Seçim öncesi verilen sözlerin tutulması için yeni yıldan ve Başkan Kocaman’dan beklenti yüksek. Aşının uygulanması ve bahardan sonra vakaların azalacağı beklentisinin oluşması hizmet beklentisini de beraberinde arttıracaktır. Çünkü 2021 yılı kaybedilen yılların telafi edileceği yıllar olarak da görülmeli. Çünkü vatandaş öyle düşünüyor.