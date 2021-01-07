Tablet dağıtımı ve uzaktan eğitim  

Yaz aylarında turizm sektörü kurtarma operasyonu sonrasında vaka sayıları rekor üstüne rekor kırdı. Bu durumun faturası ise okullara haliyle öğrencilere kesildi. Hem devlet hem özel okullarda 1’inci sınıflar dahil uzaktan eğitime geçti. 4 Ocak’ta açılacak derken süre yine uzatıldı.

Sanki virüsün sayısının artmasındaki neden okullarmış gibi eğiteme darbe vuruldu. Virüs ile mücadelede sistemini kuran okullar da, kapılarını kapatıp uzaktan eğiteme geçmek zorunda kaldı. Özel okullarda, eğitim ücretini, kıyafetle ücretini, servis ücretini ve okul yemek ücretini ödeyen veliler, şimdi çocuklarıyla beraber online ders çilesi çekiyor.

Geride bıraktığımız yaz aylarında okullar açılabilir ve eğitime çok daha erken başlanılabilirdi. Ancak bu da turizmi etkileyecekti…

Şimdi ise hazırlık sınıfı gibi eğitim veriliyor. Kim ne derse desin, tüm öğrenciler sınıflarını geçse de, önümüzdeki dönem eğitim bir önceki yılın tekrarı olmak zorunda. Okulların ne zaman açılacağı halen muallak. Eğitim sistemi tarihinin en büyük darbesini aldı.

TABLET MESELESİ CAN SIKIYOR

2020-2021 eğitim öğretim döneminin ilk yasını bitmek üzere, ama halen tablet dağıtımı ya da internet sorunu aşılmış değil. Okulların önümüzdeki ay sonunda açılacağı söyleniyor. Ancak yapılan hazırlıklar bunun aksini gösteriyor.

Çocuğuna tablet ya da bilgisayar alabilen aile sayısı, alamayanın çok çok altında. Devlet, tablet desteğinde bulunuyor. Bu tableti ise şartları tutan kişiler alabiliyor. Asgari ücretli olmanız çocuğunuza tablet hediye edilmesine yetmiyor. Tablet verilen çocuğun evinde internet olup olmadığı da sorulmuyor.

Mesela, Kartepeli Necati Aktoprak…

Asgari ücretle çalışan bir kardeşimiz ya da ağabeyimiz…

Üç çocuğu bulunuyor, üçü de sözde okuyor. Üçünün de derse girmesi gerekiyor. Bu üç tablet ya da üç bilgisayar anlamına geliyor. Hatta ve hatta evin üç odası olması gerektiği anlamına da geliyor.

Ama Necati Aktoprak, bırakın üç çocuğuna tablet almayı, birine bile tablet alamamış. Bugün basit bir sorun gibi görünen bu mesele, derse giremeyen çocuğun kaderini değiştirir. Ve derse giremediği için okuldan soğuyan çocukların sayısı arttıkça, bir ülkenin kaderi değişir. Bizim milletçe yapmamız gereken tek şey, uzaktan eğitim programı konuşurken, bu programın alt yapısına yapılacak olan harcamalar planlanırken, öğrencilerin yaşayacağı bu sorunu da öngörerek seferberlik başlatmaktı. Sadece devlet olarak değil, millet olarak bu seferberliğe destek vermemiz gerekiyordu.

Derince Belediyesi’nde önemli ihaleler

Derince Belediyesi'ne ait taksi durağı yeri, büfe ve muhtelif yerler kiraya verilecek. Toplamda 8 adet yer ‘‘Açık Teklif Usulü’’ ile kiralanacak. Kiralama ihalesi Derince Belediyesi Encümen Salonunda komisyon huzurunda yapılacak. İhale için son başvuru tarihi 19 Ocak Salı günü olarak belirtilirken, ihale 20 Ocak Çarşamba günü yapılacak.

Herekeyi canlandırma atağı

Adını dünya markası haline getiren ve uzun süre müstakil bir belediye ile yönetilen Hereke, daha sonra Körfez ilçesine dahil edilerek mahalle statüsüne geçmişti. Bir dönemin o hareketli Hereke’si, şimdi o kadar da canlı değil. Bu durumun farkına varılmasıyla Hereke yeniden marka haline getiriliyor. İlçe belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürütülen çalışmayla Hereke sahiline el attı. Sahil düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Hereke kalesi düzenlemesi ise tamamlandı. Şimdi sıra Hukuk Fakültesi’nin, Hereke’ye getirilmesine kaldı. Bununla ilgili de Başkan Şener Söğüt, yoğun bir mesai harcıyor.

Bu bölgeyle ilgili çalışmalar son bulduğunda Hereke’nin yaklaşık 21 bin metrekare alana sahip olacak bir sahil bandı, çok önemli bir üniversite kampüsü, tarihini yaşatacak bir kalesi, konser ve sosyal etkinlik alanları oluşacak. Kısacası Hereke, yeniden o özlediği haline kavuşacak.

Sigara içmek için maskesini çıkaranlar

Pandemi kurallarını uymayanlar için özellikle şehir merkezlerinde ciddi önlemler alındı, sıkı denetimler yapılıyor. Ancak her vatandaşın başına bir görevli dikemediğiniz için önlem alınsa da sorun yaşanmaya devam ediyor. Her gün pek çok telefon alıyoruz. Toplumun geneli bu durumdan şikâyetçi. Sokak ortasında, cadde ortasında maskesini çıkartarak sigara içenlerin sayısının artığını hem görüyoruz hem de gelen şikayetlerle duyuyoruz. Artık şu bilincin oturması gerekiyor, “Kurallara uymak için birileri bizi denetlemesin.”

Unutmayın, koronavirüsü ancak topyekûn bir mücadeleyle alt edebiliriz. Bu virüsün yaşamasına bir kişi bile sebep olabilir. Hatırlayın, 11 Mart’ta Türkiye’de bir virüslü hasta vardı. Bugün ise sayısını bile tutamıyoruz…