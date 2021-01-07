Kartepe PTT’de işler aksıyormuş!    

Mart ayında başlayan koronavirüs vakaları, insanların yaşam tarzlarını da değiştirdi.

Evden çalışmanın başladığı, eğitimin uzaktan yapıldığı, insanların kalabalık yerlere gitmekten imtina ettiği bir ortamda, doğal olarak alışverişler internet üzerinden yapılıyor…

Buna bir de “Efsane Cuma”, “Şahane Cuma” kampanyaları da eklenince, kargo şirketlerinin iş yükü iyece artı.

**

Önceki gün bir okurum bana bir yazı ve Kartepe PTT’den bazı fotoğraflar attı…

Sorunları dile getirdi…

Birlikte okuyalım;

“Korona virüsü nedeniyle özellikle kargo firmalarının iş yükü oldukça arttı.

Özel kargo şirketleri ek tedbirler ile iş yükünü azaltıp vatandaşın mağduriyetini biraz olsun gidermeye çalışırken devletin kurumu olan PTT Kargo ise insanları adeta canlarından bezdiriyor.

PTT Kargo son zamanlarda yoğun iş yükü karşısında adeta iflas etmiş durumda. PTT den kargo göndermek ayrı bir dert, gelen kargoyu almak ayrı bir dert.

Eskiden birkaç günde teslim edilen kargolar, günlerce teslim edilemiyor, çok sayıda kargo da alıcısına daha ulaştırılmadan geri iade ediliyor.

Vatandaşlar, gönderilerini PTT'nin kargo takip sisteminden takip ettiklerinde kolilerinin günler öncesinden şubeye geldiğini, adrese teslim edilmediğini, PTT’ den de kolilerin yoğunluk nedeniyle alınamadığını söylüyor.

Personel sıkıntısının had safhada olduğu PTT binalarının dört bir yanının teslim edilmeyi bekleyen kolilerle dolu olması işin vahametini açıkça ortaya koyuyor.

PTT önleri ana baba günü, içerisi tıka basa kolilerle dolu.

Bu gidişle PTT'nin kargo bölümünün teslim bayrağını çekmesi de kaçınılmaz olacak gibi. Buna çözüm bulmak zor mu?

Size Kartepe PTT’nin halini gösteren fotoğraflar gönderiyorum.”

**

Kartepe PTT’de çekilen fotoğrafları ve vatandaşın görüşlerini yukarıda sizinle paylaştım.

PTT, seçkin bir kurum.

Yetkililer bu soruna bir çözüm bulursa iyi olur, zira pandemi döneminde kimse mağdur edilmemeli.

Xxxxxxxxxxxxx

sahibinden.com Aralık ayı verilerini açıkladı

sahibinden.com’un Vasıta Endeksi raporuna göre Aralık ayında en çok otomobil ilanı verildi. Otomobil ilanlarını sırasıyla, Minivan & Panelvan, Arazi/ SUV & Pick-up, Ticari Araçlar ve Motosiklet ilanları takip etti. Marka & Model sıralamasında son 5 ayın liderleri değişmedi ve Volkswagen – Passat’ı, Renault – Clio, Opel – Astra, Renault - Megane ile Ford - Focus takip etti. En çok ilanı verilen Arazi/ SUV & Pick-up markası ise yine Nissan oldu.

Araçlar en çok gece 22:00-23:00 aralığında incelenirken, ilanlara ortalama bakılma süresi 10 dakika 2 saniye oldu. 50 Milyon TL’lik Bugatti Chiron, 14,5 Milyon TL’lik Lamborghini Aventador Roadster ve 29,5 Milyon TL’lik Mercedes Maybach Aralık ayında en çok görüntülenen ilk 3 otomobil ilanı oldu.

Xxxxxxxxxxx

KALABALIK evler düşüşte

Ajans Press’in, Avrupa İstatistik Ofisi(EUROSTAT) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, kalabalık evlerde yaşayan kişilerin nüfusa oranları belli oldu. Böylelikle en düşük yıl 2018 olarak görülürken, bu oranın yüzde 17,1 olduğu kaydedildi. 2019 yılında ise17,2 olarak kaydedildi. Veriler Avrupa Birliği ülkelerinden elde edilirken, kalabalık hanelerin en yüksek olduğu yıl yüzde 19,1 ile 2010 yılı oldu. Ab üye devletleri arasında birinci sırada yer ülke ise Romanya olurken, nüfusun yüzde 45,8’inin aşırı kalabalık haneler olduğu gözlendi.

XXXXXXXX

Üzüm Bayramları kitabı yayınlandı

Tarihçi Rıdvan Şükür, “ Kocaeli Üzüm Bayramları ve Bağcılık” adını taşıyan yeni kitabını yayınladı. Tarihçi Rıdvan Şükür; günümüzde artık kutlanmayan ve unutulmaya yüz tutan Kocaeli üzüm bayramları ve bağcılık kültürünü gün ışığına çıkarıp, hatırlatmayı hedeflediğini söyledi. Rıdvan Şükür, 2020 yılı içerisinde “Çayırova Teknik bahçıvanlık okulu” ve ” Gebze çevresinde kırsal yerleşim” adlı kitaplarını yayınlamıştı.

Xxxxxxxxxx

İzmit belediyesi, 9

köye internet bağladı

Geçtiğimiz günlerde, kırsal mahallelerde internetleri olmadığı için uzaktan eğitim alamayan çocuklara ücretsiz internet bağlantısı sözü veren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, verdiği sözü tutarak 9 köye internet hizmeti götürdü. İzmit Belediyesi’nin sayesinde; Gökçeören, Şahinler, Nebihoca, Kozluca, Orhaniye, Mecidiye, Arpalık İhsaniye, Çavuşoğlu ve Yenice Mahallelerindeki öğrenciler internetlerine kavuştu. Uzaktan eğitimle derslerine devam eden öğrenciler artık bu noktalardan internete bağlanıp derslerine katılabilecekler. Bence çok anlamlı bir hizmet. Alkışlar İzmit Belediyesi’ne.