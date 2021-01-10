İki yiğit çıktı meydaneeeeeee… ikisi de birbirinden tırsaneeee…

Yani öyle bir maç izledik ki…

Hani içlerinde yabancı futbolcu olsa, yani Süper Lig, 1.Lig topçuları bulunsa, “Ya devre arası tatiline girelim de bir an önce memlekete gidelim” havası vardı diyeceğiz…

Kocaelispor biraz daha atak başladı maça…

Hani zemin yağmur çamur desem neyse, ama beton gibi buzla kaplı olduğu da belli…

Yanmış çimler, yine bir Doğu Anadolu gerçeği…

Buna göre hazırlık yapılmış belli…

Erzincan tabii ki zemine alışık…

Kocaelispor ise buna karşı temkinli…

Bir sakatlık yaşamak istemiyor, her iki takımın futbolcuları da…

Çünkü tam da transfer sezonu…

Kalacaklar var, gidecekler var…

Kimse işini riske atmak istemiyor…

Sakat adamı kim alır ki ?..

Bu onların suçu değil…

Onları bu rezalet zeminde oynatanların suçu…

Neyse…

Dönelim maça…

***

Yeşil Siyahlılar maça iyi başladı…

Bastırdı...

Erzincan korktu…

Zaten isminden korkarak çıkmış sahaya…

E, ne de olsa efsane Kocaelispor…

Nitekim vasatı aşan bir görüntü çiziyoruz…

Ama organizasyon yok…

İki sene önce bu sahada bize 5 atan Erzincan sinmiş…

Bir önceki maçta 5 atarken, 3 gol yediği için tedirgin olan takım bunda haklı…

Savunması çok kötüydü…

Yıllardır maden şirketi Anagold’dan alabileceği en büyük desteği alan takımda yine de ödeme sıkıntısı olduğunu öğrenmek garipti…

Tabii bir gerçek de şu…

Daha doğrusu asıl gerçek…

Tarihimizde ilk kez devre arası tatilinde art arda lig maçları oynanıyor…

Dolayısıyla transfer sezonun açılmasıyla beraber, aynı anda gideceğini ya da kalacağını bilen futbolcuyu sahaya sürüyorsunuz…

Ne kadar verim alabilirsiniz ?..

Dünkü maçtan önce de her iki takımda transfer dedikoduları ayyuka çıkmış…

İşten atılacağını bilen bir insan son çalışma saatine kadar, ne derecede motive olmuş şekilde çalışır ki ?..

Futbolcular da böyle…

***

Maçın ilk yarısına bunu açıkça gördük…

Sahadaki 25 adamdan 3 hakem hariç, 22 kişinin kafası başka yerdeydi…

Motive olan bir Benhur ve bir de kaleci Bayram Olgun vardı…

Ha, bir de Erzincan kalecisi…

Geri kalan ruh gibi gezindi…

Belki koşuyorlardı, ama boşa…

Bilinçsiz…

Pastan uzak…

Birbirinden kopuk…

Çünkü futbolcu milletinin kendi arasında bir lisanı vardır…

Her şeyden haberleri olur…

Birbirleri arasındaki iletişimle, kimlerin gidip, kimlerin geleceğini iyi bilir…

Nitekim maçın ikinci yarısında da, kafası maçta olan yok gibiydi…

Dedim ya…

Mücadele vardı, ama boşa…

Yani, dostlar alış verişte görsün…

Karşılıklı ataklarda tehlike varsa, bu tamamen iki takımın da orta saha ve savunma zaafından ötürüydü…

Benhur iki pozisyon yakaladı, birisini atmak, kaçırmaktan daha kolaydı…

O zoru seçti…

Kaçırdı…

Kocaelispor da çok şey kaçırdı…

Beleşten bir üç puan fena olmazdı…

***

Ama maçın son 10 dakikasında tek kale oynayan Kocaelispor karşısında aciz bir Erzincan görüntüsü, garibime gitti…

Bu Erzincan nasıl 1.Lig’e çıkacak ki ?..

Ha pardon siyaseti unuttum…

Aslan gibi BİN tane ALİ’leri var…

YILDIRIM gibi çakarlar…

Görelim bakalım…